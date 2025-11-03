Rezsimet buktatna Amerika: mi történik Venezuelában?

Venezuela ismét az amerikai külpolitika fókuszába került. A The Wall Street Journal és a Miami Herald arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció azonosította azokat a szárazföldi célpontokat, amelyeket katonai csapások érhetnének a dél-amerikai ország területén. A lapok szerint ezek között szerepelnek katonai repülőterek és kikötők is, amelyeket Washington állítása szerint a venezuelai hadsereg a drogkereskedelem támogatására használ.

Washington és Caracas között ismét kiéleződött a helyzet: a Trump-adminisztráció Venezuela ellen készülhet, de a Fehér Ház tagad.

Forrás: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

A The Hill úgy tudja, az amerikai hírszerzés már hetek óta fokozott aktivitást mutat Venezuela irányába, és maga Trump is elismerte, hogy engedélyezte a CIA működését a latin-amerikai országban. A Fehér Ház azonban cáfolja a közvetlen katonai fellépésről szóló híreket. Anna Kelly szóvivő a Fox Newsnak úgy nyilatkozott:

Névtelen források nem tudják, miről beszélnek.

Trump maga is tagadta a vádat, amikor a The Hill újságírója, Kellie Meyer kérdezte az Air Force One fedélzetén: