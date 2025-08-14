Kiderült az igazság: itt van minden, amit a zebrákról tudni érdemes

Még idén a tavasz legelején röppent fel a hír, miszerint Orbán Viktor zebrákat tart a birtokán, azonban kiderült, hogy fake news az egész, hiszen még csak az sem a miniszterelnök birtoka volt, amit összefüggésbe hoztak az üggyel.

Ráadásul a zebrák a tévesen hírbe hozott majorságtól is kilométerekre – az RTL ott kutató riportere szerint is több óra sétára – vannak”

– emlékeztetett közösségi oldalán a Zebra Digitális Polgári Kör, aminek küldetése az álhírek lelegelése.

Kiderült, hogy a zebrák valódi gazdája, a Vál-völgye Vadásztársaság azonnal jelentkezett, hogy ő a tulajdonos. „Nagyjából olyan ez, mintha nektek azt mondanák, hogy tudjuk, hogy a szomszéd falu utáni falu tehéntelepén ugató kutya igazából a tiétek” – írták a bejegyzésben, majd megjegyezték, hogy a zebrákkal jól lehet hergelni az arra fogékony embereket és a mai napig megszállottan ismételgetni egy hazugságot.