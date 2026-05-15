Sajnos hetente haladnak át a tilos jelzés ellenére járművezetők – akár a sorompót kikerülve! – a vasúti átjárón és még mindig rendszeresen látunk telefonozó, fülest viselő, a sínek mellett figyelmetlenül közlekedő gyalogosokat is, köztük rengeteg gyereket és fiatalt. A figyelmetlenség most tragédiához vezetett, hatalmas fájdalomhoz.

A MÁV-csoport mindent elkövet, hogy biztonságosabbá tegye a vasúti átjárókat, de az egyéni figyelmet nem pótolhatjuk. Az utolsó mozdulat mindig a gyalogosé, járművezetőé. Mindig körül kell nézni. Az áldozat szeretteinek őszinte részvétünket fejezem ki és együttérzésemről biztosítom a balesetben vétlen kollégáinknak is, akiket ugyancsak megviselt a tragédia. Kérek mindenkit: a vasúti átjáróban óvatosan és figyelmesen közlekedjen! Mindenkit hazavárnak.”

