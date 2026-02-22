Ft
hír tv nafo Magyar Péter ukrajna

Felháborító: Magyarországon gyúnyolódik a Magyar Pétert támogató ukránpárti szervezet (VIDEÓ)

2026. február 22. 13:26

A NAFO ünnepli, hogy elzárták a Barátság kőolajvezetéket.

2026. február 22. 13:26
null

A magyarokon gúnyolódik a Tiszát támogató ukrán háborúpárti szervezet – számolt be róla a Hír TV. A NAFO cinikusan üdvözli, hogy Ukrajna elzárta a kőolajszállítást. Brüsszel pedig emiatt nem gyakorol rájuk nyomást.

Ez az az ukrán háborúpárti szervezet, amelynek matricája látható volt Magyar Péter kampányautóján is.

Akkor a Hír TV rá is kérdezett, hogy mit keres ennek a szervezetnek a logója a Tisza kampányautóján. Nem sokkal később a matricát a tiszások eltüntették

Nyitókép forrása: Tseber Roland Facebook-oldala

