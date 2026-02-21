„Brüsszel kategorikusan ellenzi Orbán Viktor újraválasztását, Ukrajna is arra tesz, hogy Orbán Viktort nem választják újra, ez az A-terv az európai integráció továbbfolytatására” – fogalmazott Vjacseszlav Potapenko, az ukrán Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatóhelyettese az orosz nyelvű, de ukrán Freedom televíziónak nyilatkozva.

Potapenko szavainak az adja a súlyát, hogy nem egy hétköznapi szakértőről van szó, hanem hivatalosan is Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberéről.

A Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Intézetének honlapjára feltöltött bemutatkozásban ugyanis az olvasható: „A Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Intézetét (a továbbiakban: Intézet) 1992. március 4-én a 127. számú elnöki rendelettel hozták létre. 2002. december 16-án az 1158/2002 számú