Békés Márton megnevezte a legfőbb feladatokat: számvetésre és újjáépítésre van szükség

Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója is kifejtette közösségi oldalán a véleményét a vasárnapi választásról. Mint írta, április 12-én a magyar nép meghozta döntését, amelyet csak elfogadni lehet: gratulálni a győztesnek és megköszönni azoknak a szavazatait, akik a jobboldalban bízva adták le azokat.

Majd mindkettőt megtette a maga nevében: gratulált a választás győztesének és megköszönte a jobboldali szavazók kitartását, állhatatosságát. Mint fogalmazott, a 16 éve egyfolytában, kétharmados felhatalmazással kormányzó Fidesz-KDNP elvesztette a választást, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének története véget ért. A kihívó fél hatalmas győzelmet aratott listán és egyénikben, ennek megfelelően parlamenti mandátumra váltva is.