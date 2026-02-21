Rendkívüli döntést hozott a magyarok miatt az Európai Tanács: Zelenszkijnek már az egekben a pulzusa

Elszabadult a lengyel külügyminiszter Orbán Viktor döntése után: rögvest elküldené Magyarország pénzét Ukrajnába
Radosław Sikorski szerint felháborító, hogy Magyarország blokkolja az ukrán hadikölcsönt.
Elhalasztották a szavazást.
Mint ismert, Magyarország pénteken megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot. A vg.hu a Deutsche Welle beszámolója alapján azt írja, hogy az Európai Tanács elhalasztotta a szavazást.
Az Európai Tanács elhalasztotta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyását, részben a magyar álláspont miatt. Kijev régóta szorgalmazza, hogy az EU állítsa le az orosz energia vásárlását, mivel ezek a bevételek finanszírozzák Moszkva invázióját, amely hamarosan ötödik évébe lép. Az EU vezetői, köztük Orbán Viktor, decemberben megállapodtak a támogatásról, és az Európai Parlament a múlt héten jóváhagyta a döntést. Magyarország, Szlovákia és Csehország azonban mentességet kapott a hitelköltségek visszafizetése alól, mivel mindhárom ország ellenezte a további segélyeket Kijev számára.
A hitel célja, hogy fedezze Ukrajna legsürgetőbb pénzügyi szükségleteit 2027 végéig, és biztosítsa az ország védelmét Oroszországgal szemben. A teljes összegből 60 milliárd eurót különítettek el katonai célokra. A nemzeti miniszterekből és kormányfőkből álló Európai Tanács korábban csak formalitásként tekintett a végső jóváhagyásra,
de a szavazást most a magyar álláspont miatt elhalasztották.
