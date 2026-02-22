Felháborító: Magyarországon gyúnyolódik a Magyar Pétert támogató ukránpárti szervezet (VIDEÓ)

A NAFO-matrica háttere: szélsőséges szervezet lehet Magyar Péter egyik legnagyobb támogatója
Tagadja a kapcsolatot Magyar Péter, ám az LMBTQ- és ukránpárti fotelharcosok társasága sok kérdésben egy platformon van a Tisza Párttal.
A NAFO ünnepli, hogy elzárták a Barátság kőolajvezetéket.
A magyarokon gúnyolódik a Tiszát támogató ukrán háborúpárti szervezet – számolt be róla a Hír TV. A NAFO cinikusan üdvözli, hogy Ukrajna elzárta a kőolajszállítást. Brüsszel pedig emiatt nem gyakorol rájuk nyomást.
Ez az az ukrán háborúpárti szervezet, amelynek matricája látható volt Magyar Péter kampányautóján is.
Akkor a Hír TV rá is kérdezett, hogy mit keres ennek a szervezetnek a logója a Tisza kampányautóján. Nem sokkal később a matricát a tiszások eltüntették
Nyitókép forrása: Tseber Roland Facebook-oldala
