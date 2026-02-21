Elszabadultak Zelenszkijék: végzetes lépést fontolgatnak Kijevben, Magyarország és Szlovákia a célkeresztben

Rendkívüli döntést hozott a magyarok miatt az Európai Tanács: Zelenszkijnek már az egekben a pulzusa
Elhalasztották a szavazást.
Közleményt adott ki az ukrán külügy.
Az ukrán külügyminisztérium közleményben utasította vissza és ítélte el a magyar és a szlovák kormány energiaszállításokkal kapcsolatos ultimátumait és – megfogalmazásuk szerint – zsaroló lépéseit. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a Budapestről és Pozsonyból érkező nyilatkozatok provokatívak és felelőtlenek, valamint az egész térség energiabiztonságát veszélyeztetik.
A közlemény hangsúlyozza: mindez annak fényében különösen aggályos, hogy Oroszország folyamatos és célzott támadásokat hajt végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, miközben a téli időszakban az ukrán lakosság áram-, fűtés- és gázellátását is veszélyezteti. Az ukrán fél szerint Magyarország és Szlovákia kormányai ezzel nemcsak az agresszor érdekeit szolgálják, hanem saját, kereskedelmi alapon működő energetikai vállalataiknak is kárt okozhatnak.
Az ukrán külügyminisztérium közölte: Kijev folyamatos kapcsolatban áll az Európai Bizottsággal az orosz csapások okozta károk ügyében, és tájékoztatta a magyar, valamint a szlovák kormányt a Barátság kőolajvezetéket érintő támadások következményeiről is. A biztonsági és helyreállítási munkálatok a napi rakétaveszély ellenére is zajlanak, miközben Ukrajna alternatív megoldásokat javasolt a nem orosz eredetű kőolaj szállítására.
Kijev kiemelte: Ukrajna továbbra is megbízható energetikai partnere kíván maradni az Európai Uniónak és tranzitországként is betölti szerepét. Ugyanakkor a közelmúltban elhangzott – megalapozatlannak és felelőtlennek minősített – fenyegetések miatt fontolóra veszi
az EU–Ukrajna társulási megállapodásban rögzített korai előrejelző mechanizmus aktiválását.
A közlemény zárásában az ukrán fél konstruktív együttműködésre szólította fel Magyarország és Szlovákia kormányát, hozzátéve: az ultimátumokat a Kremlnek kell címezni, nem pedig Kijevnek.
A magyar miniszterelnök a szombati Háborúellenes Gyűlésen elmondta, Ukrajna kezében ott van az „energiafegyver”, merthogy az olaj (ellentében a gázzal) még mindig Ukrajnán keresztül jön. „Ez súlyos dolog. Nincs az ukránoknak ehhez egyébként joguk” – mondta Orbán Viktor, aki szerint Ukrajna megszegi az EU-val kötött társulási szerződést azzal, hogy veszélyezteti egy tagállam energiabiztonságát. Csütörtöki sajtótájékoztatója után ismét leszögezte, hogy a vezeték ismereteik szerint működőképes lenne, ezért politikai döntésből álltak le a szállítások. Megjegyezte, hogy Magyarországnak van több hónapnyi tartaléka, és eközben „ellencsapásokat, ellenlépéseket” tesz a szállítások leállítása miatt is.
