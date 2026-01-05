Nem lesz könnyű újraéleszteni a venezuelai olajipart

Trump nagy bejelentése: „Az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását”
Az amerikai elnök nem kertelt, világosan elmondta: Maduro egy diktátor, terrorista és drogbáró.
Bár Donald Trump amerikai olajóriásokról és gyors haszonról beszél, Venezuela olajiparának újjáélesztése hosszú, drága és politikailag kockázatos folyamatnak ígérkezik.
Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban azt vázolta fel, hogy az Egyesült Államok nagy olajvállalatai gyorsan visszatérhetnek a venezuelai piacra, kijavíthatják a leromlott kitermelő infrastruktúrát, és milliárdos beruházásokkal újraindíthatják az olajtermelést. A New York Times elemzése szerint azonban az amerikai elnök elképzelései komoly akadályokba ütköznek: a lap szerint a venezuelai olajipar helyzete súlyosabb, a kockázatok pedig nagyobbak annál, mint amit a politikai retorika sugall.
Bár Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb ismert olajtartalékaival, az iparág állapota siralmas. Az elemzés szerint
még kedvező politikai környezetben is évekbe telne, és tízmilliárd dolláros nagyságrendű beruházást igényelne a termelés érdemi növelése.
A lap szerint az infrastruktúra nagy része romokban hever, a szerződések újratárgyalása és a vállalatok visszatérése pedig időigényes folyamat.
Ali Moshiri, a Chevron volt venezuelai vezetője szerint a termelés másfél éven belül legfeljebb napi 1,5 millió hordóra növelhető, mintegy 7 milliárd dollár befektetéssel. Ez azonban még mindig csak töredéke lenne a '90-es évek végének, és a globális fogyasztás mindössze egy százalékát fedné le.
Az amerikai olajvállalatok nem felejtették el korábbi veszteségeiket. Az Exxon Mobil és a ConocoPhillips a Hugo Chávez-korszak államosításai után hagyta el az országot, és azóta is pereskednek Venezuelával a kártérítésért. Ráadásul az alacsony olajárak – egy év alatt több mint 20 százalékos csökkenés – még inkább visszafogják a befektetési kedvet.
Nicolas Maduro elnöksége alatt olyan mértékű gazdasági szétesést mutatott be a dél-amerikai állam, amelyet egyetlen más, háborúból kimaradó országban sem látni. 12 év alatt a GDP-jének 80 százalékát vesztette el Venezuela, amely olaj- és ásványtartalékai a világ élvonalához tartozik.
Daniel Yergin energiapiaci történész szerint „minden a politikán múlik”:
nem világos, ki és milyen feltételekkel irányítja majd az országot, és hogy az Egyesült Államok mikor oldja fel a Venezuelával szemben érvényben lévő szankciókat.
Washington egyelőre nem vonta vissza a „bolivári szocializmus” rendszerét sújtó megszorításokat. Marco Rubio külügyminiszter pedig világossá tette:
ezek addig maradnak érvényben, amíg az Egyesült Államok nem lát politikai változásokat Caracasban.
Jelenleg csak a Chevron rendelkezik külön engedéllyel az olajexporthoz, ami stratégiai előnyt biztosít a cég számára.
A New York Times szerint a venezuelai gazdaság gyors talpra állítása illúzió: az olaj lehet a kulcs, de a fordulat ára magas, és a politikai bizonytalanság miatt a nagy roham helyett egyelőre inkább kivárás jellemzi a nyugati energiacégeket.
Napi több százezer hordó venezuelai olaj is visszajuthat a piacra egy éven belül.
Fotó: Egy leromlott állapotban lévő olajfúró torony Venezuela partjainál / Federico PARRA / AFP