Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
venezuela egyesült államok olajárak donald trump

Már most érezni a venezuelai hatást: zuhanóban vannak az olajárak – Trumpot tapsolhatja a világ

2026. január 05. 09:57

Napi több százezer hordó venezuelai olaj is visszajuthat a piacra egy éven belül.

2026. január 05. 09:57
null

Csökkenéssel indították a hetet az olajárak a nemzetközi piacokon, annak köszönhetően, hogy a befektetők a venezuelai hétvégi események lehetséges következményeit mérlegelik – írta az Interfax.

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen átveszi Venezuela irányítását, és megerősítette: az amerikai embargó továbbra is érvényben marad a venezuelai olajexporttal szemben. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Venezuela korábban a világ egyik legnagyobb olajtermelője volt, ám az elmúlt húsz évben a kitermelés drámai mértékben visszaesett.

Jelenleg az ország a globális olajkínálat kevesebb mint egy százalékát adja, a megtermelt mennyiség nagy részét pedig Kínába exportálják.

Elemzők szerint ezért a venezuelai események rövid távon nem okoznak majd jelentős ellátási zavarokat. A Capital Economics szakértője, Neil Shearing úgy véli, hogy az esetleges kieséseket más termelő régiók gyorsan pótolni tudják. 

Előrejelzése szerint azonban a globális kínálat bővülése a következő egy évben nyomás alatt tarthatja az olajárakat, amelyek akár hordónként 50 dollár közelébe is süllyedhetnek.

A Goldman Sachs elemzői egyelőre nem módosították a 2026-ra vonatkozó olajár-előrejelzéseiket, ugyanakkor csak mérsékelt kockázatokat látnak a piacon, figyelembe véve az Egyesült Államok szankciós politikája Venezuelával szemben. Az RBC Capital Markets szakértője, Helima Croft szerint

a szankciók esetleges feloldása akár napi több százezer hordó venezuelai olajat is visszajuttathatna a piacra egy éven belül.

A londoni ICE Futures tőzsdén a Brent jegyzései hétfő reggel hordónként 60,5 dollárra csökkentek, míg a New York-i NYMEX-en a WTI ára 57 dollár közelébe esett. 

Az olajárak 2025-ben összességében közel 20 százalékkal estek vissza, ami 2020 óta a legnagyobb éves csökkenés.

A piaci hangulatot tovább befolyásolja az OPEC+ döntése is: az olajkartell nyolc tagállama a hétvégi egyeztetésen úgy határozott, hogy az év első negyedévében fenntartja a kitermelés növelésének szüneteltetését. Ennek megfelelően a termelési szintek az első negyedévben a decemberi kvóták szerint alakulnak.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. január 05. 11:51
Amikor pedig Klaus Schwab a Great Resetről beszélt anno, akkor úgy tűnt Trump figyelt. Az Ovális irodába visszatérve megkapta és most nyomkodja. 80+ évvel ezelőtt rendezték újra a sakktáblát, az mostanáig tartott ki, ráadásul a felülvizsgálatot is ellinkelték 1990 körül. Szóval eljött az ideje az új világrend szentesítésének, kinek mi merre hány méter, ki mit kaphat, kinek mit kell adnia. Ráadásul sakkfigurákkal jelenleg úgy tűnik nem csak sakkozni hanem dobálózni lehet, bárki alól ki lehet rántani a sakktáblát,ha pedig mégis rendes játék folyik, akkor bizonyos figurákkal bizonyos játékosok bármennyit léphetnek bárhova. Ez van. Nekünk most ebben kell lavírozni. Van benne veszély is, lehetőség is.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. január 05. 11:36
Az Olajügynök első évadban kiválóan levezette a főszereplő, hogy a 65-80$/hordó az optimum. Alatta már lecsökken az optimális profit (csökkennek a megterülések, lassulnak a befektetések). Felette jó a profit, de csökken a kereslet, ami túltermeléshez vezet, illetve lassul a gazdasági növekedés, ami tartósan alacsonyan tartja a keresletet, ráadásul PR szempontból is rossz. Trump beavatkozása mindenképpen stabilizálólag hat a piacra már közeptávon is. Az amerikai olajcégek simán tolerálják egy darabig az alacsonyabb árakat, ha cserébe rátehetik a kezüket a venezuelai kitermelésre. Nekik kiváló a republikánus kurzus, így meg kell támogatni őket a félidős választáson alacsony árakkal. Ráadásul a demokrata féle zöld visszarendeződés kifejezetten rossz lenne, úgyhogy itt van komoly érdekegyezés.
Válasz erre
0
0
fintaj-2
2026. január 05. 10:55
A venezuelai nehézolaj kell az USA-nak. Ennek a legnagyobb a gázolaj kihozatala. Az USA hadigépezetét gázolaj hajtja. Kiszelly szerint az USA, miután stratégiai tartalékait már elégette, ha az időközi választásokig nem jut olcsó venezuelai nehézolajhoz, akkor a Mexikó-Öböl menti olajfinomítói leállhatnak. Az USA-beli árak felmehetnek, a republikánusok az időközi választást elveszthetik. A hírek szerint a venezuelai kikötőkből leállt az olajszállítás. Ha valamiből kevesebb van a piacon, az nem lefelé szokta vinni az árakat.
Válasz erre
0
0
remi01
2026. január 05. 10:44
"Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen átveszi Venezuela irányítását" Hááát, bejelenteni azt nem olyan nehéz. Csakmer' egyelőre nemigazán látni, hogy tényleg. Amúgy a caracasi uccákon nemhogy fegyveres népfelkelőket* (* mindenki nevezze annak aminek akarja) nem videóznak sehol, de fegyveres chavistákat annál inkább. Szal egyelőre ez a népfelkelés dolog se akar bepuffanni. Persze a következő pár napban bármi, annak az ellenkezője és a négyzetgyöke is megtörténhet.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!