Elemzés leplezte le, mihez kezd az Egyesült Államok a hatalmas mennyiségű venezuelai olajjal

Ma Kanada több olajat exportál az Egyesült Államokba, mint az összes többi külföldi szállító együttvéve.

Ennek ellenére az amerikai finomítók továbbra is importálnak: összesen a feldolgozott kőolaj mintegy 40 százaléka külföldről érkezik, hogy megfelelő keveréket lehessen előállítani

a benzinhez,

a dízelhez,

a repülőgép-üzemanyaghoz vagy

az aszfalthoz.

Marco Rubio külügyminiszter szerint a venezuelai nehézolaj iránt „jelentős kereslet” lenne az amerikai magánszektor részéről, ha politikai és jogi értelemben megnyílna az út. Eközben az Egyesült Államok a felesleges könnyű nyersolajat exportálja: