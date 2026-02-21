Ft
02. 21.
szombat
háború radosław sikorski ukrajna orbán viktor

Elszabadult a lengyel külügyminiszter Orbán Viktor döntése után: rögvest elküldené Magyarország pénzét Ukrajnába

2026. február 21. 16:17

Radosław Sikorski szerint felháborító, hogy Magyarország blokkolja az ukrán hadikölcsönt.

2026. február 21. 16:17
null

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter élesen bírálta Magyarország döntését, miután Budapest megvétózta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot. A brüsszeli nyilatkozatában – amelyet az RMF FM tudósítójának adott – úgy fogalmazott: 

„Felháborító, de nem meglepő” a magyar lépés.

Hangsúlyozta: felháborító, hogy Magyarország blokkolja az ukrán hadikölcsönt, és hozzátette: „Putyin bizonyára meg fogja hálálni.” Szavai szerint a döntés Orbán Viktor és a Kreml kapcsolatának fényében különösen aggasztó.

A vétó az uniós költségvetés módosításához szükséges egyhangúság miatt akadályozza a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát, amely az Ukrajnának szánt hitel jogi alapját képezi. A csomag elfogadása sürgető lenne, mivel a források 60 százalékát védelmi kiadásokra fordítanák, és az első kifizetést már áprilisra tervezik. Brüsszelben is jelentős a felháborodás, különösen azért, mert Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal együtt – korábban mentességet kapott a kölcsön alól, és Orbán Viktor decemberben már beleegyezett a támogatásba. 

Nyitókép: Aleksander Kalka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

