Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
autó tragédia Lipcse

Rendkívüli: autó hajtott a tömegbe Lipcsében, többen meghaltak (FRISSÍTÉS: elfogták a gázolót)

2026. május 04. 18:24

A rendőrség szóvivője egyelőre áttekinthetetlen helyzetről beszélt.

2026. május 04. 18:24
null

Autó hajtott emberek csoportjába hétfőn Lipcsében, az incidensben többen megsérültek – közölte a német rendőrség. Az MDR német regionális műsorszolgáltató szintén a hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy 

az esetben két ember életét vesztette, további két sérült állapota pedig súlyos.

Nem sokkal korábban a Radio Leipzig helyi rádió szemtanúkra hivatkozva arról adott hírt, hogy a helyszínen több, ponyvával letakart holttestet is látni lehetett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A rendőrség egyik szóvivője az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egyelőre áttekinthetetlen helyzetről beszélt. Az incidens a hatóságok első közlése szerint a Grimmaische Straße bevásárlóutcában történt. A helyszínre több mint egy tucat mentőegységet riasztottak, emellett nagy erőkkel vonult ki a rendőrség és a tűzoltóság is.

Frissítés: elfogták a gázolót

Elfogták a gázolót, aki járművével egy embercsoportba hajtott hétfőn Lipcse belvárosában – közölte Burkhard Jung, a város főpolgármestere.

Jung, akit a Focus című német hírmagazin idézett a honlapján, megerősítette, hogy az incidensnek két halálos áldozata van.

A rendőrség az X-en közölte azt is, hogy a sofőr már nem jelent többé veszélyt a lakosságra.

A helyi rádió információi szerint a halálos áldozatok mellett 25 sérültje is van a gázolásnak.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mindigcsakjobbb
2026. május 04. 19:18
Nem igaz hogy Sziriai volt ne kamuzzatok már, az anya volt az ,és apja se volt Kenyai ,Elefántcsontparti , és épp nyaralnak mikor a sétáló németek rossz helyen kelltek át.
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. május 04. 19:08
..."a sofőr már nem jelent többé veszélyt a lakosságra"... MIÉRT ? Kinyírták ? Befalazták ? Mert különben, ha még meg is csonkítják, akkor sem lehet soha tudni...
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2026. május 04. 19:01
"A rendőrség az X-en közölte azt is, hogy a sofőr már nem jelent többé veszélyt a lakosságra." A lakosság megnyugodott, jó nekik.
Válasz erre
4
0
egonsamu-2
2026. május 04. 18:54
A gázoló személyét bizonyára nem teszik közzé. Vagy mohamedán fanatikus, vagy transzbeteg... Ez pedig csak találgatásokra és összeesküvéselméletekre adhatna okot.....
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!