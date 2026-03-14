Brutális támadás Amszterdamban: zsidó iskolánál robbantottak

Femke Halsema polgármester a közleményben hangsúlyozta: Amszterdam zsidó lakosai „félelmet és dühöt” éreznek, és egyre gyakrabban válnak antiszemita támadások célpontjává.

„Ez elfogadhatatlan. Az iskolának olyan helynek kell lennie, ahol a gyerekek biztonságban tanulhatnak. Amszterdamnak olyan helynek kell lennie, ahol a zsidók biztonságban élhetnek” – fogalmazott.

A zsidó iskolák és más intézmények körüli biztonságot megerősítették azt követően, hogy robbanás történt egy liege-i zsinagóga közelében Belgiumban, valamint egy másik robbanás kisebb tüzet okozott egy rotterdami zsinagóga bejáratánál pénteken.

„Két éjszaka egymás után gyáva robbantásos támadás zsidó épületek ellen. Először Rotterdam, most Amszterdam” – írta az X-en David van Weel holland igazságügyi és biztonsági miniszter.

„A zsidó intézmények biztonsága teljes figyelmünket élvezi. A tettesek felkutatására irányuló nyomozás folyamatban van” – tette hozzá.