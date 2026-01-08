Trump lép, Putyin kivár, Kína figyel – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Trump, Putyin és Kína éppen most rajzolják át a globális érdekszférákat. Washington és Moszkva alkujában Ukrajna és Zelenszkij sorsa talán már el is dőlt. De mi jön a tetszhalott NATO után, és kinek kell eltűnnie az új világrendből?

Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Washingtonnak pillanatnyilag az a szerepe, hogy megossza Európát

Tetszhalott állapotban van a NATO

Az erők joga fogja meghatározni az életünket

A teljes műsor itt tekinthető meg:



