11. 03.
hétfő
Nicolás Maduro venezuela Trump Egyesült Államok

Rezsimet buktatna Amerika: mi történik Venezuelában?

2025. november 03. 12:39

Nő a feszültség Dél-Amerikában, miután amerikai lapok szerint Donald Trump elnök kormánya katonai célpontokat azonosított a térségben. Egyes szerint Venezuela lehet a következő front, miközben a Fehér Ház cáfolja, hogy támadásra készülne Caracas ellen.

2025. november 03. 12:39
null

Venezuela ismét az amerikai külpolitika fókuszába került. A The Wall Street Journal és a Miami Herald arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció azonosította azokat a szárazföldi célpontokat, amelyeket katonai csapások érhetnének a dél-amerikai ország területén. A lapok szerint ezek között szerepelnek katonai repülőterek és kikötők is, amelyeket Washington állítása szerint a venezuelai hadsereg a drogkereskedelem támogatására használ.

Washington és Caracas között ismét kiéleződött a helyzet: a Trump-adminisztráció Venezuela ellen készülhet, de a Fehér Ház tagad.
Washington és Caracas között ismét kiéleződött a helyzet: a Trump-adminisztráció Venezuela ellen készülhet, de a Fehér Ház tagad.
Forrás: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

A The Hill úgy tudja, az amerikai hírszerzés már hetek óta fokozott aktivitást mutat Venezuela irányába, és maga Trump is elismerte, hogy engedélyezte a CIA működését a latin-amerikai országban. A Fehér Ház azonban cáfolja a közvetlen katonai fellépésről szóló híreket. Anna Kelly szóvivő a Fox Newsnak úgy nyilatkozott:

 Névtelen források nem tudják, miről beszélnek.

Trump maga is tagadta a vádat, amikor a The Hill újságírója, Kellie Meyer kérdezte az Air Force One fedélzetén: 

Nem, ez nem igaz

– mondta az amerikai elnök. A cáfolatok ellenére egyre több jel utal arra, hogy Washingtonban éleződik a helyzet. A Miami Herald forrásai szerint a kormány már döntést hozott a venezuelai katonai létesítmények elleni támadásról, amelyet a Fehér Ház ugyan tagad, de a térségben már legalább hét amerikai hadihajó tartózkodik, és újabb repülőgép-hordozót is útnak indítottak.



A venezuelai elnök, Nicolás Maduro hevesen reagált a sajtóértesülésekre, és nyíltan az Egyesült Államokat vádolta azzal, hogy „új örök háborút talál ki” és „új háborút fabrikál”. A Washington Post szerint Maduro az utóbbi hetekben 

  • Kínával, 
  • Oroszországgal 
  • és Iránnal is tárgyalásokat folytatott, 

hogy katonai és technológiai támogatást szerezzen egy esetleges amerikai támadás kivédésére.

Maduro közben belpolitikai fronton is mozgósít: augusztusban bejelentette, hogy több mint négy millió milicistát kész bevetni az ország védelmére. 

Egyik minisztere pedig úgy fogalmazott: „minden egyes centimétert meg fogunk védeni.” Érdekesség, hogy miközben Caracas kemény hangot üt meg, időnként mégis békülékeny gesztusokat tesz. A New York Times októberi cikke szerint Maduro felajánlotta az Egyesült Államoknak, hogy részesedést adna Venezuela olaj- és ásványkincseiből, cserébe a feszültség csökkentéséért. Az ajánlat azonban nem vezetett eredményre.

Régóta tartó szembenállás az amerikai–venezuelai kapcsolatokban

A mostani helyzet nem előzmény nélküli. A Caracas és Washington közötti ellenségeskedés gyökerei Hugo Chávez idejéig nyúlnak vissza, aki 2002-ben az Egyesült Államokat vádolta meg az ellene irányuló, sikertelen puccskísérlet megszervezésével. Halála után tanítványa és szövetségese, Nicolás Maduro lépett a helyébe, aki a Chávez-féle baloldali ideológiát még keményebb formában folytatta tovább.

Maduro az elmúlt években fokozatosan megerősítette hatalmát, elnyomta ellenzékét és manipulálta a választásokat. 

