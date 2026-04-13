Békés Márton megnevezte a legfőbb feladatokat: számvetésre és újjáépítésre van szükség

Ez itt a vége: Tisza: 138, Fidesz: 55 – ilyen volt a választási hírfolyam a Mandineren!
Ilyen volt a 2026-os választás.
A XXI. Század Intézet igazgatója szerint meg kell érteni a vereség okait, felismerni a társadalom akaratát, annak miértjét s ennek megfelelően változtatni.
Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója is kifejtette közösségi oldalán a véleményét a vasárnapi választásról. Mint írta, április 12-én a magyar nép meghozta döntését, amelyet csak elfogadni lehet: gratulálni a győztesnek és megköszönni azoknak a szavazatait, akik a jobboldalban bízva adták le azokat.
Majd mindkettőt megtette a maga nevében: gratulált a választás győztesének és megköszönte a jobboldali szavazók kitartását, állhatatosságát. Mint fogalmazott, a 16 éve egyfolytában, kétharmados felhatalmazással kormányzó Fidesz-KDNP elvesztette a választást, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének története véget ért. A kihívó fél hatalmas győzelmet aratott listán és egyénikben, ennek megfelelően parlamenti mandátumra váltva is.
A parlamenti baloldal megsemmisült, a kisebb pártok közül egyedül a Mi Hazánk Mozgalom került be a törvényhozásba
– sorolta.
A történész arra is felhívta a figyelmet, hogy „a nagy győzelem nagy felelősséggel jár, de ez legyen a győztes dolga, a vereséget szenvedett Fidesz-KDNP előtt a vereség meghajtott fejjel való elfogadása, a számvetés keserves munkája és az újjáépítés komoly feladata áll.
Meg kell érteni a vereség okait, felismerni a társadalom akaratát, annak miértjét s ennek megfelelően változtatni”
– jelölte ki a jövőbeli feladatokat.
Békés ismertette, hogy listán a Tisza Párt 3,1 millió szavazatot kapott, a Fidesz-KDNP több mint 2,2 milliót, a Mi Hazánk bő 340 ezret. „Ami igazán fájdalmas és elgondolkodtató, hogy a 106 egyéniből a Tisza Párt 93-at, a kormánypárt pedig 13-at tudott megszerezni.
A társadalom üzent, az üzenetet el kell fogadni, meg kell köszönni, meg kell érteni és annak megfelelően módosítani”
– szögezte le.
A Kommentár folyóirat főszerkesztője azzal folytatta, hogy „elszámolni és beszámolni való akad, jó, ha mindenki magán kezdi a belátás és a számvetés, valamint a korrekció munkáját. Én most mindenkit megkövetek és bocsánatot kérek, akit a választási kampány hevében megbántottam: nincs tehát »ha«, sem félszívvel elnézését kérés, kérem, hogy fogadják el bocsánatkérésemet”.
„Ezután jöhet a meglévő politikai közösség – amelyhez hűség köt – berkein belüli számvetés, ami azt jelenti, hogy önkritikusan fordulok feléjük is.
Minden kritikát el- és megfogadok, sorsomat eggyé teszem a közösségével és kezébe helyezem azt
– tekintett előre.
A XXI. Század Intézet igazgatója gondolatait azzal zárta, „könnyen lehet, hogy a munka csak ez után fog kezdődni, most kell erősnek, kreatívnak, mérsékeltnek és ugyanakkor törhetetlennek lenni.
Én továbbra is hiszek a magyar népben, Magyarországban és annak a politikai közösségnek az igazában, elveinek tisztaságában, amelyhez 2001 óta tartozom.
Munkára fel!”
Nyitókép: Facebook/Tranzit
