Zelenszkijék kormányváltást akarnak, és semmitől sem riadnak vissza – Rogán Antal a Mandinernek (VIDEÓ)

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára
Ráadásul ennek kapcsán az elemző szerint „a mi életünkről, pénztárcánkról, anyagi lehetőségeinkről és perspektívánkról van szó”.
Volodimir Zelenszkijnek fontos, hogy Magyarországon ukránbarát kormány legyen, mert „mi tényleg az útjában állunk” – szögezte le a Mandiner Klubesten, Győrben Rogán Antal. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter Szalai Zoltánnak, a Mandiner főszerkesztőjének beszélt az aranykonvojról és az Orbán Viktor ért fenyegetésekről is.
Az elmúlt egy évet az Európai Unió és az Európai Néppárt vezető politikusai arra használták fel, hogy „kisakkozzák” a béketeremtő törekvéseket és elérjék, az ukrajnai háború változatlan erővel folytatódjon. Emiatt – szögezte le a Mandiner Klubestjén Rogán Antal –megvan a veszélye annak, hogy a konfliktus tovább szélesedik, amit „minden erővel” el kell kerülni.
Az Orbán Viktor miniszterelnököt és családját ért sorozatos ukrán fenyegetésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: azokat „hitelesíti” az a tény, hogy az első komolyan vehető fenyegetés Zelenszkij elnök szájából hangzott el.
Mint részletezte, egy háborúban álló ország vezetéséről van szó, amely „semmitől nem riad vissza”.
Az ukrán titkosszolgálat „erős, jelen van Magyarországon, mi is figyelünk erre. Sok műveletüket, sok emberüket ismerjük, van, akit kitettünk, van, akit ki fogunk tenni – de itt vannak, és igen, ők bele akarnak szólni ebbe a választásba. Minden erővel” – hívta fel a figyelmet a miniszter.
Rogán Antal az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban is megosztott a Klubest közönségével eddig talán kevésbé ismert információkat. Beszélt arról, hogy – mint utóbb kiderült – a titkosszolgálati tisztekből és tábornokból álló úgymond’ „pénzszállító delegáció (…) nem szabályszerű autókkal (…)
irtózatos mennyiségű pénzt szállított csak ebben a két hónapban”.
Mint részletezte, több mint egy milliárd dollár értékről, 160 kilogramm aranyról van szó, és „az összes szomszéd országban egy év alatt nem megy ennyi”, erre – jelentette ki – nincsen észszerű magyarázat.
Magyarországnak minden jogalapja megvan arra, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül a keleti, uráli típusú olajhoz jusson
– jegyezte meg Szalai Zoltán kérdésére válaszolva a miniszter, hangsúlyozva: az iráni háború időszakában az ukrán akció „kétszeres felelőtlenség és kétszeres károkozás Magyarország számára”, tehát
határozottan követelnünk kell, hogy (…) az általunk megvásárolt olajat engedjék át Magyarországra”.
Zelenszkijék – rögzítette Rogán Antal – azt gondolják, hogy ha egy ukránbarát kormány lesz Magyarországon, akkor bármit megtehetnek.
A miniszter arról is beszélt, hogy
az ellenzék már gőzerővel építi a csalás-narratívát, arra a esetre, ha a számukra nem megfelelően alakul a választás.
