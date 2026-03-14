Brit védelmi miniszter: Putyin keze van a közel-keleti dróncsapások mögött

Healey – a The Daily Telegraph beszámolója szerint – így folytatta: „Láttuk ezt az agressziós tengelyt, amellyel Oroszország 60 000 drónt lőtt ki Ukrajnára… Ugyanezeket a taktikákat látjuk Irán részéről is. Ezek az országok szeretnek fenyegetést jelenteni szomszédjaikra.”

A miniszter megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy szerda este brit katonák lőttek le két drónt egy olyan rajból, amely egy iraki koalíciós támaszpont felé tartott. Néhány drón a támaszponton landolt és felrobbant.

Brit katonák nem sérültek meg, de amerikai katonák igen. Healey elmondta, hogy a támadó drónok roncsait elemzik, hogy megállapítsák, tartalmaztak-e orosz alkatrészeket.

Nick Perry altábornagy Healey mellett szólva arról beszélt, hogy az ukrajnai harctéri tapasztalatoknak köszönhetően fejlődést tapasztalt az iráni dróntechnikában. A tábornok megjegyezte: „Határozottan láttuk, hogy az iráni drónok alkalmazásának taktikája tanult az oroszoktól. Sokkal alacsonyabban repülik őket, így hatékonyabbak. Kétségtelen, hogy az [iráni] taktikák megváltoztak, hatékonyabbá váltak és problémákat okoznak.”

