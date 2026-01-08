Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európai ügyészség tisza párt magyar péter hálózat magyarország európai néppárt ukrajna

Peter Madjar nem lehetőség, hanem óriási veszély a hazánk szuverenitására és Magyarországra nézve

2026. január 08. 19:18

A globalista hálózatok világrontó erői ugyanis éppen a hozzá hasonlókat keresik.

2026. január 08. 19:18
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„A globalista hálózatok világrontó erői ugyanis éppen a hozzá hasonló, megvehető, zsarolható, nagyravágyó bábokat, politikusnak álcázott, morál nélküli droidokat keresik világszerte, s építik fel, hogy azután velük elbábozva a demokráciának hazudott műsort, eltakarítsák az útból a magabíró, szuverén nemzetállamok maradékát is, az erős patrióta politikusokkal együtt. 

„Zelenszkij esetében is hasonlóan történt, országon kívűl megírt forgatókönyv alapján. Ahogy korábban is leírtam már: egy mesterségesen szított, a  globalista hálózatok által pénzelt és kirobbantott polgárháború kaotikus hangulatát kihasználva, tudatosan tüzelték fel a médiában az ukránok politikus- és elitellenességét, majd elnökjelöltként előhúzták az addigra már egy amerikai típusú tévésorozattal igen népszerűvé tett, „kívülálló” Zelenszkijt, aki demagóg, populista, hergelő szólamokon kívül soha, semmilyen komoly kérdésben nem foglalt állást, s ezzel tökéletesen megtestesítette mindazt, amire az átlagszavazó vágyott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Nálunk is hasonló a receptúra, már ami a külső beavatkozást illeti, érdemes összerakni az ordítóan árulkodó jeleket! Amikor a globalisták egyik fő embere, az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber arról beszél: 

»Csak olyan pártokkal fogunk együttműködni, amelyek Európa-pártiak, Ukrajna-pártiak és a jogállamiság hívei«, akkor pontosan láthatjuk, ahogy Magyar Péter brüsszeli főnöke, a pártcsaládjuk vezetője egyértelműen kijelöli a Tisza Párt politikájának legfőbb irányvonalát. Ami nem jelent mást, mint Ukrajna bármi áron történő, minden magyar számára hatalmas terhet jelentő, irracionális mértékű támogatását – ami kvázi kézenfogva jár az orosz-ukrán háború további eszkalációjával -, valamint a migrációs paktum magyarországi kiterjesztését, hiszen erről is szól a hazánk ellen indított, ki tudja hányadik jogállamisági eljárás.  

Senki ne csodálkozzon hát azon, amikor Magyar Péter arról beszél: 

»Le kell mondanunk egy pici szuverenitásról”, és azonnal „csatlakoznunk kell az Európai Ügyészséghez«.

Mindez – a jelenkori világpolitikai helyzetben – életveszélyes volna a hazánk számára Mert nehogy bárki egy pillanatig is komolyan elhiggye, hogy ez a lépés a magyar jogállamiság megreparálását, az igazságosság, a törvényesség helyreállítását jelentené, ugyan már

Az Európai Ügyészség Magyarországra engedése a legsúlyosabb belügyekbe való külső beavatkozás intézményesítése volna, amellyel hatósági korbácsot adnánk a globalista hálózatok ügynökeinek, a világkormányról és a föderalista Európáról álmodó „magánállamok” politikusnak álcázott ügynökeinek, Magyar Péter EU-s tartótisztjeinek a kezébe. Éppen olyan vegytiszta zsarolásként használnák – hazánk eminens érdekeivel szemben – az Európai Ügyészség intézményrendszerét, ahogyan az EU Magyarországot bünteti a jogállamisági eljárásnak hazudott, törvénytelen kutyakomédiával.

Arra megy ki a játék, hogy Manfred Weberék – kifogyhatatlan eszköztárral és pénzzel, valamint a valóságtól valóban független, balos sajtó asszisztálásával – megkaparintsák valahogy a hatalmat Magyarországon, s a bábként rángatott Magyar Péterrel leváltsák Orbán Viktor patrióta kormányát, majd végigvigyék ördögi háborús és migrációs tervüket, amelynek következtében Magyarország rövid távon megszűnne magyar országnak lenni.  

Senkit ne tévesszen meg, hogy Magyar Péter természetesen a csillagokat is lehazudja az égről – ebben a kérdésben is. Nem azt kell néznünk, ő miről delirál, az a mérvadó, hogy a kenyéradó gazdái milyen politikát képviselnek, és nyilvánosan miről beszélnek. Íme:

Manfred Weber:

  • »Azt hiszem, világosan fogalmaztam ebben a kérdésben, az Európai Néppárt minden eszközzel, minden erejével támogatja Ukrajnát.«
  • »Az EPP-nek van egy világos vörös vonala: pro-Európa, pro-Ukrajna, pro-jogállami eljárás. Most többen követik is az irányvonalunkat: Tusk Kaczynski ellen, Magyar Péter Orbán ellen.«
  • »Orbán nyugdíjba megy, és Magyar Péter lesz Magyarország új arca a pártcsaládban.«

Ehhez azért nekünk, patrióta magyaroknak is lesz egy-két szavunk, Herr Weber”

 Nyitókép forrása: Rákay Philip Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Conduct
2026. január 08. 20:25
Kálmán,a Fityiszre is túlnyomórészt Kőrősi úr féle 30000 forinttól elájúló idóta vénemberek/vénasszonyok szavaznak.Te,meg a hozzád hasonló patkányok elenyészően kevesen vannak-nagy a holdudvar de százalékban jelentéktelen.Itt a jóérzésről van szó.Jóérzésű ember nem szavaz a Fityiszre.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. január 08. 20:12
Nehogy már egy grandomán elmebeteget ültessenek a nyakunkba, hogy szabadon szedhessék szét az országot újra.
Válasz erre
1
0
ausztraltenorista
2026. január 08. 20:10
Idén áprilisban is meg kell nekik mutatni, hogy hol a helyük: a parlamenti kispadon, ahol , majd szólni fogunk nekik, ha kíváncsiak leszünk a véleményükre !
Válasz erre
1
0
Conduct
2026. január 08. 20:10
VIVA PHILIP!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!