olaj ursula von der leyen Barátság kőolajvezeték ukrajna európai bizottság

Kőkemény leleplezés: az Energiajogász pontról pontra levezette, miért orbitális átverés Ursula és Zelenszkij legújabb paktuma!

2026. március 17. 19:33

„Úgy tűnik, bemondásra is lehet EU-pénzt kapni” – Tóth Máté szerint a Barátság-vezeték „javítása” csak ürügy Ukrajna finanszírozására.

2026. március 17. 19:33
null

Ukrajna elfogadta az Európai Bizottság által felajánlott pénzügyi segítséget a Barátság-kőolajvezeték „megjavításához”. Tóth Máté energiajogász szerint azonban egészen másról szól a mostani megállapodás, mint amit Brüsszel és Kijev megpróbál elhitetni a közvéleménnyel.

Az Európai Unió ismét Ukrajnát védi, miközben Magyarországot és Szlovákiát hagyja olaj nélkül – mondja Tóth Máté energiajogász. A Barátság-vezeték leállítása már hetedik hete tart, Kijev a vezeték sérülésére hivatkozik,

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Brüsszel pedig ahelyett, hogy ellenőrizné a tényeket, egyszerűen pénzt küld a „helyreállításra”.

A szakértő szerint ez nem csupán hatástalan, hanem egyenesen jogsértő és álszent lépés. Tóth Máté emlékeztetett:

  • az EU-Ukrajna társulási megállapodás 276. cikke,
  • az Energiaközösségi Szerződés hetedik fejezete, valamint
  • az EU működéséről szóló szerződés 222. cikke is 

egyértelműen előírja a tranzitbiztosítást és a tagállamok rendkívüli helyzetben nyújtandó azonnali segítségét. „Az EU részéről ez már jogsértés, hiszen a tagállamainak ilyen helyzetében nem nyújt azonnal segítséget, ami a dolga lenne” – fogalmazott. 

Szerinte a legfelháborítóbb, hogy

az Európai Bizottság nem küld ellenőrző küldöttséget a helyszínre, hanem pénzt ígér a vezeték „megjavítására” – holott a valóságban semmi baja sincs a csőnek.

„Légifelvételek, operatív műveleti adatgyűjtés, ukrán rendszernyitói adatok, sőt a MOL forgalmi adatai is azt mutatják, hogy itt semmi baja a vezetéknek. Az összes érzékszerv és a valóság áll szemben egy ukrán állítással” – hangsúlyozta.

Kifogásolta azt is, hogy Brüsszel ugyanilyen „orosz támadásra” hivatkozik, mint az Északi Áramlat esetében, miközben az olaj még két és fél napig folyt az állítólagos robbantás után is. „Több mint rejtélyes, vagy inkább misztikus ez a történet” – jegyezte meg.

Az EU lépése szerinte nemcsak hatástalan, hanem kifejezetten ellentétes Magyarország és Szlovákia érdekeivel. „Ez a reakció tökéletesen álszent. Úgy tűnik, már bemondásra is lehet pénz szerezni az Európai Uniótól, de valószínűleg ez a trükk csak az ukránoknak működik.” 

Tóth Máté rámutatott a politika abszurditására is: miközben Ursula von der Leyen és Brüsszel folyamatosan azt harsogja, hogy „egy csepp orosz olaj sem jöhet a régióba”, a Barátság-vezetéken fogalmilag csak orosz olaj érkezhet.

Ráadásul az a mennyiség, amit Magyarország már januárban megvásárolt és kifizetett, magyar tulajdonban van – csak az ukránok nem engedik tovább.

„Vajon valóban Brüsszel is mennyiben érdekelt annak a vezetéknek a helyreállításában, ami nyilvánvaló módon orosz olaj?” – tette fel a költői kérdést az energiajogász, majd hozzátette: a valódi cél továbbra is az, hogy Ukrajnának pénzt küldjenek, most éppen a vezeték nem létező sérüléseinek helyreállítására.

Tóth Máté szerint Ursula von der Leyen nyilatkozata „rendkívül álszent, üres, semmitmondó és semmit nem eredményező” – pusztán jogcímet szolgáltat a folyamatos ukrán finanszírozáshoz.

Érdemes megjegyezni, hogy korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy a vezeték helyreállítása másfél hónapot venne igénybe, tehát Ukrajnának a magyar választások előtt semmiképpen nem áll módjában újraindítani az olajszállítást a vezetéken. Az ukrán elnök egy másik alkalommal azt is kijelentette, hogy ő egyébként sem javítaná meg a kőolajvezetéket.

Nyitókép forrása: Aris MESSINIS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
•••
2026. március 17. 20:51 Szerkesztve
A semmit látó Czepek és a Cehh pech.... Ha minden eddigi igaz, akkor ez a legügyesebb korrupt csalás, ami soha nem derül ki és Porbán se akargatja megvétózni. Elég hozzá egy működőképes részt extra áron újra kicserélni. Ennyi.
evpus
2026. március 17. 20:50
Ezeknek minden pénz kevés és aztán visszaosztják! Az egész EU egy háborús maffia, mindent Zselé irányít és követel!
vez-ker
2026. március 17. 20:44
A tárgyaláson majd kiderül, hogy a banderista maffiának adott pénzből mennyi csorgott vissza Ursulának, Merznek, Webernek és bűntársaiknak
nuevoreynuevaley
2026. március 17. 20:40
Nem letezik olyan, hogy energiajogasz. De szep kis picsogas. A magyar delegacio gyakorlatilag varost nezett Kijevben, senki nem engedte be oket, mig Ursulla teto ala hozta a dealt. Kinos ez a csicskaknak most.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!