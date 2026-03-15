volodimir zelenszkij Barátság kőolajvezeték ukrajna

Zelenszkij megszólalt a Békemenet napján: most azt mondja, „zsarolják” Ukrajnát

2026. március 15. 20:58

Az ukrán elnök szerint az Európai Unió azzal próbál nyomást gyakorolni Kijevre, hogy a mintegy 90 milliárd eurós hitel folyósítását a Barátság kőolajvezeték helyreállításához kötné.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette: személy szerint ellenzi az orosz olajszállítás helyreállítását, és hozzátette, ha a nyugati támogatások vagy a fegyverszállítások feltételéül szabják a vezeték működésének újraindítását, akkor „ez zsarolás”.

Úgy fogalmazott: az európai partnereinek is jelezte, hogy szerinte ilyen feltételek mellett Ukrajna „tehetetlen” a kérdésben – számolt be róla a Bloomberg; illetőleg a Magyar Nemzet.

A Nyugat-Ukrajnán áthaladó, Szlovákiába és Magyarországra olajat szállító csővezeték január végén sérült meg. A kijevi rezsim hetekig azzal érvelt, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát, és a javítás sok időt vesz igénybe, ám ez a magyarázat időközben összeomlott. A magyar kormány először műholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerint a vezeték működőképes, és a leállásnak nincs műszaki oka, legfeljebb politikai. A héten pedig Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába, hogy a helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor azt mondta, hogy nem tudott a látogatásról.

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
VeressZoltán
2026. március 15. 22:57
Szar gecisenki azejus bagázzsal együtt!
csapláros
2026. március 15. 22:57
..."személy szerint ellenzi az orosz olajszállítás helyreállítását,"... személy szerint LEGALÁBB 6-7 millió választó és a magyar kormány teljes létszámban, a hazai és a külföldi tulajdonú gazdasági szervezetekkel vállvetve ellenzi a 90 milliárdos ukrán hitel folyósítását addig, amíg a nemzetközi szerződésekkel biztosított orosz olaj szállítása meg nem indul és még utána is kemény biztosítékokat kérünk, hogy az ellátás továbbra is zavartalan marad, valamint a szállítás kimaradásából eredő káraink megtérítéséhez is ragaszkodunk JÓVÁTÉTEL FIZETÉSÉVEL, ahogyan belőlünk is kisajtolta ezt anno az ukrán előd szovjet.
hexahelicene
2026. március 15. 22:54
kiazafasz a zelenszkij? bukott Ukrajna bukott vezetője
gahola
2026. március 15. 22:37 Szerkesztve
Mi baja van a zsarolással? Hogy nem ő teszi?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!