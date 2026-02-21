Elszabadultak Zelenszkijék: végzetes lépést fontolgatnak Kijevben, Magyarország és Szlovákia a célkeresztben

Az ukrán külügyminisztérium közleményben utasította vissza és ítélte el a magyar és a szlovák kormány energiaszállításokkal kapcsolatos ultimátumait és – megfogalmazásuk szerint – zsaroló lépéseit. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a Budapestről és Pozsonyból érkező nyilatkozatok provokatívak és felelőtlenek, valamint az egész térség energiabiztonságát veszélyeztetik.

A közlemény hangsúlyozza: mindez annak fényében különösen aggályos, hogy Oroszország folyamatos és célzott támadásokat hajt végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, miközben a téli időszakban az ukrán lakosság áram-, fűtés- és gázellátását is veszélyezteti. Az ukrán fél szerint Magyarország és Szlovákia kormányai ezzel nemcsak az agresszor érdekeit szolgálják, hanem saját, kereskedelmi alapon működő energetikai vállalataiknak is kárt okozhatnak.