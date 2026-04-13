békés márton tisza párt mi hazánk nemzeti együttműködés rendszer fidesz feladat vereség munka választás

Békés Márton megnevezte a legfőbb feladatokat: számvetésre és újjáépítésre van szükség

2026. április 13. 11:27

A XXI. Század Intézet igazgatója szerint meg kell érteni a vereség okait, felismerni a társadalom akaratát, annak miértjét s ennek megfelelően változtatni.

2026. április 13. 11:27
null

Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója is kifejtette közösségi oldalán a véleményét a vasárnapi választásról. Mint írta, április 12-én a magyar nép meghozta döntését, amelyet csak elfogadni lehet: gratulálni a győztesnek és megköszönni azoknak a szavazatait, akik a jobboldalban bízva adták le azokat.

Majd mindkettőt megtette a maga nevében: gratulált a választás győztesének és megköszönte a jobboldali szavazók kitartását, állhatatosságát. Mint fogalmazott, a 16 éve egyfolytában, kétharmados felhatalmazással kormányzó Fidesz-KDNP elvesztette a választást, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének története véget ért. A kihívó fél hatalmas győzelmet aratott listán és egyénikben, ennek megfelelően parlamenti mandátumra váltva is. 

A parlamenti baloldal megsemmisült, a kisebb pártok közül egyedül a Mi Hazánk Mozgalom került be a törvényhozásba

– sorolta.

A történész arra is felhívta a figyelmet, hogy „a nagy győzelem nagy felelősséggel jár, de ez legyen a győztes dolga, a vereséget szenvedett Fidesz-KDNP előtt a vereség meghajtott fejjel való elfogadása, a számvetés keserves munkája és az újjáépítés komoly feladata áll. 

Meg kell érteni a vereség okait, felismerni a társadalom akaratát, annak miértjét s ennek megfelelően változtatni”

– jelölte ki a jövőbeli feladatokat.

Békés ismertette, hogy listán a Tisza Párt 3,1 millió szavazatot kapott, a Fidesz-KDNP több mint 2,2 milliót, a Mi Hazánk bő 340 ezret. „Ami igazán fájdalmas és elgondolkodtató, hogy a 106 egyéniből a Tisza Párt 93-at, a kormánypárt pedig 13-at tudott megszerezni. 

A társadalom üzent, az üzenetet el kell fogadni, meg kell köszönni, meg kell érteni és annak megfelelően módosítani”

– szögezte le.

Mindenki kezdje magán a belátást és számvetést

A Kommentár folyóirat főszerkesztője azzal folytatta, hogy „elszámolni és beszámolni való akad, jó, ha mindenki magán kezdi a belátás és a számvetés, valamint a korrekció munkáját. Én most mindenkit megkövetek és bocsánatot kérek, akit a választási kampány hevében megbántottam: nincs tehát »ha«, sem félszívvel elnézését kérés, kérem, hogy fogadják el bocsánatkérésemet”

„Ezután jöhet a meglévő politikai közösség – amelyhez hűség köt – berkein belüli számvetés, ami azt jelenti, hogy önkritikusan fordulok feléjük is.

Minden kritikát el- és megfogadok, sorsomat eggyé teszem a közösségével és kezébe helyezem azt

– tekintett előre.

A XXI. Század Intézet igazgatója gondolatait azzal zárta, „könnyen lehet, hogy a munka csak ez után fog kezdődni, most kell erősnek, kreatívnak, mérsékeltnek és ugyanakkor törhetetlennek lenni. 

Én továbbra is hiszek a magyar népben, Magyarországban és annak a politikai közösségnek az igazában, elveinek tisztaságában, amelyhez 2001 óta tartozom. 

Munkára fel!”

Nyitókép: Facebook/Tranzit

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patikus-3
2026. április 13. 13:06
Iszonyatos sok kritikát kell bedobni. Mindent, aminek van, lehet értelme. Az idő majd ki válogatja, melyik kritika helytálló, melyik nem. Először figyelni kell. Soha többet egyszemélyes pártot!
Szamóca bácsi

2026. április 13. 13:03 Szerkesztve
az igazi probléma nem is a Tisza győzelme (gazdaságilag akár még jó is lehet!), hanem a MP körül hemzsegőkből áradó teljes morális nihil (hadd ne fogalmazzak most spirituális nézőpontból -- hozzá kell szoktatni magunkat a virágnyelvhez).
Szamóca bácsi
2026. április 13. 12:59
galancza-2 2026. április 13. 12:44 "kaptatok bőven figyelmeztetéseket, de..." -- valóban, én is gyakran le lettem itt ordibálva, amikor a szaporodó kormányzati hülyeségek ellen keltem ki. "A fidesz fog eltűnni..." -- egyelőre nem látom ilyen borúsan a jövőt. Orbán még köztünk van, még képes irányba állítani a Fideszt, hogy az majd 8 év múlva (igen, a következő választást nyugodtan el lehet engedni -- hacsak nem történik addig valami nagyobb baj az EU-ban, de ne is történjen!) egy teljesen új felállásban, immár a mögöttünk lévő Orbán-korszakra büszkén induljon el győzelmi eséllyel. ezt természetesen a Tisza is tudja, ezért valószínűleg fognak tenni ellene. kérdés, hogy van-e annyi jóérzés bennük, hogy nem ültetik le mesterségesen az országot csak azért, hogy mutogatni lehessen?
zsel55
2026. április 13. 12:52
Nem,egy ijen váltopártot nemszabad elfogadni,mert akkor ugyan ojannáválunk mind ök.Azt nagyo nemszeretném.Ez egy a mának élö sekikböl állo csürhe.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!