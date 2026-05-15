Tragikus hirtelenséggel elhunyt Füzi Réka, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnöke
A fiatal egyetemista mindössze néhány nappal kinevezése után vesztette életét.
Sokat gondolkodtam azon, hogy nyilvánosságra hozzuk-e ezt a megrendítő felvételt.
„Tegnap a Blikk kérdezett az óbudai, tragikus gázolással kapcsolatban, amelyben egy fiatal egyetemista lány veszítette életét. Itt is megismétlem, amit a lapnak mondtam. Már nem tudok másképp fogalmazni, csak így: szépen kérek mindenkit, hogy vasúti átjárón való áthaladás előtt nézzen körül. Egy fejmozdulat balra és jobbra életet menthet. Sajnos életet mentett volna ebben az esetben is.
Sokat gondolkodtam azon, hogy nyilvánosságra hozzuk-e ezt a megrendítő felvételt. Mellette szólt, hogy a szép szó, a kérés, a figyelmeztetés, a sok közlemény, a plakát és az aszfaltra festett figyelmeztetés láthatólag nem elég: mindenkit szembesíteni kell azzal a veszéllyel, amit a figyelmetlenség jelent. A felvétel nyilvánosságra hozása ellen szólt ugyanakkor az áldozat szeretteinek fájdalma, a kegyeleti szempontok. A döntésem meghozatalakor ezek az érvek bizonyultak súlyosabbnak. Ezért a biztonsági kamerák felvételét még kikockázva, megvágva sem hozzuk nyilvánosságra. De a konkrét tragédiára hivatkozva is kérünk, sőt felszólítunk mindenkit, hogy közlekedjen sokkal több figyelemmel a vasút környezetében!
Sajnos hetente haladnak át a tilos jelzés ellenére járművezetők – akár a sorompót kikerülve! – a vasúti átjárón és még mindig rendszeresen látunk telefonozó, fülest viselő, a sínek mellett figyelmetlenül közlekedő gyalogosokat is, köztük rengeteg gyereket és fiatalt. A figyelmetlenség most tragédiához vezetett, hatalmas fájdalomhoz.
A MÁV-csoport mindent elkövet, hogy biztonságosabbá tegye a vasúti átjárókat, de az egyéni figyelmet nem pótolhatjuk. Az utolsó mozdulat mindig a gyalogosé, járművezetőé. Mindig körül kell nézni. Az áldozat szeretteinek őszinte részvétünket fejezem ki és együttérzésemről biztosítom a balesetben vétlen kollégáinknak is, akiket ugyancsak megviselt a tragédia. Kérek mindenkit: a vasúti átjáróban óvatosan és figyelmesen közlekedjen! Mindenkit hazavárnak.”
