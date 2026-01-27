A mindennapok részévé vált az azonnali átutalás, ráadásul a tranzakciók egy részéért már fizetni sem kell

Az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) lett a magyar pénzforgalom főárama, mivel a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint a belföldi átutalások darabszámának 85–87 százaléka ugyanis már azonnali fizetésként teljesül. A tranzakciók értékét vizsgálva ugyanakkor „csak” 22–24 százalékos az AFR aránya, ami jól mutatja, hogy az azonnali fizetés elsősorban a mindennapi, kisebb összegű tranzakciók terepe – mutatott rá az ATV műsorában Gergely Péter.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint „mára az azonnali fizetés lett a főáram”. Ez persze összefügg azzal is, hogy