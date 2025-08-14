Ft
majorság zebrák zebra riporter Orbán Viktor RTL

Kiderült az igazság: itt van minden, amit a zebrákról tudni érdemes

2025. augusztus 14. 16:55

Nem várt állatok szivárogtak be a hazai belpolitikába.

2025. augusztus 14. 16:55
Fotó: Fredrik Lerneryd / AFP

Még idén a tavasz legelején röppent fel a hír, miszerint Orbán Viktor zebrákat tart a birtokán, azonban kiderült, hogy fake news az egész, hiszen még csak az sem a miniszterelnök birtoka volt, amit összefüggésbe hoztak az üggyel.

Ráadásul a zebrák a tévesen hírbe hozott majorságtól is kilométerekre – az RTL ott kutató riportere szerint is több óra sétára – vannak”

– emlékeztetett közösségi oldalán a Zebra Digitális Polgári Kör, aminek küldetése az álhírek lelegelése

Kiderült, hogy a zebrák valódi gazdája, a Vál-völgye Vadásztársaság azonnal jelentkezett, hogy ő a tulajdonos. „Nagyjából olyan ez, mintha nektek azt mondanák, hogy tudjuk, hogy a szomszéd falu utáni falu tehéntelepén ugató kutya igazából a tiétek” – írták a bejegyzésben, majd megjegyezték, hogy a zebrákkal jól lehet hergelni az arra fogékony embereket és a mai napig megszállottan ismételgetni egy hazugságot.

„A The Man is ezt teszi, harapós zebrákról és félős unokákról képzeleg, a libsi sajtó pedig a bozótban guggol fáradhatatlanul, hogy hátha lát egyet. Ott, ahol nincs. A zebra a liberális álhírgyártás állatorvosi lova, azaz Zebrája. Hemzseg a sajtó azoktól a hírektől, amik hol csúsztatásokkal, hol hazugságokkal vannak tele. Naponta hozunk nektek példákat, amikkel két dolgunk van: megcáfolni és kinevetni” – írták a posztban.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Fredrik Lerneryd / AFP

 

Kerezs
2025. augusztus 14. 17:45
Amúgy mi a baj a zebrákkal?
cutcopy
2025. augusztus 14. 17:35
A libsik kínjukban már zebrákkal vádolnak: tudom hogy kormányzati zebrád van, egyértelmű hogy tilosban parkol a zebrád.. Apropó ezek pár éve tevékkel tüntettek a Szabadság téren, tehát a teve jó a zebra rossz..
diseri
2025. augusztus 14. 17:10
Milyen mezőgazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán? Hát zebratenyésztés!
faszpajtasok
2025. augusztus 14. 17:08
Extrán nevetséges hogy 10 éve próbáltok úgy tenni, mintha Pablo "Mészáros" Escobar vagyonának semmi köze nem lenne Orbán Viktorhoz.
