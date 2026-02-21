Ezt már nem lehet kimagyarázni: Zelenszkij embere vallotta be, hogy Kijev és Brüsszel Orbán Viktor bukására játszik

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.
Az ukrán háttérember Brüsszel céljairól is lerántotta a leplet.
„Brüsszel kategorikusan ellenzi Orbán Viktor újraválasztását, Ukrajna is arra tesz, hogy Orbán Viktort nem választják újra, ez az A-terv az európai integráció továbbfolytatására” – fogalmazott Vjacseszlav Potapenko, az ukrán Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatóhelyettese az orosz nyelvű, de ukrán Freedom televíziónak nyilatkozva.
Potapenko szavainak az adja a súlyát, hogy nem egy hétköznapi szakértőről van szó, hanem hivatalosan is Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberéről.
A Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Intézetének honlapjára feltöltött bemutatkozásban ugyanis az olvasható: „A Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Intézetét (a továbbiakban: Intézet) 1992. március 4-én a 127. számú elnöki rendelettel hozták létre. 2002. december 16-án az 1158/2002 számú
elnöki rendelettel az Intézet az ukrán elnök alá tartozik.
Ugyanezen a napon határozták meg és fogadták el az Intézet státuszát, mint
az ukrán elnöknek elemzési és prognosztikai támogatást nyújtó jelentős kutatóintézetét.”
Kimondható tehát, hogy kifejezetten az ukrán elnök csapatából hangzott el az a vallomás, hogy Kijev és Brüsszel Orbán Viktor bukására játszik.
Potapenko nyilatkozatát az alábbi videón tekintheti meg:
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP