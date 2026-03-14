Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
putyin közel - kelet nato védelmi miniszter iráni

Brit védelmi miniszter: Putyin keze van a közel-keleti dróncsapások mögött

2026. március 14. 13:28

A brit védelmi tárca vezetője szerint az oroszok által Ukrajnában bevetett dróntaktikát most Irán alkalmazza a Közel-Keleten – Putyin ‘rejtett „rejtett keze” pedig ott van mögötte.

Putyin „rejtett keze” állhat egyes iráni taktikák és képességek hátterében, amikor Irán drónokkal és rakétákkal mér csapásokat a Közel-Keleten – jelentette ki a brit védelmi miniszter.

Az orosz–iráni „agressziós tengely” egyre kézzelfoghatóbb a Közel-Keleten zajló események fényében – mondta John Healey brit védelmi miniszter csütörtökön a northwoodi brit–NATO parancsnokságon tett látogatása során. 

Az Irán drón-, rakéta- és rakétacsapásaiban megnyilvánuló orosz szerepvállalás mértékéről szólva Healey kijelentette: Putyin érdekelt a pusztítás maximalizálásában, mert ez növeli olajbevételeit. 

A miniszter hozzátette: „Senkit sem lep meg, ha azt gondoljuk, Putyin rejtett keze áll egyes iráni taktikák és potenciálisan bizonyos képességeik mögött is.”

Healey – a The Daily Telegraph beszámolója szerint – így folytatta: „Láttuk ezt az agressziós tengelyt, amellyel Oroszország 60 000 drónt lőtt ki Ukrajnára… Ugyanezeket a taktikákat látjuk Irán részéről is. Ezek az országok szeretnek fenyegetést jelenteni szomszédjaikra.”

A miniszter megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy szerda este brit katonák lőttek le két drónt egy olyan rajból, amely egy iraki koalíciós támaszpont felé tartott. Néhány drón a támaszponton landolt és felrobbant. 

Brit katonák nem sérültek meg, de amerikai katonák igen. Healey elmondta, hogy a támadó drónok roncsait elemzik, hogy megállapítsák, tartalmaztak-e orosz alkatrészeket.

Nick Perry altábornagy Healey mellett szólva arról beszélt, hogy az ukrajnai harctéri tapasztalatoknak köszönhetően fejlődést tapasztalt az iráni dróntechnikában. A tábornok megjegyezte: „Határozottan láttuk, hogy az iráni drónok alkalmazásának taktikája tanult az oroszoktól. Sokkal alacsonyabban repülik őket, így hatékonyabbak. Kétségtelen, hogy az [iráni] taktikák megváltoztak, hatékonyabbá váltak és problémákat okoznak.”

A jelentések szerint amellett, hogy 

Irán a Közel-Keleten alkalmazza az Ukrajnában nagy számban bevetett drónokkal kapcsolatos tapasztalatokat, Oroszország azzal is támogatja „tengelybeli” partnerét, hogy hírszerzési információkat oszt meg vele a Közel-Keleten lévő nyugati célpontokról. 

Rick Scott floridai republikánus szenátor is ezt állította a héten, amikor – a beszámolók szerint – kijelentette, hogy Putyin „segíti Iránt. Putyin utál minket”. A Fehér Ház már korábban figyelmeztette Oroszországot, hogy ne segítse Iránt.

Nyitókép: Alexey NIKOLSKY / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bubi55
2026. március 14. 13:45
Ezt mondják, miközben ők nem csak ukik helyet rakétáznak, robbantgatnak, hanem Iránt is jól támogatják... ki csinálja a háborúkat??? Borzos Boris vagy Alexa most nem tűnt fel...
Válasz erre
0
0
dzsini75
2026. március 14. 13:44
Felháborodott a brit, hogy az orosz azt csinálja amit ő…… 😱👏🏽😱
Válasz erre
0
0
lenyegtelen
2026. március 14. 13:44
És? Nektek megy a Brjanszk elleni támadásban.
Válasz erre
0
0
hlaci83
2026. március 14. 13:39
Azt nem tudják a britek, kinek a keze van abban, hogy nem sikerült at orosz-ukrán háborút lezárni? A Fekete-tengeri dróncsapásokról nem tudnak valamit?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!