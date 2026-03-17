Kőkemény leleplezés: az Energiajogász pontról pontra levezette, miért orbitális átverés Ursula és Zelenszkij legújabb paktuma!

Kifogásolta azt is, hogy Brüsszel ugyanilyen „orosz támadásra” hivatkozik, mint az Északi Áramlat esetében, miközben az olaj még két és fél napig folyt az állítólagos robbantás után is. „Több mint rejtélyes, vagy inkább misztikus ez a történet” – jegyezte meg.

Az EU lépése szerinte nemcsak hatástalan, hanem kifejezetten ellentétes Magyarország és Szlovákia érdekeivel. „Ez a reakció tökéletesen álszent. Úgy tűnik, már bemondásra is lehet pénz szerezni az Európai Uniótól, de valószínűleg ez a trükk csak az ukránoknak működik.”

Tóth Máté rámutatott a politika abszurditására is: miközben Ursula von der Leyen és Brüsszel folyamatosan azt harsogja, hogy „egy csepp orosz olaj sem jöhet a régióba”, a Barátság-vezetéken fogalmilag csak orosz olaj érkezhet.

Ráadásul az a mennyiség, amit Magyarország már januárban megvásárolt és kifizetett, magyar tulajdonban van – csak az ukránok nem engedik tovább.

„Vajon valóban Brüsszel is mennyiben érdekelt annak a vezetéknek a helyreállításában, ami nyilvánvaló módon orosz olaj?” – tette fel a költői kérdést az energiajogász, majd hozzátette: a valódi cél továbbra is az, hogy Ukrajnának pénzt küldjenek, most éppen a vezeték nem létező sérüléseinek helyreállítására.