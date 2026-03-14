03. 14.
szombat
brutális támadás amszterdamban zsidó közösség robbanás

Brutális támadás Amszterdamban: zsidó iskolánál robbantottak

2026. március 14. 14:15

Félelem és düh – így jellemezte Amszterdam polgármestere a zsidó közösség hangulatát, miutoz egy iskola falánál robbantottak ismeretlenek. Ez volt a második ilyen támadás két napon belül Hollandiában.

A holland hatóságok nagy erőkkel keresik azt a személyt, aki robbantást követett el egy amszterdami zsidó iskola épületénél – a támadást kamera rögzítette. A város polgármestere szerint a történtek gyáva agresszió a zsidó közösség ellen – írta meg a Breitbart.

A városháza közleménye szerint 

a robbanás a holland főváros Buitenveldert kerületében található iskola külső falánál történt, és csak kisebb károkat okozott. 

A detonációt elkövető személyt a biztonsági kamera felvette – közölték.

Femke Halsema polgármester a közleményben hangsúlyozta: Amszterdam zsidó lakosai „félelmet és dühöt” éreznek, és egyre gyakrabban válnak antiszemita támadások célpontjává.

„Ez elfogadhatatlan. Az iskolának olyan helynek kell lennie, ahol a gyerekek biztonságban tanulhatnak. Amszterdamnak olyan helynek kell lennie, ahol a zsidók biztonságban élhetnek” – fogalmazott.

A zsidó iskolák és más intézmények körüli biztonságot megerősítették azt követően, hogy robbanás történt egy liege-i zsinagóga közelében Belgiumban, valamint egy másik robbanás kisebb tüzet okozott egy rotterdami zsinagóga bejáratánál pénteken.

„Két éjszaka egymás után gyáva robbantásos támadás zsidó épületek ellen. Először Rotterdam, most Amszterdam” – írta az X-en David van Weel holland igazságügyi és biztonsági miniszter. 

„A zsidó intézmények biztonsága teljes figyelmünket élvezi. A tettesek felkutatására irányuló nyomozás folyamatban van” – tette hozzá.

Nyitókép: ROBIN UTRECHT / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 14. 16:32
Na bezzeg, amit Izrael művel az ugye bátor agresszió!
Válasz erre
1
0
europész
2026. március 14. 15:52
Joreggelt hollandok.Csorog mar az ora es jo hangosan.
Válasz erre
3
0
bekeev-2025
2026. március 14. 15:34
Na, a hülye nyugger a gazdájához hasonlóan zsidó seggeket nyal.
Válasz erre
3
0
johannluipigus
2026. március 14. 15:32
Na, a balfasz tót vette az adást.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!