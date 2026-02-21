Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
európai tanács deutsche welle hitel kijev orbán viktor

Rendkívüli döntést hozott a magyarok miatt az Európai Tanács: Zelenszkijnek már az egekben a pulzusa

2026. február 21. 18:15

Elhalasztották a szavazást.

2026. február 21. 18:15
null

Mint ismert, Magyarország pénteken megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot. A vg.hu a Deutsche Welle beszámolója alapján azt írja, hogy az Európai Tanács elhalasztotta a szavazást.

Az Európai Tanács elhalasztotta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyását, részben a magyar álláspont miatt. Kijev régóta szorgalmazza, hogy az EU állítsa le az orosz energia vásárlását, mivel ezek a bevételek finanszírozzák Moszkva invázióját, amely hamarosan ötödik évébe lép. Az EU vezetői, köztük Orbán Viktor, decemberben megállapodtak a támogatásról, és az Európai Parlament a múlt héten jóváhagyta a döntést. Magyarország, Szlovákia és Csehország azonban mentességet kapott a hitelköltségek visszafizetése alól, mivel mindhárom ország ellenezte a további segélyeket Kijev számára.

A hitel célja, hogy fedezze Ukrajna legsürgetőbb pénzügyi szükségleteit 2027 végéig, és biztosítsa az ország védelmét Oroszországgal szemben. A teljes összegből 60 milliárd eurót különítettek el katonai célokra. A nemzeti miniszterekből és kormányfőkből álló Európai Tanács korábban csak formalitásként tekintett a végső jóváhagyásra, 

de a szavazást most a magyar álláspont miatt elhalasztották.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

szantofer
2026. február 21. 18:44
A botot a küllők közül ki szokták venni. Most is kiveszik.
valakivan
2026. február 21. 18:43
Hála Istennek, van jó elnökünk, de sokan ezt tennénk : villany le, határ lezárva , amíg az eu visszatartja a pénzünket , - és a büntetést is vissza - - és ahány nappal kéőbb áll helyre minden, annyival kéőbb kapcsolnánk be a rendszert. És ha a választásig húznák az időt, akkor duplázzuk az időkeretet.
akitiosz
2026. február 21. 18:37
Magyarország kormánya megvásárolható. Annyira békepárti, hogy létezik az az olaj, amiért hajlandó mások 60 milliárd eurójával támogatni a háború folytatását.
CirmoS
2026. február 21. 18:35
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Brüsszeli retekcsürhe! A jelentéktelen Orbán.....ugye hülyelibsik?! Cumizzatok gyogyik..🍼🍼🍼🍼 🤣🤣🤣🤣
