Elszabadult a lengyel külügyminiszter Orbán Viktor döntése után: rögvest elküldené Magyarország pénzét Ukrajnába

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter élesen bírálta Magyarország döntését, miután Budapest megvétózta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot. A brüsszeli nyilatkozatában – amelyet az RMF FM tudósítójának adott – úgy fogalmazott:

„Felháborító, de nem meglepő” a magyar lépés.

Hangsúlyozta: felháborító, hogy Magyarország blokkolja az ukrán hadikölcsönt, és hozzátette: „Putyin bizonyára meg fogja hálálni.” Szavai szerint a döntés Orbán Viktor és a Kreml kapcsolatának fényében különösen aggasztó.