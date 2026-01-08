„Ha nem ellenőrizzük a határokat, elveszítjük az országunkat” – Netanjahu a Maximában

2026. január 08. 20:12

A Maxima című műsorban adott megszólalásában Benjamin Netanjahu egyértelművé tette: a nemzeti határok védelme nem politikai ízlés kérdése, hanem a túlélés alapfeltétele. Szerinte ha egy állam nem képes ellenőrizni, ki lép be a területére, akkor idővel magát az országot is elveszíti.

Netanjahu saját izraeli tapasztalatait felidézve beszélt az Afrikával közös határnál felépített akadályról, amely szerinte nullára csökkentette az illegális bevándorlást. Ezzel párhuzamba állítva méltatta Magyarország döntését is, hangsúlyozva: ha nem épült volna meg a kerítés, ma nem létezne Magyarország abban a formában, ahogyan ismerjük. Az izraeli kormányfő szerint a migráció kérdése nem faji, hanem biztonsági és értékalapú probléma, amelyben a politikai korrektség helyett a valóság felismerésére és következetes cselekvésre van szükség.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

