arisztotelész carl schmitt kormányfő gyurcsány ferenc dk politika

Felbukkant Gyurcsány Ferenc is – a volt kormányfő a posztmodern politika válságából való kiutat keresi

2026. május 05. 13:02

A DK egykori elnöke arra is igyekezett választ adni, hogy miért él az a köztudatban, hogy minden politikus hazudik.

2026. május 05. 13:02
null

Gyurcsány Ferenc több posztot is közölt közösségi oldalán az elmúlt hetekben. Keddi posztjában arról írt, hogy „azonos-e a magán- és a politika tisztességének mércéje? Számonkérhető-e a morál a politikán? A válasz attól függ, hogy kit kérdezünk”.

Először Arisztotelész gondolatait idézte. Mint fogalmazott, a filozófus szerint a magán- és a közvilágot morális egység jellemzi. Szerinte az olyan erények, mint például az igazságosság, a mértékletesség vagy a bátorság, egyformán érvényesek a magánéletben és a politikában.

Szóval Arisztotelész válasza a fenti kérdésekre az, hogy igen – húzta alá a volt kormányfő, aki lassan egy éve távozott a közéletből.

A skála másik végén véleménye szerint Carl Schmitt áll. Schmitt szerint a politika saját logikával rendelkezik, amely nem vezethető le a köznapi morálból. A politika lényege a barát-ellenség megkülönböztetés, és ennek kell alávetni mindent. 

Ami a magánéletben erkölcstelen – például a megtévesztés, az erőszak –, az a politikában legitim lehet”

Ugyanakkor a német jogász nemmel válaszolt az előzőekben feltett kérdésekre – írta.

Gyurcsány szerint 

a posztmodern politika egyik feszültsége, hogy miközben arisztotelészi nyelvet használ, működésében egyre inkább a schmitti logikát követi. 

Ezt mutatja a növekvő polarizáció (viták helyett táborlojalitás), a morális delegitimálás (a másik nem csak téved, hanem rossz), az egzisztenciális tét végletessé tétele (ha ők nyernek, akkor mindennek vége van) és a kivételes logikák alkalmazásának egyre gyakoribbá válása (válsághelyzetekben a normák felfüggesztése)” – sorolta.

Eszmefuttatásában arra is kitért, hogy mivel ezt a kettősséget a politika nem vallja be, ezért törvényszerűen cinikus lesz. „A politikai cinizmus abból ered, hogy a politikai döntések egy része szükségképpen hatalmi mérlegelés, kockázatvállalás, a veszteségek kiosztása vagy például a részleges igazságok közötti választás” – fűzte hozzá.

A szövegben arra is kitért, hogy Amikor a valóság szembemegy a morális ígéretekkel, a bizalom törvényszerűen erodálódik. „Nem a veszteség rombol, hanem az, hogy a veszteséget egy korábbi erkölcsi ígéret megszegéseként éljük meg. A kudarc így nem kényszerként, hanem megtévesztésként jelenik meg. 

Innen születik meg a választói végítélet: minden politikus hazudik” 

– húzta alá Gyurcsány Ferenc.

Nyitókép: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala

 

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lofejazagyban-2
2026. május 05. 15:11
Ferit eddig sem az eszéért szerették.
akitiosz
2026. május 05. 15:03
Nem posztmodern az a politika, hanem posztbolsevik. De már annak is öregedő. Ezért sem modern és ezért sem népszerű.
socialismo-e-muerte
•••
2026. május 05. 15:02 Szerkesztve
Orwelli világban élünk. Az első a duplabeszél. Ez fogalmi zavarokat okoz az elmében. Ez vezet a dupladongolhoz, ami megnyiti az elmét a tudatalatti befolyás előtt, természeteset indulatot gerjeszt a kognitív disszonancia, ami megfelelőn irányítható egy személy vagy csoport ellen. Ha valaki érzékeli, hogy a közösségi platformokon való céltalan görgetés után ingerült, akkor tegye le a telót, mert érzékenyítés folyik. A kognitív struktúrák gyengítése, majd az algoritmus ezek után, érzékelve a felhasználó kézrezzenéseit a telón a célszemélyt mutatja és erre irányul a harag az előidézett kognitív disszonancia miatt, mert a kognitív képességek meg lettek gyengítve.
q-q-ri-q
•••
2026. május 05. 14:54 Szerkesztve
Meghal Gyurcsány Ferenc, és Isten elé kerül. Mondja neki Isten: - Nézd Fletó, én szeretlek téged, ahogy minden embert szeretek. Így eldöntheted, hova szeretnél kerülni, a Pokolba vagy a Menyországba? - De Istenem, hogy tudnék dönteni felelősségteljesen? Nem tudom milyen a Pokol, milyen a Menyország. - Gyere megmutatom. Elviszi őt egy helyre, ahol szomorúság, letargia, rosszkedv fogadja. - Ez a Menyország. Elviszi egy másik helyre, ahol nagy buli van. Dínom-dánom, ökörsütés, kaja, pia, csajok, hatalmas a vidámság. - Ez a Pokol. - Istenem, én a Pokolba szeretnék menni. - kéri Fletó. - Ám legyen! Ahogy bezárul mögötte a Pokol kapuja, Fletó látja ám, hogy rossz helyen jár. Hatalmas üstök, emberek rotyognak benne, sikoltoznak a fájadalomtól. Aki ki akar mászni, az ördögök összeverik és visszadobják. Nagyon megijed Fletó, és felkiált: - Isten, Isten! Nem erről volt szó, te becsaptál! - Ej, ej Fletó, hát pont te nem tudod, hogy más a kampány, és más a valóság?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!