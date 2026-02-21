Ft
Nem hagyja magát Szijjártó: kőkemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Hírek
Vélemények
Hetilap
Ezt már nem lehet kimagyarázni: Zelenszkij embere vallotta be, hogy Kijev és Brüsszel Orbán Viktor bukására játszik

Ezt már nem lehet kimagyarázni: Zelenszkij embere vallotta be, hogy Kijev és Brüsszel Orbán Viktor bukására játszik

2026. február 21. 20:47

Az ukrán háttérember Brüsszel céljairól is lerántotta a leplet.

2026. február 21. 20:47
null

„Brüsszel kategorikusan ellenzi Orbán Viktor újraválasztását, Ukrajna is arra tesz, hogy Orbán Viktort nem választják újra, ez az A-terv az európai integráció továbbfolytatására” – fogalmazott Vjacseszlav Potapenko, az ukrán Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatóhelyettese az orosz nyelvű, de ukrán Freedom televíziónak nyilatkozva.

Potapenko szavainak az adja a súlyát, hogy nem egy hétköznapi szakértőről van szó, hanem hivatalosan is Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberéről.

A Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Intézetének honlapjára feltöltött bemutatkozásban ugyanis az olvasható: „A Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Intézetét (a továbbiakban: Intézet) 1992. március 4-én a 127. számú elnöki rendelettel hozták létre. 2002. december 16-án az 1158/2002 számú 

elnöki rendelettel az Intézet az ukrán elnök alá tartozik. 

Ugyanezen a napon határozták meg és fogadták el az Intézet státuszát, mint 

az ukrán elnöknek elemzési és prognosztikai támogatást nyújtó jelentős kutatóintézetét.”

Kimondható tehát, hogy kifejezetten az ukrán elnök csapatából hangzott el az a vallomás, hogy Kijev és Brüsszel Orbán Viktor bukására játszik.

Potapenko nyilatkozatát az alábbi videón tekintheti meg:

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

Hohokam
2026. február 21. 21:44
OK.... és a "kategorikus ellenkezés" mellett Brüsszel toppantani is fog? Mert szavazni Mo-i választáson biztosan NEM. Maximum a hazai kiszolgálói.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. február 21. 21:43
Nem kell leírnom, hogy a jelenlegi békeáhítatok a wilsoni elvekben való reménykedést idézi fel. HÁBORÚ VAN. Mozgósítani kell mindent. Mindenkinek a saját munkáját el kellene végeznie. Ha nem, akkor ki van rúgva.
Válasz erre
0
0
Sacap
2026. február 21. 21:37
Valaki magyarázza már a ukránoknak hogy átbaszták őket mint szart a palánkon és nem mi voltunk hanem a kis kokós buzi.Hogy lehettek ennyire sötétek istenem?
Válasz erre
2
0
socialismo-e-muerte
•••
2026. február 21. 21:30 Szerkesztve
Mi történne ha Orbán és a Fidesz bukna? Az ellenzék beleülne a NER-be és kiszolgáltatná még jobban az ország javait a háborús lobbinak. Senkinek se legyen kétsége, hogy a meg nem kapott EU-s források már Ukrajnában vannak. Fideszes korlátolt szuverenitás mint a kőolajvezeték nemzetközi gyámsága. Mégis, ha a Fidesz annyira nemzeti hogy jujjj, akkor hogyan tudnak benne megbújni magyarpéterek? Mert a Fidesz Atlantista. Orbán mindigis Atlantista volt. Az is marad. Majd Trump így, majd Trump úgy segít. De Trumpnak Amerika az első. Meg saját pozíciója. Nem lesz Trump örökké elnök. Nem lesz Orbán örökké miniszterelnök. Történelmi hasonlattal élve ha a hosszú Orbán-rendszer a Horthy-rendszernek felelne meg, akkor egy ellenzéki rendszer egy Szálasi-rendszernek felelne meg.
Válasz erre
1
6
