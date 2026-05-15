Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
vasúti átjáró tragédia felvétel

Tegnap a Blikk kérdezett az óbudai, tragikus gázolással kapcsolatban, amelyben egy fiatal egyetemista lány veszítette életét

2026. május 15. 13:15

Sokat gondolkodtam azon, hogy nyilvánosságra hozzuk-e ezt a megrendítő felvételt.

2026. május 15. 13:15
null
Hegyi Zsolt
Facebook

„Tegnap a Blikk kérdezett az óbudai, tragikus gázolással kapcsolatban, amelyben egy fiatal egyetemista lány veszítette életét. Itt is megismétlem, amit a lapnak mondtam. Már nem tudok másképp fogalmazni, csak így: szépen kérek mindenkit, hogy vasúti átjárón való áthaladás előtt nézzen körül. Egy fejmozdulat balra és jobbra életet menthet. Sajnos életet mentett volna ebben az esetben is. 

Ezt is ajánljuk a témában

Sokat gondolkodtam azon, hogy nyilvánosságra hozzuk-e ezt a megrendítő felvételt. Mellette szólt, hogy a szép szó, a kérés, a figyelmeztetés, a sok közlemény, a plakát és az aszfaltra festett figyelmeztetés láthatólag nem elég: mindenkit szembesíteni kell azzal a veszéllyel, amit a figyelmetlenség jelent. A felvétel nyilvánosságra hozása ellen szólt ugyanakkor az áldozat szeretteinek fájdalma, a kegyeleti szempontok. A döntésem meghozatalakor ezek az érvek bizonyultak súlyosabbnak. Ezért a biztonsági kamerák felvételét még kikockázva, megvágva sem hozzuk nyilvánosságra. De a konkrét tragédiára hivatkozva is kérünk, sőt felszólítunk mindenkit, hogy közlekedjen sokkal több figyelemmel a vasút környezetében! 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Sajnos hetente haladnak át a tilos jelzés ellenére járművezetők – akár a sorompót kikerülve! – a vasúti átjárón és még mindig rendszeresen látunk telefonozó, fülest viselő, a sínek mellett figyelmetlenül közlekedő gyalogosokat is, köztük rengeteg gyereket és fiatalt. A figyelmetlenség most tragédiához vezetett, hatalmas fájdalomhoz. 

A MÁV-csoport mindent elkövet, hogy biztonságosabbá tegye a vasúti átjárókat, de az egyéni figyelmet nem pótolhatjuk. Az utolsó mozdulat mindig a gyalogosé, járművezetőé. Mindig körül kell nézni. Az áldozat szeretteinek őszinte részvétünket fejezem ki és együttérzésemről biztosítom a balesetben vétlen kollégáinknak is, akiket ugyancsak megviselt a tragédia. Kérek mindenkit: a vasúti átjáróban óvatosan és figyelmesen közlekedjen! Mindenkit hazavárnak.”

Nyitókép: Facebook / ELTE Hallgatói Önkormányzat

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. május 15. 15:05
Bicsike Bármilyen cinikus, de sajnos IGAZ. Egy nem egy leeső kő, egy eltévedt golyó...
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 15. 15:03
zrx8 Egy mozdony zajos... hogy nem lehet észrevenni. Egy kötöttpályás eszköz...lámpa , sorompó ? Egy egészen fiatal lány (még fogszabályozós korú...)
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 15. 14:50
Fiatalok ezrei mennek a közúton "villanyrollerrel" mert az király, menő.... Kádár idejében volt egy mondás: "aki hülye , haljon meg." Fiatal korombanm egyszer volt egy nap, amikor 2 alkalommal MAJDNEM a gépjármű alá sétáltam. Vagy 3X fulladtam MAJDNEM vízbe, 2X MAJDNEM gerincem törött. ÖNHIBÁMBÓL. mázlim volt, Isten védi a hülyéket... de nem mindig... :-(((
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2026. május 15. 14:44
Szigorítani kellene a füllhallgató és a kihangosító telefon használatát kereszteződésben, gyalogátkelőhelyen, vasúti átjárónál. Több biztonsági oktatás/figyelmeztetés a politikai abszurdítás hirdetése helyett a fiatalságnak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!