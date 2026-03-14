03. 14.
szombat
Zelenszkijék kormányváltást akarnak, és semmitől sem riadnak vissza – Rogán Antal a Mandinernek (VIDEÓ)

2026. március 14. 13:12

Volodimir Zelenszkijnek fontos, hogy Magyarországon ukránbarát kormány legyen, mert „mi tényleg az útjában állunk” – szögezte le a Mandiner Klubesten, Győrben Rogán Antal. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter Szalai Zoltánnak, a Mandiner főszerkesztőjének beszélt az aranykonvojról és az Orbán Viktor ért fenyegetésekről is.

2026. március 14. 13:12
Az elmúlt egy évet az Európai Unió és az Európai Néppárt vezető politikusai arra használták fel, hogy „kisakkozzák” a béketeremtő törekvéseket és elérjék, az ukrajnai háború változatlan erővel folytatódjon. Emiatt – szögezte le a Mandiner Klubestjén Rogán Antal –megvan a veszélye annak, hogy a konfliktus tovább szélesedik, amit „minden erővel” el kell kerülni.

Az Orbán Viktor miniszterelnököt és családját ért sorozatos ukrán fenyegetésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: azokat „hitelesíti” az a tény, hogy az első komolyan vehető fenyegetés Zelenszkij elnök szájából hangzott el. 

Mint részletezte, egy háborúban álló ország vezetéséről van szó, amely „semmitől nem riad vissza”. 

Az ukrán titkosszolgálat „erős, jelen van Magyarországon, mi is figyelünk erre. Sok műveletüket, sok emberüket ismerjük, van, akit kitettünk, van, akit ki fogunk tenni – de itt vannak, és igen, ők bele akarnak szólni ebbe a választásba. Minden erővel” – hívta fel a figyelmet a miniszter.  

Rogán Antal az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban is megosztott a Klubest közönségével eddig talán kevésbé ismert információkat. Beszélt arról, hogy – mint utóbb kiderült – a titkosszolgálati tisztekből és tábornokból álló úgymond’ „pénzszállító delegáció (…) nem szabályszerű autókkal (…) 

irtózatos mennyiségű pénzt szállított csak ebben a két hónapban”.

Mint részletezte, több mint egy milliárd dollár értékről, 160 kilogramm aranyról van szó, és „az összes szomszéd országban egy év alatt nem megy ennyi”, erre – jelentette ki – nincsen észszerű magyarázat. 

Magyarországnak minden jogalapja megvan arra, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül a keleti, uráli típusú olajhoz jusson 

– jegyezte meg Szalai Zoltán kérdésére válaszolva a miniszter, hangsúlyozva: az iráni háború időszakában az ukrán akció „kétszeres felelőtlenség és kétszeres károkozás Magyarország számára”, tehát 

határozottan követelnünk kell, hogy (…) az általunk megvásárolt olajat engedjék át Magyarországra”. 

Zelenszkijék – rögzítette Rogán Antal – azt gondolják, hogy ha egy ukránbarát kormány lesz Magyarországon, akkor bármit megtehetnek. 

A miniszter arról is beszélt, hogy 

az ellenzék már gőzerővel építi a csalás-narratívát, arra a esetre, ha a számukra nem megfelelően alakul a választás. 

Nyitókép: Mandiner

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 14. 13:54
Tónika Simpson plasztikáztatta magát? Alig lehet ráismerni. Csak a nagy gülü szemeiből sejthető, hogy ő az. 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
oberennsinnen49
2026. március 14. 13:40 Szerkesztve
1. Remélem, Viktor lesz annyira korrekt, hogy a közelgő EU-csúcson a kormányfők, államfők előtt élőben felolassa Zelenszkij, és az ukrán tábornok fenyegetését. Ez az egyik, a másik. 2. Magyarország, amennyiben hozzájárul az ukrán hitelek folyósításához, ezt csakis egyetlen feltétellel tegye: a megszavazott határozat kizárólag Záradékkal érvényes, Magyarország részéről mindaddig a napig, amíg Ukrajna tiszteletben tartja az EU-val kötött szerződést az olaj, gáz áramlásának biztosításáról. Azon a napon, amikor a Magyarországra tartó vezetékben elakad a gáz-, olajáramlás, a szerződés érvényét veszti, a pénz folyósítása megáll, befagy, felfüggesztődik, mindaddig, amíg a szolgáltatás el nem indul.
csalodtamafideszben
•••
2026. március 14. 13:22 Szerkesztve
Ezt az alakot minek mutogatják a kampányban? Nem inkább el kéne dugni?
