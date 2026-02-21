Elszabadult a lengyel külügyminiszter Orbán Viktor döntése után: rögvest elküldené Magyarország pénzét Ukrajnába

Beszólt Orbánnak a Zelenszkijnek kilincselő Tusk, de a magyar kormányfő alaposan helyretette
A lengyel kormányfőt fel kellett világosítani arról, hogy magyar kollégája a magyarok érdekeit képviseli.
Radosław Sikorski szerint felháborító, hogy Magyarország blokkolja az ukrán hadikölcsönt.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter élesen bírálta Magyarország döntését, miután Budapest megvétózta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot. A brüsszeli nyilatkozatában – amelyet az RMF FM tudósítójának adott – úgy fogalmazott:
„Felháborító, de nem meglepő” a magyar lépés.
Hangsúlyozta: felháborító, hogy Magyarország blokkolja az ukrán hadikölcsönt, és hozzátette: „Putyin bizonyára meg fogja hálálni.” Szavai szerint a döntés Orbán Viktor és a Kreml kapcsolatának fényében különösen aggasztó.
A vétó az uniós költségvetés módosításához szükséges egyhangúság miatt akadályozza a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát, amely az Ukrajnának szánt hitel jogi alapját képezi. A csomag elfogadása sürgető lenne, mivel a források 60 százalékát védelmi kiadásokra fordítanák, és az első kifizetést már áprilisra tervezik. Brüsszelben is jelentős a felháborodás, különösen azért, mert Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – korábban mentességet kapott a kölcsön alól, és Orbán Viktor decemberben már beleegyezett a támogatásba.
