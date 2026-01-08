„A globalista hálózatok világrontó erői ugyanis éppen a hozzá hasonló, megvehető, zsarolható, nagyravágyó bábokat, politikusnak álcázott, morál nélküli droidokat keresik világszerte, s építik fel, hogy azután velük elbábozva a demokráciának hazudott műsort, eltakarítsák az útból a magabíró, szuverén nemzetállamok maradékát is, az erős patrióta politikusokkal együtt.

„Zelenszkij esetében is hasonlóan történt, országon kívűl megírt forgatókönyv alapján. Ahogy korábban is leírtam már: egy mesterségesen szított, a globalista hálózatok által pénzelt és kirobbantott polgárháború kaotikus hangulatát kihasználva, tudatosan tüzelték fel a médiában az ukránok politikus- és elitellenességét, majd elnökjelöltként előhúzták az addigra már egy amerikai típusú tévésorozattal igen népszerűvé tett, „kívülálló” Zelenszkijt, aki demagóg, populista, hergelő szólamokon kívül soha, semmilyen komoly kérdésben nem foglalt állást, s ezzel tökéletesen megtestesítette mindazt, amire az átlagszavazó vágyott.