Faktum: Magyar Péter kontra valóság – valóban alacsonyt bért okoznak a vendégmunkások Magyarországon?
A Tisza Párt elnöke teljes tiltást helyezett kilátásba az EU-n kívüli vendégmunkásokkal szemben.
A globalista hálózatok világrontó erői ugyanis éppen a hozzá hasonlókat keresik.
„A globalista hálózatok világrontó erői ugyanis éppen a hozzá hasonló, megvehető, zsarolható, nagyravágyó bábokat, politikusnak álcázott, morál nélküli droidokat keresik világszerte, s építik fel, hogy azután velük elbábozva a demokráciának hazudott műsort, eltakarítsák az útból a magabíró, szuverén nemzetállamok maradékát is, az erős patrióta politikusokkal együtt.
„Zelenszkij esetében is hasonlóan történt, országon kívűl megírt forgatókönyv alapján. Ahogy korábban is leírtam már: egy mesterségesen szított, a globalista hálózatok által pénzelt és kirobbantott polgárháború kaotikus hangulatát kihasználva, tudatosan tüzelték fel a médiában az ukránok politikus- és elitellenességét, majd elnökjelöltként előhúzták az addigra már egy amerikai típusú tévésorozattal igen népszerűvé tett, „kívülálló” Zelenszkijt, aki demagóg, populista, hergelő szólamokon kívül soha, semmilyen komoly kérdésben nem foglalt állást, s ezzel tökéletesen megtestesítette mindazt, amire az átlagszavazó vágyott.
Nálunk is hasonló a receptúra, már ami a külső beavatkozást illeti, érdemes összerakni az ordítóan árulkodó jeleket! Amikor a globalisták egyik fő embere, az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber arról beszél:
»Csak olyan pártokkal fogunk együttműködni, amelyek Európa-pártiak, Ukrajna-pártiak és a jogállamiság hívei«, akkor pontosan láthatjuk, ahogy Magyar Péter brüsszeli főnöke, a pártcsaládjuk vezetője egyértelműen kijelöli a Tisza Párt politikájának legfőbb irányvonalát. Ami nem jelent mást, mint Ukrajna bármi áron történő, minden magyar számára hatalmas terhet jelentő, irracionális mértékű támogatását – ami kvázi kézenfogva jár az orosz-ukrán háború további eszkalációjával -, valamint a migrációs paktum magyarországi kiterjesztését, hiszen erről is szól a hazánk ellen indított, ki tudja hányadik jogállamisági eljárás.
Senki ne csodálkozzon hát azon, amikor Magyar Péter arról beszél:
»Le kell mondanunk egy pici szuverenitásról”, és azonnal „csatlakoznunk kell az Európai Ügyészséghez«.
Mindez – a jelenkori világpolitikai helyzetben – életveszélyes volna a hazánk számára Mert nehogy bárki egy pillanatig is komolyan elhiggye, hogy ez a lépés a magyar jogállamiság megreparálását, az igazságosság, a törvényesség helyreállítását jelentené, ugyan már
Az Európai Ügyészség Magyarországra engedése a legsúlyosabb belügyekbe való külső beavatkozás intézményesítése volna, amellyel hatósági korbácsot adnánk a globalista hálózatok ügynökeinek, a világkormányról és a föderalista Európáról álmodó „magánállamok” politikusnak álcázott ügynökeinek, Magyar Péter EU-s tartótisztjeinek a kezébe. Éppen olyan vegytiszta zsarolásként használnák – hazánk eminens érdekeivel szemben – az Európai Ügyészség intézményrendszerét, ahogyan az EU Magyarországot bünteti a jogállamisági eljárásnak hazudott, törvénytelen kutyakomédiával.
Arra megy ki a játék, hogy Manfred Weberék – kifogyhatatlan eszköztárral és pénzzel, valamint a valóságtól valóban független, balos sajtó asszisztálásával – megkaparintsák valahogy a hatalmat Magyarországon, s a bábként rángatott Magyar Péterrel leváltsák Orbán Viktor patrióta kormányát, majd végigvigyék ördögi háborús és migrációs tervüket, amelynek következtében Magyarország rövid távon megszűnne magyar országnak lenni.
Senkit ne tévesszen meg, hogy Magyar Péter természetesen a csillagokat is lehazudja az égről – ebben a kérdésben is. Nem azt kell néznünk, ő miről delirál, az a mérvadó, hogy a kenyéradó gazdái milyen politikát képviselnek, és nyilvánosan miről beszélnek. Íme:
Manfred Weber:
Ehhez azért nekünk, patrióta magyaroknak is lesz egy-két szavunk, Herr Weber”
Nyitókép forrása: Rákay Philip Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt elnöke teljes tiltást helyezett kilátásba az EU-n kívüli vendégmunkásokkal szemben.