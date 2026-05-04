Rendkívüli: autó hajtott a tömegbe Lipcsében, többen meghaltak (FRISSÍTÉS: elfogták a gázolót)

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
A rendőrség szóvivője egyelőre áttekinthetetlen helyzetről beszélt.
Autó hajtott emberek csoportjába hétfőn Lipcsében, az incidensben többen megsérültek – közölte a német rendőrség. Az MDR német regionális műsorszolgáltató szintén a hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy
az esetben két ember életét vesztette, további két sérült állapota pedig súlyos.
Nem sokkal korábban a Radio Leipzig helyi rádió szemtanúkra hivatkozva arról adott hírt, hogy a helyszínen több, ponyvával letakart holttestet is látni lehetett.
A rendőrség egyik szóvivője az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egyelőre áttekinthetetlen helyzetről beszélt. Az incidens a hatóságok első közlése szerint a Grimmaische Straße bevásárlóutcában történt. A helyszínre több mint egy tucat mentőegységet riasztottak, emellett nagy erőkkel vonult ki a rendőrség és a tűzoltóság is.
Elfogták a gázolót, aki járművével egy embercsoportba hajtott hétfőn Lipcse belvárosában – közölte Burkhard Jung, a város főpolgármestere.
Jung, akit a Focus című német hírmagazin idézett a honlapján, megerősítette, hogy az incidensnek két halálos áldozata van.
A rendőrség az X-en közölte azt is, hogy a sofőr már nem jelent többé veszélyt a lakosságra.
A helyi rádió információi szerint a halálos áldozatok mellett 25 sérültje is van a gázolásnak.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP