„Azért Pintér Sándor hatalmas forma. Elméjében ott nyöszörög-mosolyog Magyarország elmúlt negyven éve. Őt aztán nemigen piszkálja majd senki. Mindent tud. Magyarország minisztersége alatt a béke szigetévé vált. Ez tény. Olyan ember, aki huszonegyre is lapot húz. És nyer. Forrong az ország, ő meg beül a Wartburgjába. Szerintem kazettás magnót hallgat. Hogy klasszikus zenét, Pink Floydot, P. Mobilt vagy mást, azt nem tudom. A fotó 444-es, egy olvasójuk küldte. Vagy: a Pintér Sándort lefotózó Pintér Sándor.”