A legutóbbi elnökválasztás eredményét a nemzetközi közösség – több mint ötven ország, köztük az Egyesült Államok – nem ismerte el, csalásra és szavazatmanipulációra hivatkozva. A Trump-kormány 50 millió dolláros vérdíjat tűzött ki Maduro elfogására.

A venezuelai elnököt Washington szerint nemcsak az emberi jogok megsértése, hanem a drogkereskedelem támogatása miatt is felelősség terheli. 

Az Egyesült Államok állítása szerint a venezuelai hadsereg kapcsolatban áll a dél-amerikai kábítószer-hálózatokkal, bár a bizonyítékok erre eddig gyengék. Trump emellett a migráció kérdésében is Venezuelát tette meg célpontnak, amikor a Tren de Aragua nevű bűnbandát az ország vezetésének hallgatólagos támogatásával vádolta meg.

A The Hill szerint a venezuelai kérdés komoly vitákat okoz az amerikai jobboldalon belül is. 



A Make America Great Again (MAGA) mozgalom vezető alakjai – például Steve Bannon, Tucker Carlson és Laura Loomer – hevesen ellenzik a katonai beavatkozást, mert az szerintük szembemegy Trump „America First” politikájával. A libertárius irányhoz közel álló Rand Paul szenátor szintén elítélte a Karib-térségben végrehajtott amerikai csapásokat, és kongresszusi ellenőrzést sürgetett az elnöki katonai döntések felett. A másik oldalon viszont ott áll Marco Rubio külügyminiszter, aki évek óta a latin-amerikai baloldali „erős emberek” egyik legélesebb bírálója. 

Rubio szerint a venezuelai rezsim fenntartása csak további instabilitást és kábítószer-kereskedelmet eredményezne, ezért a kemény fellépés elkerülhetetlen.

A helyzet könnyen kiszélesedhet, ha az Egyesült Államok valóban katonai csapást mér Venezuelára. A Miami Herald forrásai szerint az amerikai hadsereg „napokon vagy akár órákon belül” képes lenne támadni a kijelölt célpontokat. Egyes elemzők szerint Washington most is csak „kardcsörtetéssel” próbál nyomást gyakorolni Madurora, ám mások úgy vélik, a helyzet már túl messzire jutott ahhoz, hogy békésen rendeződjön.

Nyitókép: Federico PARRA / AFP

bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. november 03. 13:07
MINÉL TÖBB OLAJAD VAN -ANNÁL INKÁBB DEMOKRÁCIA IMPORTRA SZORULSZ VAJON EGY ADAG DEMOKRÁCIA HÁNY HORDÓ OLAJAT ÉR? NAGYON HASONLÍT EZ EGY REJTŐ JENŐ HŐSRE- AKI A HATÁR MENTÉN CSEREKERESKEDELMET FOLYTATOTT: PÁLINKÁÉRT CSERÉBE NEM VERT MEG SENKIT...
Válasz erre
0
0
Turius
•••
2025. november 03. 13:01 Szerkesztve
Trump hazudott Iránnal, és hazudik Venezuelával. Átvágta Putyint, nukleáris armageddonba viszi a világot és ártatlan hajókat lő szarrá nemzetközi vizeken, mint egy sima kalóz. Egyedül Xi nem ette meg Trump rizsáját. Így csak őt nem szivatta meg. Van valaki a bolygón, aki azt hiszi, az Ukránok megtámadnàk Százhalombadtát a CIA nélkül? Illetve van ember, aki még hisz Trumpnak?
Válasz erre
2
0
hexahelicene
2025. november 03. 12:51
Állítólag a venezuelai nyersolaj minősége az oroszéval vetekszik. Trampli "24 óra és béke" meg akarja kaparintani. Meg fogja támadni Venezuelát. A drogkartellek amerikai mese a fedősztori ehhez.
Válasz erre
2
0
zrx8
2025. november 03. 12:49
Persze annak semmi köze a dologhoz, hogy Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajtartalékával. Ilyen alapon Putyin tette a legnagyobb szívességet a világnak azzal, hogy felszámolja az ukrán maffiát.
Válasz erre
3
0
