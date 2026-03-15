Zelenszkij megszólalt a Békemenet napján: most azt mondja, „zsarolják” Ukrajnát

Beigazolódott: az ukránok a Tiszát akarják segíteni az olajblokáddal
A külügyminiszter újabb kijevi tájékoztatóról számolt be, és arról, hogy a Barátság kőolajvezetéket egyetlen perc alatt újra lehetne indítani.
Az ukrán elnök szerint az Európai Unió azzal próbál nyomást gyakorolni Kijevre, hogy a mintegy 90 milliárd eurós hitel folyósítását a Barátság kőolajvezeték helyreállításához kötné.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette: személy szerint ellenzi az orosz olajszállítás helyreállítását, és hozzátette, ha a nyugati támogatások vagy a fegyverszállítások feltételéül szabják a vezeték működésének újraindítását, akkor „ez zsarolás”.
Úgy fogalmazott: az európai partnereinek is jelezte, hogy szerinte ilyen feltételek mellett Ukrajna „tehetetlen” a kérdésben – számolt be róla a Bloomberg; illetőleg a Magyar Nemzet.
A Nyugat-Ukrajnán áthaladó, Szlovákiába és Magyarországra olajat szállító csővezeték január végén sérült meg. A kijevi rezsim hetekig azzal érvelt, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát, és a javítás sok időt vesz igénybe, ám ez a magyarázat időközben összeomlott. A magyar kormány először műholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerint a vezeték működőképes, és a leállásnak nincs műszaki oka, legfeljebb politikai. A héten pedig Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába, hogy a helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor azt mondta, hogy nem tudott a látogatásról.
Czepek Gábor összefoglalta a legfontosabb eredményeket: „Magyarország mozgásba hozta a gépezetet”, a vezeték újraindítható.
Nyitókép forrása: MOL