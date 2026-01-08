Elemzés leplezte le, mihez kezd az Egyesült Államok a hatalmas mennyiségű venezuelai olajjal

Nem lesz könnyű újraéleszteni a venezuelai olajipart
Bár Donald Trump amerikai olajóriásokról és gyors haszonról beszél, Venezuela olajiparának újjáélesztése hosszú, drága és politikailag kockázatos folyamatnak ígérkezik.
Az Egyesült Államok ma a világ legnagyobb kőolaj-termelője, elsősorban a palaolaj-forradalomnak köszönhetően. Texasban és Észak-Dakotában hatalmas mennyiségű, úgynevezett könnyű és alacsony kéntartalmú olajat termelnek ki. Csakhogy az amerikai finomítók többségét évtizedekkel ezelőtt nem erre a minőségre tervezték.
A Wall Street Journal elemzése szerint
az amerikai finomítói kapacitás mintegy 70 százaléka akkor működik a leghatékonyabban, ha nehéz, magasabb kéntartalmú kőolajat dolgozhat fel.
Ezek a létesítmények főként az Amerikai-öböl térségében találhatók, ahol az Egyesült Államok tíz legnagyobb finomítója közül kilenc működik.
Korábban az USA ezt a típusú nyersolajat főként
importálta.
Az utóbbi években azonban a venezuelai termelés drasztikusan visszaesett, a megmaradó export pedig jórészt Kubába és Kínába irányult. Mexikó szintén csökkentette szállításait, így az amerikai finomítók egyre inkább Kanadára szorultak rá.
Ma Kanada több olajat exportál az Egyesült Államokba, mint az összes többi külföldi szállító együttvéve.
Ennek ellenére az amerikai finomítók továbbra is importálnak: összesen a feldolgozott kőolaj mintegy 40 százaléka külföldről érkezik, hogy megfelelő keveréket lehessen előállítani
Marco Rubio külügyminiszter szerint a venezuelai nehézolaj iránt „jelentős kereslet” lenne az amerikai magánszektor részéről, ha politikai és jogi értelemben megnyílna az út. Eközben az Egyesült Államok a felesleges könnyű nyersolajat exportálja:
ebből vásárol egyre jelentősebb mennyiséget.
Az elnök szerint akár évekig is eltarthat az amerikai felügyelet a dél-amerikai országban.
***
Fotó: Federico PARRA / AFP