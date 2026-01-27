A mindennapok részévé vált az azonnali átutalás, ráadásul a tranzakciók egy részéért már fizetni sem kell

A készpénz már a múlté: újfajta fizetési módot vezetnek be a magyar boltokban
A bankok ráadásul semmilyen díjat nem számolhatnak fel az ügyfeleknek a „qvikkelésért”.
A banki tranzakciók döntő többsége már az Azonnali Fizetési Rendszerben teljesül és már a költségek miatt sem kell aggódni.
Az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) lett a magyar pénzforgalom főárama, mivel a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint a belföldi átutalások darabszámának 85–87 százaléka ugyanis már azonnali fizetésként teljesül. A tranzakciók értékét vizsgálva ugyanakkor „csak” 22–24 százalékos az AFR aránya, ami jól mutatja, hogy az azonnali fizetés elsősorban a mindennapi, kisebb összegű tranzakciók terepe – mutatott rá az ATV műsorában Gergely Péter.
A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint „mára az azonnali fizetés lett a főáram”. Ez persze összefügg azzal is, hogy
a lakossági ügyfelek többsége az azonnali fizetéseknél nem találkozik közvetlenül a tranzakciós illetékkel, mivel az 50 ezer forint alatti lakossági átutalások után nem keletkezik illetékalap.
A teljes átutalási forgalomhoz mért AFR-arány továbbra is 60–65 százalék körül alakul darabszámban, ám ez szabályozási és technikai okokra vezethető vissza:
Gergely Péter szerint a számokból az is kirajzolódik, hogy az AFR már nem pusztán gyorsabb utalást jelent, hanem egy önálló fizetési ökoszisztéma alapjává vált. A qvik, a másodlagos azonosítók és a fizetési kérelem terjedése azt jelzi, hogy a digitális fizetés egyre kevésbé kötődik a bankkártyához, az azonnali átutalás mind komolyabb teret nyer. Miután a BiztosDöntés.hu szakértője szerint ez a tendencia bizonyosan folytatódik, hamarosan természetessé válik a felhasználóknak, hogy digitális környezetben az átutalás éppoly közvetlen és azonnali fizetési mód, mint korábban a készpénz volt.
Egyre többen használják a qvik fizetési szolgáltatást is, sokan ugyanakkor nem tudják, hogy a tranzakciók akár ingyenesek is lehetnek, vagyis megspórolható a banki utalások költsége.
A hazai bankoknál is elérhető már az ingyenes átutalás, amelyet egy fizetési kérelem létrehozásával indíthat bankszámlájáról, aki a pénzösszeget fogadja. A fizetési kérelem elfogadásával pedig megvalósul a pénzküldés, amiért a bankok nem számolják fel az átutalás díját. A tranzakció az AFR-ben szintén azonnal teljesül. A qvik számos egyéb banki megoldást is lehetővé tesz, amelyekről korábban a Mandiner is beszámolt.
Ezt is ajánljuk a témában
A bankok ráadásul semmilyen díjat nem számolhatnak fel az ügyfeleknek a „qvikkelésért”.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi