Már most érezni a venezuelai hatást: zuhanóban vannak az olajárak – Trumpot tapsolhatja a világ

Jelenleg az ország a globális olajkínálat kevesebb mint egy százalékát adja, a megtermelt mennyiség nagy részét pedig Kínába exportálják.

Elemzők szerint ezért a venezuelai események rövid távon nem okoznak majd jelentős ellátási zavarokat. A Capital Economics szakértője, Neil Shearing úgy véli, hogy az esetleges kieséseket más termelő régiók gyorsan pótolni tudják.

Előrejelzése szerint azonban a globális kínálat bővülése a következő egy évben nyomás alatt tarthatja az olajárakat, amelyek akár hordónként 50 dollár közelébe is süllyedhetnek.

A Goldman Sachs elemzői egyelőre nem módosították a 2026-ra vonatkozó olajár-előrejelzéseiket, ugyanakkor csak mérsékelt kockázatokat látnak a piacon, figyelembe véve az Egyesült Államok szankciós politikája Venezuelával szemben. Az RBC Capital Markets szakértője, Helima Croft szerint