Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olajipar olaj venezuelai olaj olajcégek Venezuela Egyesült Államok

Nem lesz könnyű újraéleszteni a venezuelai olajipart

2026. január 05. 17:13

Bár Donald Trump amerikai olajóriásokról és gyors haszonról beszél, Venezuela olajiparának újjáélesztése hosszú, drága és politikailag kockázatos folyamatnak ígérkezik.

2026. január 05. 17:13
null

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban azt vázolta fel, hogy az Egyesült Államok nagy olajvállalatai gyorsan visszatérhetnek a venezuelai piacra, kijavíthatják a leromlott kitermelő infrastruktúrát, és milliárdos beruházásokkal újraindíthatják az olajtermelést. A New York Times elemzése szerint azonban az amerikai elnök elképzelései komoly akadályokba ütköznek: a lap szerint a venezuelai olajipar helyzete súlyosabb, a kockázatok pedig nagyobbak annál, mint amit a politikai retorika sugall.

Évekbe telhet a fordulat

Bár Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb ismert olajtartalékaival, az iparág állapota siralmas. Az elemzés szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

még kedvező politikai környezetben is évekbe telne, és tízmilliárd dolláros nagyságrendű beruházást igényelne a termelés érdemi növelése.

A lap szerint az infrastruktúra nagy része romokban hever, a szerződések újratárgyalása és a vállalatok visszatérése pedig időigényes folyamat.

Ali Moshiri, a Chevron volt venezuelai vezetője szerint a termelés másfél éven belül legfeljebb napi 1,5 millió hordóra növelhető, mintegy 7 milliárd dollár befektetéssel. Ez azonban még mindig csak töredéke lenne a '90-es évek végének, és a globális fogyasztás mindössze egy százalékát fedné le.

Ezt is ajánljuk a témában

Az olajcégek óvatosak

Az amerikai olajvállalatok nem felejtették el korábbi veszteségeiket. Az Exxon Mobil és a ConocoPhillips a Hugo Chávez-korszak államosításai után hagyta el az országot, és azóta is pereskednek Venezuelával a kártérítésért. Ráadásul az alacsony olajárak – egy év alatt több mint 20 százalékos csökkenés – még inkább visszafogják a befektetési kedvet.

Ezt is ajánljuk a témában

Daniel Yergin energiapiaci történész szerint „minden a politikán múlik”:

nem világos, ki és milyen feltételekkel irányítja majd az országot, és hogy az Egyesült Államok mikor oldja fel a Venezuelával szemben érvényben lévő szankciókat.

Washington egyelőre nem vonta vissza a „bolivári szocializmus” rendszerét sújtó megszorításokat. Marco Rubio külügyminiszter pedig világossá tette:

ezek addig maradnak érvényben, amíg az Egyesült Államok nem lát politikai változásokat Caracasban.

Jelenleg csak a Chevron rendelkezik külön engedéllyel az olajexporthoz, ami stratégiai előnyt biztosít a cég számára.

A New York Times szerint a venezuelai gazdaság gyors talpra állítása illúzió: az olaj lehet a kulcs, de a fordulat ára magas, és a politikai bizonytalanság miatt a nagy roham helyett egyelőre inkább kivárás jellemzi a nyugati energiacégeket.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Egy leromlott állapotban lévő olajfúró torony Venezuela partjainál / Federico PARRA / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sarzal
2026. január 05. 18:05
Ha újraindul Venezuela majd elkezdheti törleszteni az amerikai cégeknek az amerikai bíróság által megitélt kártérítéseket....úgyhogy egyelőre nem számíthatnak sok jóra. Egy jó ideig szoros kontroll alatt lesznek.....nehogy eszükbe jusson már valami.
Válasz erre
0
0
trokadero
2026. január 05. 17:48
Egy olyan békegalamb ,ami olajág helyett olajoshordót tart a szájában ,nem túl hiteles.
Válasz erre
0
1
tasijani22000
2026. január 05. 17:42
Node míg dugába nem dől az egész hagymázos lázálom a venezuelai olaj elrablásáról, legalább addig se omlik össze a tőzsde, igaz-e? Mennyi lehet az? Egy hónap? Max 2 ??
Válasz erre
0
0
tasijani22000
2026. január 05. 17:39
"...és milliárdos beruházásokkal újraindíthatják az olajtermelést..." Amit szintén a venezuelai néptől kíván elrabolni! : youtube.com/watch?v=XZHOuHUboeY
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!