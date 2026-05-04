Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
fennakadás bankrendszer munkabér átutalás

Komoly fennakadás a bankoknál: csúszhatnak a bérek Magyarországon

2026. május 04. 18:19

Akadoznak az utalások.

Zavar keletkezett a magyar bankrendszer működésében május 4-én: a háromnapos bankszünetet követően hétfő reggel derült ki, hogy a 20 millió forintnál nagyobb átutalások nem teljesülnek. A fennakadás különösen érzékenyen érintheti a munkavállalókat, mivel ez a nap hagyományosan bérutalási időpont, így sokaknál késhet a fizetés. A jelek szerint nem a munkáltatók hibájáról van szó, hanem a fizetési infrastruktúrában keletkezett problémáról – írja az InfoStart

A rendszer felépítéséből adódóan a kisebb összegű tranzakciók zavartalanul működtek: az azonnali fizetési rendszer (AFR) továbbra is biztosította a 20 millió forint alatti utalások gyors lebonyolítását. A fennakadások a nagyobb tételeket kezelő rendszereket érintették, vagyis az InterGiro1-et – amely az éjszakai egyszeri utalásokat végzi – és az InterGiro2-t, amely napközben, négyóránként dolgozza fel a tranzakciókat.

A problémát több nagybank ügyfelei is érzékelték: a Downdetector adatai szerint 

  • az OTP, 
  • az MBH, 
  • az Erste, 
  • a K&H, 
  • a CIB 
  • és a Raiffeisen 

működésével kapcsolatban is érkeztek panaszok. Bár hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett, több bank megerősítette a fennakadást, és egyes alkalmazásokban – például az OTP-nél – már figyelmeztetések is megjelentek. A rendszert üzemeltető Giro Zrt. részéről ugyanakkor eddig nem adtak ki hivatalos riasztást.

A nyitókép illusztráció (Pexels)  

hernadvolgyi-2
2026. május 04. 19:13 Szerkesztve
Panyi Szabolcs- "„Magyar Péter ugyanis nyilvánosan felszólította a hatóságokat és a bankokat a gyanús utalások leállítására, a külföldi tulajdonú magyarországi bankok pedig forrásaim szerint készségesen együttműködnek. " Érdekes.
llancsi74
2026. május 04. 18:56
A bankokat nem hatotta meg a kormányváltás 🤣🤣🤣🤣
campesino
2026. május 04. 18:35
ilyen meg a hoholoknal se fordul elo
szim-patikus
•••
2026. május 04. 18:27 Szerkesztve
Emelt kezelési díjak mellé követelem a kp. bérfizetés visszaállítását. (azoknál akik kérik, vagy élni kívánnak a jogukkal)
