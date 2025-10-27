Időzített bomba ketyeg a Karib-térségben: Trump engedélyével tevékenykedő zsoldosokat foghattak el Venezuelában

Mint ahogy arról már lapunk is beszámolt, újabb diplomáciai feszültség kezd kibontakozni Latin-Amerikában.

Venezuela most közölte, hogy elfogott egy „zsoldoscsoportot”, amely „közvetlen kapcsolatban” állt a CIA-val

– a hírről a Newsweek számolt be.

Caracas szerint a csoport egy úgynevezett „hamis zászlós” akciót készült végrehajtani, hogy ürügyet teremtsen egy katonai összecsapásra az ország ellen. A venezuelai vezetés közben azzal is vádolta a szomszédos Trinidad és Tobagót, hogy az Egyesült Államokkal közös hadgyakorlata „katonai provokációnak” minősül.