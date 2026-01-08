Erre senki sem számított: Trump elárulta, milyen sors vár Venezuelára

Donald Trump szerint „csak az idő dönti el”, meddig marad az Egyesült Államok Venezuela tényleges irányítója – derült ki az elnök a New York Timesnak adott nagyinterjújából. Az amerikai elnök nyíltan beszélt arról, hogy Washington évekig felügyelheti a dél-amerikai országot, miközben hozzáférést biztosít magának a világ legnagyobb olajtartalékaihoz.

Trump kijelentette: az ideiglenes venezuelai vezetés – amely a bebörtönzött Nicolás Maduro korábbi szövetségeseiből áll – „mindent megad, amit szükségesnek érzünk”. Amikor arról kérdezték, hogy az amerikai jelenlét három hónapig vagy egy évig tart-e majd, esetleg hosszabb időszakról van-e szó, az elnök így felelt: