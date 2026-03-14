Eurázsia a világsziget, amelynek szívtájéka a világtörténelem kulcsövezete – Békés Márton új könyvéről

Békés megjegyzi, hogy a realisták sem dobhatják ki az ablakon a morált és a nemzetközi jogot. A kooperatív realizmus tiszteli a civilizációkat, az egyoldalú helyett mellérendelő, kölcsönös előnyökön nyugvó multipoláris és etnoplurális világrendet képzel el, az államok és birodalmak közti szinten nagytér-renddel.

A világok harca kapcsán, visszanyúlva Platónhoz, geopolitikailag pedig a brit Halford Mackinder klasszikus felosztására és Carl Schmitt munkásságára alapozva, a történelmet a szárazföldi és tengeri hatalmak rivalizálásaként értelmezi. Ez nem puszta technikai kérdés, hanem szimbolikus és egzisztenciális jelentőségű, más attitűd jellemzi ugyanis a kettőt: tengeri körbekerítés, szárazföldi kiterjedés; zárt szárazföld, nyílt tenger. A mackinderi elképzelés a békési értelmezés alapja, miszerint Eurázsia a világsziget, amelynek szívtájéka a világtörténelem kulcsövezete. „Íme a Föld legfőbb geopolitikai összefüggése: központi részen a kontinentális Világsziget, körülötte pedig a tengerben úszó Szigetvilág.”

Békés szimpátiája egyértelműen a kontinentális hatalmakkal van.

A címadó fejezet, a Világrendszerváltás szerint most az unipoláris és a multipoláris világrend közti átmenetben vagyunk. Carl Schmitt mondása látszik igazolódni: „a politikai világ pluriverzum, nem univerzum”. Jön fel Kína, India, a BRICS többi állama és mások. A kortárs történések eme átalakulás kisülései.

A nagytér-rendről szóló fejezet a kialakulóban lévő világállapotot kifejezetten szellemtörténeti módon, hegeliánus szintézisként értelmezi: „a nemzetállamok tézise és birodalmak antitézise után a nagy terek szintézise következik”. Jelen sorok szerzője nem hegeliánus, így nem látja szükségszerűségnek a hegeli szintéziseket, de a folyamatok kétségkívül a nagytér-rend felé hatnak. Az utolsó két fejezet a mellérendelő világrendről és a titánok koráról szól. Ritka megközelítés Békés Mártoné: hegeliánus geopolitika.