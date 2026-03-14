Zelenszkijék kormányváltást akarnak, és semmitől sem riadnak vissza – Rogán Antal a Mandinernek (VIDEÓ)

Az elmúlt egy évet az Európai Unió és az Európai Néppárt vezető politikusai arra használták fel, hogy „kisakkozzák” a béketeremtő törekvéseket és elérjék, az ukrajnai háború változatlan erővel folytatódjon. Emiatt – szögezte le a Mandiner Klubestjén Rogán Antal –megvan a veszélye annak, hogy a konfliktus tovább szélesedik, amit „minden erővel” el kell kerülni.

Az Orbán Viktor miniszterelnököt és családját ért sorozatos ukrán fenyegetésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: azokat „hitelesíti” az a tény, hogy az első komolyan vehető fenyegetés Zelenszkij elnök szájából hangzott el.