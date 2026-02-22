Ft
ultimátum robert fico ukrán külügyminisztérium magyarország közlemény Szlovákia

Zelenszkijék pánikban: kőkeményen betalált náluk Magyarország és Szlovákia lépése

2026. február 22. 06:41

„Ultimátumokat inkább a Kremlnek és semmiképpen sem Kijevnek kellene címezni” – írta közleményében az ukrán külügyminisztérium.

2026. február 22. 06:41
null

Ukrajna visszautasítja és elítéli a szlovák és a magyar kormány „ultimátumát és zsarolását” az Ukrajna felé irányuló energiaszállítmányokkal kapcsolatban – közölte az ukrán külügyminisztérium szombaton.

A tárca közleményében az állt:

Ultimátumokat inkább a Kremlnek és semmiképpen sem Kijevnek kellene címezni”

Az ukránok azt is közölték, hogy az ilyen intézkedések „provokatívak, felelőtlenek, és a teljes régió energiabiztonságát fenyegetik”.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Robert Fico szlovák miniszterelnök ugyancsak szombaton kijelentette: „amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás (a Barátság vezetéken) Szlovákiába, megkéri az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást”.

Mint ismert, a Szlovákiába és Magyarországra irányuló szállítmányok a Barátság kőolajvezetéken január végén álltak le. Ukrajna állítása szerint a vezetéket ért orosz dróntámadás miatt függesztették fel az olajszállítást.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

