Zelenszkijék pánikban: kőkeményen betalált náluk Magyarország és Szlovákia lépése

Elszabadultak Zelenszkijék: végzetes lépést fontolgatnak Kijevben, Magyarország és Szlovákia a célkeresztben
Közleményt adott ki az ukrán külügy.
„Ultimátumokat inkább a Kremlnek és semmiképpen sem Kijevnek kellene címezni” – írta közleményében az ukrán külügyminisztérium.
Ukrajna visszautasítja és elítéli a szlovák és a magyar kormány „ultimátumát és zsarolását” az Ukrajna felé irányuló energiaszállítmányokkal kapcsolatban – közölte az ukrán külügyminisztérium szombaton.
A tárca közleményében az állt:
Ultimátumokat inkább a Kremlnek és semmiképpen sem Kijevnek kellene címezni”
Az ukránok azt is közölték, hogy az ilyen intézkedések „provokatívak, felelőtlenek, és a teljes régió energiabiztonságát fenyegetik”.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Robert Fico szlovák miniszterelnök ugyancsak szombaton kijelentette: „amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás (a Barátság vezetéken) Szlovákiába, megkéri az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást”.
Mint ismert, a Szlovákiába és Magyarországra irányuló szállítmányok a Barátság kőolajvezetéken január végén álltak le. Ukrajna állítása szerint a vezetéket ért orosz dróntámadás miatt függesztették fel az olajszállítást.
