Rendkívüli döntést hozott a magyarok miatt az Európai Tanács: Zelenszkijnek már az egekben a pulzusa

Mint ismert, Magyarország pénteken megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot. A vg.hu a Deutsche Welle beszámolója alapján azt írja, hogy az Európai Tanács elhalasztotta a szavazást.

Az Európai Tanács elhalasztotta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyását, részben a magyar álláspont miatt. Kijev régóta szorgalmazza, hogy az EU állítsa le az orosz energia vásárlását, mivel ezek a bevételek finanszírozzák Moszkva invázióját, amely hamarosan ötödik évébe lép. Az EU vezetői, köztük Orbán Viktor, decemberben megállapodtak a támogatásról, és az Európai Parlament a múlt héten jóváhagyta a döntést. Magyarország, Szlovákia és Csehország azonban mentességet kapott a hitelköltségek visszafizetése alól, mivel mindhárom ország ellenezte a további segélyeket Kijev számára.