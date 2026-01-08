Ft
Elemzés leplezte le, mihez kezd az Egyesült Államok a hatalmas mennyiségű venezuelai olajjal

2026. január 08. 22:21

Trump titka pofon egyszerű, a többségnek mégsem jutott eszébe.

2026. január 08. 22:21
null

Az Egyesült Államok ma a világ legnagyobb kőolaj-termelője, elsősorban a palaolaj-forradalomnak köszönhetően. Texasban és Észak-Dakotában hatalmas mennyiségű, úgynevezett könnyű és alacsony kéntartalmú olajat termelnek ki. Csakhogy az amerikai finomítók többségét évtizedekkel ezelőtt nem erre a minőségre tervezték.

A Wall Street Journal elemzése szerint

az amerikai finomítói kapacitás mintegy 70 százaléka akkor működik a leghatékonyabban, ha nehéz, magasabb kéntartalmú kőolajat dolgozhat fel.

Ezek a létesítmények főként az Amerikai-öböl térségében találhatók, ahol az Egyesült Államok tíz legnagyobb finomítója közül kilenc működik.

Korábban az USA ezt a típusú nyersolajat főként

importálta.

Az utóbbi években azonban a venezuelai termelés drasztikusan visszaesett, a megmaradó export pedig jórészt Kubába és Kínába irányult. Mexikó szintén csökkentette szállításait, így az amerikai finomítók egyre inkább Kanadára szorultak rá.

Ma Kanada több olajat exportál az Egyesült Államokba, mint az összes többi külföldi szállító együttvéve.

Ennek ellenére az amerikai finomítók továbbra is importálnak: összesen a feldolgozott kőolaj mintegy 40 százaléka külföldről érkezik, hogy megfelelő keveréket lehessen előállítani

  • a benzinhez,
  • a dízelhez,
  • a repülőgép-üzemanyaghoz vagy
  • az aszfalthoz.

Marco Rubio külügyminiszter szerint a venezuelai nehézolaj iránt „jelentős kereslet” lenne az amerikai magánszektor részéről, ha politikai és jogi értelemben megnyílna az út. Eközben az Egyesült Államok a felesleges könnyű nyersolajat exportálja:

  • India,
  • Kína,
  • Dél-Korea és
  • Európa is

ebből vásárol egyre jelentősebb mennyiséget.

***

Fotó: Federico PARRA / AFP

socialismo-e-muerte
2026. január 09. 00:34
MiT KiZDiNi? LiViRi iZ iLii iRiKiT, iSZT JiNPiT. iRiSZiKNik KiDViZ.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 09. 00:12
"mihez kezd az Egyesült Államok a hatalmas mennyiségű venezuelai olajjal" Venezuela népének adja nyilván. hiszen nem rabolni ment oda.
Válasz erre
0
0
Gyuri05
2026. január 09. 00:01
Mit fog csinálni? Trump már kijelentette. Az USA vállalatai kitermelik, és eladják. A bevétel az USA pénztárába megy, és akkor, és annyit ad belőle Venezuelának, amikor, és amennyit éppen akar adni. Ha a Venezuelai kormány nem együttműködő, akkor semmit sem fog ebből a pénzből kapni Venezuela, és ott éhen fognak halni az emberek, és fellázadnak a kormány ellen, Azután meg lesz egy USA barát kormány.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. január 08. 22:58
Marad Venezueláé. Az új elnökük nem enged.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!