Trump lép, Putyin kivár, Kína figyel – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Trump, Putyin és Kína éppen most rajzolják át a globális érdekszférákat. Washington és Moszkva alkujában Ukrajna és Zelenszkij sorsa talán már el is dőlt. De mi jön a tetszhalott NATO után, és kinek kell eltűnnie az új világrendből?
Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: