Felháborító: Magyarországon gyúnyolódik a Magyar Pétert támogató ukránpárti szervezet (VIDEÓ)

A magyarokon gúnyolódik a Tiszát támogató ukrán háborúpárti szervezet – számolt be róla a Hír TV. A NAFO cinikusan üdvözli, hogy Ukrajna elzárta a kőolajszállítást. Brüsszel pedig emiatt nem gyakorol rájuk nyomást.

Ez az az ukrán háborúpárti szervezet, amelynek matricája látható volt Magyar Péter kampányautóján is.