benjamin netanjahu magyarország Szalai Zoltán Orbán Viktor

„Ha nem ellenőrizzük a határokat, elveszítjük az országunkat” – Netanjahu a Maximában

2026. január 08. 20:12

A Maxima című műsorban adott megszólalásában Benjamin Netanjahu egyértelművé tette: a nemzeti határok védelme nem politikai ízlés kérdése, hanem a túlélés alapfeltétele. Szerinte ha egy állam nem képes ellenőrizni, ki lép be a területére, akkor idővel magát az országot is elveszíti.

2026. január 08. 20:12
Netanjahu saját izraeli tapasztalatait felidézve beszélt az Afrikával közös határnál felépített akadályról, amely szerinte nullára csökkentette az illegális bevándorlást.

Ezzel párhuzamba állítva méltatta Magyarország döntését is, hangsúlyozva: ha nem épült volna meg a kerítés, ma nem létezne Magyarország abban a formában, ahogyan ismerjük.

Az izraeli kormányfő szerint a migráció kérdése nem faji, hanem biztonsági és értékalapú probléma, amelyben a politikai korrektség helyett a valóság felismerésére és következetes cselekvésre van szükség.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 2 komment

tasijani22000
•••
2026. január 08. 20:29 Szerkesztve
Érdekes, mintha EZÉRT ÖLTÉTEK VOLNA MEG CHARLIE KIRKET IS, youtube.com/watch?v=fLbH9yvn6z0 youtube.com/watch?v=LY01SAL1sf4 mivel azt állította, hogy annak ellenére, hogy Gáza határa mentén végig 50 méterenként vannak géppuskafészkek, valahogy mégis sikerült elérnetek, hogy a terroristák nemcsak kitörtek Gázából, DE FÉL NAPON KERESZTÜL KAPTAK időt az akciózásra és csak utána szabadítottátok rá a SAJÁT FIATALJAITOKRA az apache helikoptereket, amikből Hellfire rakétákkal irtottátok őket!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
ausztraltenorista
2026. január 08. 20:23
"akkor idővel magát az országot is elveszíti" Már most is késő lenne !
Válasz erre
0
0
