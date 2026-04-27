A mesterséges intelligencia feletti kontroll dönti el, ki gyakorolja a hatalmat, és ez egyre inkább kicsúszik a kormányok kezéből

Ha egy modell tudásalapját szándékosan torzított anyagok itatják át, akkor a felhasználóhoz eljutó válasz is torzul. Ez a klasszikus dezinformáció következő fázisa: nem a nyilvános térben látható hazugság, hanem a modellek mögötti tudásmező eltolása. A propaganda így nemcsak a közvéleményért, hanem a jövőbeli gépi értelmezésért is folyik.

Harmadszor a gazdasági dominanciában. Aki a modelleket, a platformokat, a chipeket és az energiát kontrollálja, az termelékenységi előnyhöz, tőkepiaci előnyhöz és külpolitikai befolyáshoz jut.

Nem véletlen, hogy a JPMorgan Chase elemzése külön hangsúlyozza: az energia és a hardver az AI geopolitikájának új szűk keresztmetszete, miközben a félvezetők, a kritikus ásványok és az elektromos kapacitások döntik el, ki képes valóban skálázni az AI-t, és ki marad le. Ugyanezért válik az AI egyszerre fejlesztéspolitikai, iparpolitikai és nemzetbiztonsági kérdéssé.

Aki az adatközpontokat uralja, az a jövő mozgásterét is formálja

Forrás: I-Hwa Cheng / AFP

Nemcsak az államok versenyeznek, hanem az AI-rendszerek is

Az AI körüli küzdelem egyik legfontosabb vonása, hogy a verseny tárgya egyre kevésbé egyszerűen a „jobb modell”, és egyre inkább a teljes rendszer. A Brookings AI-szuverenitási jelentése részletesen mutatja be, hogy az AI-rendszer több rétegből áll: fizikai inputokból, számítási hardverből, digitális infrastruktúrából, hálózatokból, szoftveres és technikai szabványokból, adatvagyonból, modellekből, alkalmazásokból, valamint az ezeket átfogó emberi és intézményi kapacitásból. Az, hogy egy ország vagy vállalat hol erős és hol sérülékeny ebben a láncban, meghatározza a mozgásterét. A jelentés szerint a világban ma vannak széles rendszervezetők, összehangolt rendszerépítők, stratégiai rétegspecialisták és olyan országok, amelyek csak most kapcsolódnak be szélesebb körben az AI-diffúzióba.

Ez a szemlélet azért fontos, mert megmutatja: a verseny már nem egyszerűen amerikai és kínai cégek versenye, hanem ökoszisztémák, szabványok, infrastruktúrák, energiaforrások és exportmodellek versenye.

A JPMorgan Chase elemzése szerint Kína államvezérelt önellátásra és olcsóbb, nyílt forráskódú exportokra épít, míg Washington a magánszektori innovációra, infrastruktúra-építésre és védelmi integrációra fogad. A dokumentum ezt kulcsfontosságú geopolitikai törésvonalként írja le, mert az országoknak egyre inkább választaniuk kell, melyik irányhoz közelednek. Kína esetében ez a stratégia különösen világos. A JPMorgan Chase szerint Peking a teljes AI-technológiai stacket átfogó iparpolitikai eszközöket vet be, a kutatástól az infrastruktúrán át a nyílt forráskódú modellek exportjáig.

Az elemzés hangsúlyozza az államilag irányított finanszírozást, az AI-képzésbe ömlő pénzt, a helyi kísérleti zónákat, az „keleti adat, nyugati számítási kapacitás” energia- és adatközponti logikát, valamint azt, hogy Kína a tömeges diffúzióra és olcsóbb, „elég jó” AI-rendszerek globális terítésére is játszik.

Ezzel párhuzamosan az Atlantic Council is arra számít, hogy Kína tovább erősíti nyílt forráskódú AI-stratégiáját, hogy ezzel a világ AI-infrastruktúrájára is nagyobb befolyást gyakoroljon. Az Egyesült Államok közben saját dominanciáját próbálja rendszerbe szervezni. A Brookings jelentése szerint az Egyesült Államok 2025-ös mesterségesintelligencia-cselekvési terve nyíltan az „American AI stack” globális szabvánnyá tételét célozza. A gond azonban éppen itt látszik: ha Washington teljes amerikai AI-stacket kínál a világnak, az könnyen tűnhet egyoldalú, „vidd vagy hagyd” ajánlatnak, miközben a partnerek közül sokan nem akarnak teljes függésbe kerülni.

A Brookings ezért figyelmeztet arra, hogy az amerikai „dominancia” retorikája elriaszthatja azokat a szövetségeseket és ügyfeleket, akik már most is túlexponáltságtól tartanak, és inkább moduláris, helyi nyelvhez és igényekhez igazított megoldásokat keresnek.

AI, demokrácia és a magánhatalom kérdése

A Carnegie Endowment nemzetközi agytröszt tanulmánya szerint az AI egy olyan időszakban fonódik össze a politikával, amikor maga a demokrácia is válságjeleket mutat. A technológia egyszerre jelent veszélyt és lehetőséget: befolyásolhatja a választásokat, a polgári deliberációt, a kormányzati szolgáltatásokat, valamint a társadalmi kohéziót és a jogokat. A tanulmány négy nagy metszéspontot azonosít:

az AI és a választások,

az AI és a polgári részvétel,

az AI és a kormányzati intézmények,

valamint az AI és a társadalmi-gazdasági feltételek összefonódását.

