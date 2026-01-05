Egy gazdasági öngyilkosság története: így dőlt romba Venezuela, a világ legnagyobb olajbirodalma

Maduro bukásával egyelőre főleg a kérdőjelek sokasodnak, de vannak forgatókönyvek, amelyekkel a venezuelaiak akár jól is járhatnak. Az egyik ilyen például, bármennyire is veszélyes, a privatizáció. A külföldi befektetők bevonásával,
a nagy állami cégek egy részének értékesítésével elképesztő vagyonhoz juthatna az ország, becslések szerint akár 1,7 billió dollárt is érhet a több száz nagyvállalat.
Az ilyen befektetések pedig kilőhetik a helyi fizetéseket is.
A Fortune.com már tavaly ősszel körbejárta a témát. Mindezt az elmenekült ellenzéki vezér, María Corina Machado szavaira építve, aki szívesen látna külföldi befektetőket és a pénzüket az országban. Machado szerint egyébként itt nem szó szerinti privatizáció lenne, hanem egy visszafordítás, hiszen állítása szerint ezen cégek jelentős részét egyszerűen csak elvette az állam, majd tönkretette azokat. Elmondása szerint ezek a folyamatok teljesen transzparensek lennének majd. Kérdés, hogy Washington rábízza-e Machadóra az ország vezetését, vagy másban gondolkoznak.
A Forbes.com a venezuelai olajhelyzettel kapcsolatban arról írt, hogy ha sikerülne a helyi olajtermelést visszaállítani a korábbi szintekre, már az megoldhatná az ország gazdasági válságát, lefaraghatná az inflációt és ezzel a kamatszinteket is. Ez pedig óriási előrelépés lenne anyagilag az egész országnak.