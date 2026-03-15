Zelenszkij megszólalt a Békemenet napján: most azt mondja, „zsarolják” Ukrajnát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette: személy szerint ellenzi az orosz olajszállítás helyreállítását, és hozzátette, ha a nyugati támogatások vagy a fegyverszállítások feltételéül szabják a vezeték működésének újraindítását, akkor „ez zsarolás”.

Úgy fogalmazott: az európai partnereinek is jelezte, hogy szerinte ilyen feltételek mellett Ukrajna „tehetetlen” a kérdésben – számolt be róla a Bloomberg; illetőleg a Magyar Nemzet.