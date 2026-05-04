Rendkívüli: autó hajtott a tömegbe Lipcsében, többen meghaltak (FRISSÍTÉS: elfogták a gázolót)

Autó hajtott emberek csoportjába hétfőn Lipcsében, az incidensben többen megsérültek – közölte a német rendőrség. Az MDR német regionális műsorszolgáltató szintén a hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy

az esetben két ember életét vesztette, további két sérült állapota pedig súlyos.

Nem sokkal korábban a Radio Leipzig helyi rádió szemtanúkra hivatkozva arról adott hírt, hogy a helyszínen több, ponyvával letakart holttestet is látni lehetett.