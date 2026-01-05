Egy gazdasági öngyilkosság története: így dőlt romba Venezuela, a világ legnagyobb olajbirodalma

Befuccsolt olajtermelés

Az egyik elsődleges ok a gazdasági visszaesésre az olajpiac helyzete. Míg a 90-es években napi 3 millió hordót volt képes kitermelni Venezuela, addigra ez a mennyiség mostanra bőven 1 millió hordó alá esett. Ezért csak részben felelősek a nemzetközi korlátozások és a 2019-ben hozott szankciók, sokkal inkább a képzett munkaerő szó szerinti elüldözése az országból – a 2000-es évek eleje óta tízezrével rúgták ki a rendszerellenes munkásokat, mérnököket, cégvezetőket, akik helyére pártfunkcionáriusok kerültek –, illetve az elmaradt fejlesztések és beruházások, hiszen az olajinfrastruktúrára alig akart költeni az állam.

Egy ideig elfedte a válságot a magas, 100 dollár körüli világpiaci ár, de a 2014-es olajárválságnál már látszott, hogy már nem csak repedezik a rendszer, hanem elkezdett széthullani.

Tehát jóval a szankciók előtt.