A tanulmány egyik legfontosabb állítása az, hogy az AI körüli beavatkozások ma még széttöredezettek, sokszor kísérleti jellegűek, és nem minden releváns kezdeményezés nevezi magát „demokráciavédő” munkának. Ennél is fontosabb azonban az a megjegyzés, hogy a szakpolitika által vezérelt és a technológia által vezérelt beavatkozások azért tudnak gyors és nagy hatású lenni, mert hozzáférnek azokhoz az erőforrásokhoz és innovációs kapacitásokhoz, amelyekkel a civil társadalom ritkán rendelkezik. Magyarán:

a demokrácia jövőjét az AI-korszakban részben éppen azok a szereplők formálják, amelyek a technológiai erőforrások fölött rendelkeznek. Ez újra csak oda vezet vissza, hogy a politikai tér egy része kiszerveződött a magáninfrastruktúra birtokosaihoz.

A Carnegie szerzői külön kitérnek arra is, hogy az Egyesült Államokban az AI fejlett, de nagyrészt privatizált, ellentétben Kína államvezérelt modelljével vagy Európa beruházás és szabályozás közötti kevert útjával. Ez azt jelenti, hogy hatalmas befolyás koncentrálódik néhány szilícium-völgyi szereplőnél. Itt válik a kérdés különösen kényessé: ha a kormányzat maga is ezeknek a cégeknek a rendszereit használja, tőlük kér szakértői támogatást, az ő infrastruktúrájukon működik, és közben őket próbálja szabályozni, akkor valóban világos-e még, hogy ki a főhatalom és ki az alkalmazkodó szereplő?

A kutatás fölötti befolyás is hatalom

A techcégek hatalma nemcsak a piacon és az infrastruktúrában, hanem magában a tudástermelésben is megmutatkozik. Két ArXiv-tanulmány is ezt a folyamatot elemzi. Az egyik arra jut, hogy a Big Tech növekvő és aránytalan befolyása az AI-kutatásban alapvetően összefonódik a skálázásra és az általános célú rendszerekre épülő paradigmával. A szerzők szerint ez a logika ellentétben áll a valóban felelős, etikus és fenntartható AI-fejlesztéssel.

A tanulmány összekapcsolja a nagy techvállalatok ösztönzőit az AI környezeti terhével, a megfigyelési logikával, a magánszféra sérülésével, a félretájékoztatással, az egyenlőtlenségek növekedésével, a munkajogi romlással, sőt a militarizációval is.

A másik ArXiv-tanulmány, amely közel ötvenezer AI-papírt és több millió hivatkozást vizsgált, azt mutatja, hogy a Big Tech által finanszírozott kutatások hivatkozási hatása magasabb, ugyanakkor egyre zártabb és frissebb irodalomra épülő körforgásban mozognak. A szerzők azt találták, hogy az iparági finanszírozású munkák aránya 2015 után jelentősen megnőtt, az ilyen cikkek aránytalanul nagy figyelmet kapnak, miközben egyre inkább egymást idézik, és kevésbé nyúlnak régebbi vagy nem iparági forrásokhoz.

Ez már nem pusztán bibliometriai érdekesség. Aki a kutatás napirendjét, láthatóságát és presztízsét alakítja, az hosszabb távon magát a technológia jövőjét is alakítja.

Vagyis a kérdés itt sem egyszerűen az, hogy a techcégek „befolyásolják-e” a tudományt. Sokkal inkább az, hogy mekkora részben ők szabják meg, milyen kérdések számítanak izgalmasnak, finanszírozhatónak, publikálhatónak és idézhetőnek. Ha pedig ez így van, akkor a hatalom egyik legfontosabb formája a kutatási horizont fölötti ellenőrzés.

Ki irányít kit?

Innen nézve a filozófiai csúcspont valójában már nem is olyan elvont. A régi modell szerint az állam szabályozta a piacot, a vállalat pedig alkalmazkodott. A mostani helyzetben azonban a vállalatok olyan rendszereket működtetnek, amelyek nélkül az állam maga is korlátozottá válik. Az állam akarhat szabályozni, de közben függ a felhőszolgáltatóktól, a chipektől, a modellektől, a platformoktól, a magánkézben lévő kutatási kapacitástól és a digitális infrastruktúrától.

A techcégek egyre inkább „társkormányzó” szereplőkké válnak.

A Brookings ezt a dilemmát a szuverenitás újradefiniálásával próbálja kezelni, a CFR a szabályozás és a stratégiai verseny közötti feszültségként írja le, az Atlantic Council a versengő AI-stackek korszakáról beszél, a Carnegie a demokráciába beépülő technológiai magánhatalomra figyelmeztet, az ArXiv-szerzők a kutatási napirend torzulását mutatják ki, a JPMorgan Chase pedig azt állítja, hogy az AI új globális operációs rendszerként szervezi át a geopolitikát. Mindezek a leírások más nyelven, de ugyanarra mutatnak:

a hatalom egyre kevésbé kizárólag állami, és egyre inkább infrastruktúra-, adat- és modellalapú.

Ezért a kérdés ma már valóban nem az, hogy a techcégek beleszólnak-e a politikába. Beleszólnak. Nem is az, hogy az államok képesek-e még reagálni. Képesek, de egyre nehezebben. A valódi kérdés az, hogy a politika meg tudja-e őrizni elsődlegességét egy olyan korban, amikor a döntési környezet, a nyilvánosság szerkezete, a tudástermelés feltételei és a gazdasági versenyképesség kulcsai részben magánkézbe kerültek.

Ha pedig a válasz az, hogy csak részben, akkor a 21. század nagy vitája nem egyszerűen az AI szabályozása lesz. Hanem az, hogyan lehet demokratikus, szuverén és társadalmilag ellenőrizhető keretek között együtt élni olyan technológiai erőközpontokkal, amelyek már nem pusztán cégek, hanem a világrend formálói.

Nyitókép: RONNY HARTMANN / AFP