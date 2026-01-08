Ft
olaj venezuelai olaj Venezuela Donald Trump Egyesült Államok

Erre senki sem számított: Trump elárulta, milyen sors vár Venezuelára

2026. január 08. 17:44

Az elnök szerint akár évekig is eltarthat az amerikai felügyelet a dél-amerikai országban.

2026. január 08. 17:44

Donald Trump szerint „csak az idő dönti el”, meddig marad az Egyesült Államok Venezuela tényleges irányítója – derült ki az elnök a New York Timesnak adott nagyinterjújából. Az amerikai elnök nyíltan beszélt arról, hogy Washington évekig felügyelheti a dél-amerikai országot, miközben hozzáférést biztosít magának a világ legnagyobb olajtartalékaihoz.

Trump kijelentette: az ideiglenes venezuelai vezetés – amely a bebörtönzött Nicolás Maduro korábbi szövetségeseiből áll – „mindent megad, amit szükségesnek érzünk”. Amikor arról kérdezték, hogy az amerikai jelenlét három hónapig vagy egy évig tart-e majd, esetleg hosszabb időszakról van-e szó, az elnök így felelt:

Sokkal tovább.”

Szerinte az amerikai terv „nagyon nyereséges újjáépítést” jelent:

az Egyesült Államok venezuelai olajat termelne ki és értékesítene, miközben pénzt juttatna az országnak.

Trump megerősítette, hogy Washington gyakorlatilag átvenné a venezuelai olaj értékesítésének irányítását, amit Marco Rubio külügyminiszter egy háromlépcsős kongresszusi tervként ismertetett.

A republikánus törvényhozók többsége támogatja az irányvonalat, a demokraták ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az Egyesült Államok világos jogi felhatalmazás nélkül sodródik bele egy elhúzódó nemzetközi beavatkozásba.

Trump az interjúban

  • nem tett ígéretet választások kiírására Venezuelában, és
  • nem magyarázta meg, miért Delcy Rodríguez alelnököt ismerte el új vezetőként az ellenzéki María Corina Machado helyett.

Az elnök büszkén beszélt a Maduro elfogásához vezető katonai akcióról, amelyet szerinte hónapokon át készítettek elő, egy Kentuckyban felépített élethű gyakorlóbázissal.

Ugyanakkor elismerte: Venezuela olajiparának helyreállítása évekig eltarthat, és nem árulta el, milyen feltételek mellett vetne be amerikai csapatokat a helyszínen.

Trump szerint a Maduro-rendszer bukása „elrettentette” a térség más vezetőit, és az új vezetés „nagy tisztelettel” viszonyul Washingtonhoz. Hozzátette: a jövőben akár el is látogatna Venezuelába, ha „egyszer majd biztonságos lesz”.

***

Fotó:  Mandel NGAN / AFP

