Nemzedékek tanultak tőle az UCLA-tól a Pennsylvania Egyetemen át Oxfordig.Price professzor ismerte fel először, hogy a média nem csupán a reklámiparnak üzlet, hanem a politikai erők számára is fontos és a nemzeti identitás fenntartásának, vagy épp különböző gondolat felerősítésének vagy elnyomásának mekkora jelentősége van.

A Digitális szuverenitást is elsőként kutatta, már a kétezres évek elején írt arról, hogy az internet és az arra épülő technológiai platformok feletti ellenőrzés az új évszázad legfontosabb jogi csataterévé válik. Bár az angolszász világban évtizedek óta természetes tekintélye volt a média, médiajogi diskurzusokban, korántsem volt biztos, hogy megéri akár a kamaszkort. Az Anschluss évében született Bécsben és ha a családja nem oly szerencsés, hogy kalandos úton eljusson Amerikába, Monroe-ra a a sors várt volna, mint annyi más zsidóra a nácizmus idején.Idős korában írta meg csodálatos életrajzát, amelyben a saját „madeleine” -jaival idézi fel életét.