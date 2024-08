A készpénz már a múlté: újfajta fizetési módot vezetnek be a magyar boltokban

A nyitókép illusztráció. Fotó: Michal Fludra / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Szeptember 1-jétől a magyar banki ügyfelek mobilbankjában új funkció jelenik meg: egy QR-kód beolvasásával is indíthatunk fizetést, ingyenesen – írja a Portfolio.

A lap arról is beszámolt, hogy emellett ráadásul két másik technológiával is létrehozhatók fizetési megoldások (NFC és deeplink), de a legnagyobb változásokat a várakozások szerint a QR-kód hozza majd. Valószínűleg nem fog azonnal elterjedni minden helyen a QR-kódos digitális fizetési módszer, viszont a várakozások szerint lesznek olyan boltok, sőt akár áruházláncok is, amelyek bevezetik a megoldást akár már a következő napokban, hetekben.

A lap beszámolt róla, ahogy a kártyás fizetéseknél megszokott módon, úgy a qvikes fizetésről is minden bolt tájékoztat majd, ahol a logót látjuk, fizethetünk majd a qr-kód beolvasásával.

Fontos kiemelni, hogy a bankok semmilyen díjat nem számolhatnak fel az ügyfeleknek a „qvikkelésért”.

Ezek a fizetési tranzakciók mentesek a tranzakciós illetéktől is, így a bankoknak ezt a költséget egyébként sem kellene tovább hárítaniuk az ügyfelekre, szemben a kártyás fizetésekkel, amelyek után a bankok kártyánként 500 forint átalányt fizetnek évente. Ugyanakkor a qvikes fizetésnek is természetes előfeltétele, hogy legyen bankszámlánk, aminek legtöbbször van számlavezetési vagy egyéb fix díja.

„Az MNB, a Giróval és a bankokkal együttműködve célként tűzte ki, hogy a belföldi instant átutalásokat is kezelő Azonnali Fizetési Rendszerre épülve hozzanak létre egy hazai elektronikus fizetési megoldást,

ami alternatívája, illetve versenytársa is lehet a kártyás fizetésnek. A qvik hazai, biztonságos és árazásban is versenyképes lesz”

– mondta a lapnak még júniusban Virág Barnabás, az MNB alelnöke.

A többi fizetési mód

Az NFC-s tranzakcióknál alapvetően arról van szó, hogy a bankkártyáknál és a mobilfizetésben is használt kényelmes és elterjedt érintéses fizetésekhez hasonló folyamat jöjjön létre a boltokban, de a kártyás rendszer helyett az AFR-ben zajló tranzakciókkal. Egyelőre nem világos, hogy egy ilyen megoldás bevezetésének a jelenlegi POS-rendszeren milyen üzleti vonatkozásai és technikai fejlesztései feladatai lesznek.