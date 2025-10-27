Ft
10. 27.
hétfő
háború drogkartel Venezuela Trump CIA Egyesült Államok

Időzített bomba ketyeg a Karib-térségben: Trump engedélyével tevékenykedő zsoldosokat foghattak el Venezuelában

2025. október 27. 18:05

A venezuelai kormány szerint a CIA-hoz köthető zsoldoscsoport katonai provokációra készült.

2025. október 27. 18:05
null

Mint ahogy arról már lapunk is beszámolt, újabb diplomáciai feszültség kezd kibontakozni Latin-Amerikában. 

Venezuela most közölte, hogy elfogott egy „zsoldoscsoportot”, amely „közvetlen kapcsolatban” állt a CIA-val

– a hírről a Newsweek számolt be.

Caracas szerint a csoport egy úgynevezett „hamis zászlós” akciót készült végrehajtani, hogy ürügyet teremtsen egy katonai összecsapásra az ország ellen. A venezuelai vezetés közben azzal is vádolta a szomszédos Trinidad és Tobagót, hogy az Egyesült Államokkal közös hadgyakorlata „katonai provokációnak” minősül.

A térségben egyre erőteljesebb az amerikai katonai jelenlét. A Trump-kormányzat az elmúlt hetekben több halálos csapást mért állítólagos kábítószercsempészek hajóira Venezuela és Kolumbia közelében, ami feszültséget okozott még Washington szövetségesei körében is. Az Egyesült Államok haditengerészete új repülőgép-hordozót, vadászgépeket és több hadihajót vezényelt a Karib-tenger térségébe.

Washington továbbra sem ismeri el Nicolás Madurót Venezuela legitim vezetőjeként, és 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik segíthetnek a drogcsempészet és korrupció miatt körözött elnök letartóztatásában. Maduro viszont angol nyelvű békefelhívást tett közzé, miközben alelnöke az Egyesült Államokat vádolta a feszültség szításával.

Elemzők szerint az Egyesült Államok egyelőre nem tervezi katonai inváziót, de célja továbbra is Maduro hatalmának meggyengítése lehet. A térség országai, köztük Trinidad és Tobago, óvatosan igyekeznek megőrizni kapcsolatukat mindkét féllel, miközben a katonai gyakorlatok és a vádak újabb bizonytalanságot hoztak a Karib-térségbe.

Nyitókép: Schneyder MENDOZA / AFP

