Újabb fake news lebukás: az NGM szerint szemérmetlenül hazudik a Népszava a Budapest Airport visszavásárlásáról

A Budapest Airport visszavásárlását ért kritikákra reagálva a Kormány ismételten hangsúlyozza: a tranzakció nemzetközi piaci standardok szerint történt, a vételárat 16,5-szeres EBITDA-szorzó alapján határozták meg, ami jóval kedvezőbb, mint a szektorban jellemző 18–22-szeres szorzók – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A visszatérülési idő ez alapján 16,5 év, nem pedig 45, ahogy azt a Népszava tévesen állítja.

Ráadásul a repülőtér jövedelmezősége folyamatosan javul, a személy- és teherszállítás rekordokat dönt, így a megtérülés a vártnál is rövidebb lehet. A vállalat évente 70–80 milliárd forintot termel tulajdonosainak, nemcsak osztalékként, hanem tulajdonosi hitel kamata formájában is. A Népszava cikke számos félrevezető állítást tartalmaz, amelyek elkerülhetők lettek volna megfelelő szakmai egyeztetéssel.

A cikk azt sugallja, hogy a befektetés nem térül meg, pedig a tavalyi 280 millió eurós EBITDA-eredmény is alátámasztja, hogy a vásárlás üzletileg megalapozott. A lap azt is vitatja, hogy a társaság valóban 100 milliárd forint nyereséget termelt volna – azonban a teljes jövedelmezőségbe beletartoznak a hitelkamatok is, így a 41 milliárdos osztalék mellett további 16 milliárd forintnyi kamatbevétel keletkezett.

Ebből fakadóan a cég évről évre stabilan növekvő nyereséget biztosít.

A csökkentett osztalékfizetés oka nem az alacsony jövedelmezőség, hanem előre tartalékolás a fejlesztésekre, például a Terminal 3 építésére, amelyhez jelentős likvid pénzeszköz áll rendelkezésre. Ez a prudens, hosszú távú szemlélet szöges ellentétben áll a baloldal privatizációs gyakorlatával. A repülőtér jövedelemtermelő képességét nem az osztalék alapján kell értékelni, hanem a nemzetközi pénzügyi standardok szerint, ahogyan azt a 25 finanszírozó bank és a Vinci Airports is teszi. Azt pedig, hogy a megtermelt jövedelemből mennyit osztanak ki, bízzák a tulajdonosokra.

A Budapest Airport teljesítménye meghaladja a várakozásokat, amit a javuló hitelminősítés, a nemzetközi elismerések és a folyamatos forgalomnövekedés is alátámasztanak. A repülőtér 2025-ben elnyerte az év európai reptere díjat is.

Érthetetlen tehát, hogy miért akarja a baloldali média lejáratni a vállalatot, miközben 2005-ben hallgatott a privatizációról, és most hazugságokat terjeszt egy sikeres állami visszavásárlásról.

Nyitókép: GERGELY BESENYEI / AFP

