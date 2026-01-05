Már most érezni a venezuelai hatást: zuhanóban vannak az olajárak – Trumpot tapsolhatja a világ

Már megjelentek a kommunisták is – Gulyás Virág Brooklynban, Maduro börtönénél forgatott: felizzottak az indulatok
Napi több százezer hordó venezuelai olaj is visszajuthat a piacra egy éven belül.
Csökkenéssel indították a hetet az olajárak a nemzetközi piacokon, annak köszönhetően, hogy a befektetők a venezuelai hétvégi események lehetséges következményeit mérlegelik – írta az Interfax.
Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen átveszi Venezuela irányítását, és megerősítette: az amerikai embargó továbbra is érvényben marad a venezuelai olajexporttal szemben.
Venezuela korábban a világ egyik legnagyobb olajtermelője volt, ám az elmúlt húsz évben a kitermelés drámai mértékben visszaesett.
Jelenleg az ország a globális olajkínálat kevesebb mint egy százalékát adja, a megtermelt mennyiség nagy részét pedig Kínába exportálják.
Elemzők szerint ezért a venezuelai események rövid távon nem okoznak majd jelentős ellátási zavarokat. A Capital Economics szakértője, Neil Shearing úgy véli, hogy az esetleges kieséseket más termelő régiók gyorsan pótolni tudják.
Előrejelzése szerint azonban a globális kínálat bővülése a következő egy évben nyomás alatt tarthatja az olajárakat, amelyek akár hordónként 50 dollár közelébe is süllyedhetnek.
A Goldman Sachs elemzői egyelőre nem módosították a 2026-ra vonatkozó olajár-előrejelzéseiket, ugyanakkor csak mérsékelt kockázatokat látnak a piacon, figyelembe véve az Egyesült Államok szankciós politikája Venezuelával szemben. Az RBC Capital Markets szakértője, Helima Croft szerint
a szankciók esetleges feloldása akár napi több százezer hordó venezuelai olajat is visszajuttathatna a piacra egy éven belül.
A londoni ICE Futures tőzsdén a Brent jegyzései hétfő reggel hordónként 60,5 dollárra csökkentek, míg a New York-i NYMEX-en a WTI ára 57 dollár közelébe esett.
Az olajárak 2025-ben összességében közel 20 százalékkal estek vissza, ami 2020 óta a legnagyobb éves csökkenés.
A piaci hangulatot tovább befolyásolja az OPEC+ döntése is: az olajkartell nyolc tagállama a hétvégi egyeztetésen úgy határozott, hogy az év első negyedévében fenntartja a kitermelés növelésének szüneteltetését. Ennek megfelelően a termelési szintek az első negyedévben a decemberi kvóták szerint alakulnak.
