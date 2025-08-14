Kiderült az igazság: itt van minden, amit a zebrákról tudni érdemes

Dübörög a digitális honfoglalás – itt van minden, amit a DPK-ról tudni kell
Az Orbán Viktor miniszerelnök által életre hívott kezdeményezés népszerűsége töretlen, szeptember végén nagyszabású, országos rendezvényre készülnek.
Nem várt állatok szivárogtak be a hazai belpolitikába.
Még idén a tavasz legelején röppent fel a hír, miszerint Orbán Viktor zebrákat tart a birtokán, azonban kiderült, hogy fake news az egész, hiszen még csak az sem a miniszterelnök birtoka volt, amit összefüggésbe hoztak az üggyel.
Ráadásul a zebrák a tévesen hírbe hozott majorságtól is kilométerekre – az RTL ott kutató riportere szerint is több óra sétára – vannak”
– emlékeztetett közösségi oldalán a Zebra Digitális Polgári Kör, aminek küldetése az álhírek lelegelése.
Kiderült, hogy a zebrák valódi gazdája, a Vál-völgye Vadásztársaság azonnal jelentkezett, hogy ő a tulajdonos. „Nagyjából olyan ez, mintha nektek azt mondanák, hogy tudjuk, hogy a szomszéd falu utáni falu tehéntelepén ugató kutya igazából a tiétek” – írták a bejegyzésben, majd megjegyezték, hogy a zebrákkal jól lehet hergelni az arra fogékony embereket és a mai napig megszállottan ismételgetni egy hazugságot.
„A The Man is ezt teszi, harapós zebrákról és félős unokákról képzeleg, a libsi sajtó pedig a bozótban guggol fáradhatatlanul, hogy hátha lát egyet. Ott, ahol nincs. A zebra a liberális álhírgyártás állatorvosi lova, azaz Zebrája. Hemzseg a sajtó azoktól a hírektől, amik hol csúsztatásokkal, hol hazugságokkal vannak tele. Naponta hozunk nektek példákat, amikkel két dolgunk van: megcáfolni és kinevetni” – írták a posztban.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Fredrik Lerneryd / AFP