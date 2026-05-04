Komoly fennakadás a bankoknál: csúszhatnak a bérek Magyarországon

Zavar keletkezett a magyar bankrendszer működésében május 4-én: a háromnapos bankszünetet követően hétfő reggel derült ki, hogy a 20 millió forintnál nagyobb átutalások nem teljesülnek. A fennakadás különösen érzékenyen érintheti a munkavállalókat, mivel ez a nap hagyományosan bérutalási időpont, így sokaknál késhet a fizetés. A jelek szerint nem a munkáltatók hibájáról van szó, hanem a fizetési infrastruktúrában keletkezett problémáról – írja az InfoStart.

A rendszer felépítéséből adódóan a kisebb összegű tranzakciók zavartalanul működtek: az azonnali fizetési rendszer (AFR) továbbra is biztosította a 20 millió forint alatti utalások gyors lebonyolítását. A fennakadások a nagyobb tételeket kezelő rendszereket érintették, vagyis az InterGiro1-et – amely az éjszakai egyszeri utalásokat végzi – és az InterGiro2-t, amely napközben, négyóránként dolgozza fel a tranzakciókat.