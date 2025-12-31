Ft
12. 31.
szerda
Szép álmokat, jó utat az örökkévalóságba! – a legszerethetőbb fickótól is búcsúznunk kellett idén

Szép álmokat, jó utat az örökkévalóságba! – a legszerethetőbb fickótól is búcsúznunk kellett idén

2025. december 31. 12:15

David Lynch, Val Kilmer, Ozzy Osbourne, Claudia Cardinale, Chris Rea, Kálloy Molnár Péter, Balázs Péter; 2025-ben mások mellett őket gyászolta a nemzetközi és a hazai művészvilág.

2025. december 31. 12:15
null

Az idei év is számos fájó veszteséget hozott: a nemzetközi és a hazai művészvilág örök búcsút vett sok más mellett David Lynchtől, Val Kilmertől, Hulk Hogantől, Michael Madsentől, Ozzy Osbourne-tól, Claudia Cardinale-tól, Diane Keatontól, Chris Reától. És – ami magyar szívnek különösen fájó – 55 éves korában, súlyos betegség következtében meghalt a kiváló színész-zenész, Kálloy Molnár Péter, nem sokkal később pedig a nem kevésbé népszerű színész-színházigazgató, Balázs Péter haláláról értesült a nagyközönség.

Természetesen a Mandiner is igyekezett méltón megemlékezni valamennyiükről.

2025 januárjában, David Lynch halálakor Győrffy Ákos idézte fel a rendező különleges látásmódját és filmjeit. Elsőként a Twin Peaks című sorozattal, ami személyesen is óriási hatást gyakorolt rá: „Tizenhat éves voltam. Ez a sorozat nagyon erősen hatott rám, és akkor még finoman fogalmaztam. (…) Mintha egyszerre lennék szerelmes (nem tudom, kibe), depressziós, végtelenül szabad, dühös és boldog. Kis híján elbőgtem magam, de közben a nevetés kerülgetett” – írta Győrffy Ákos

Majd sorra vette Lynch egyéb munkáit Az elefántembertől a Lost Highwayen, a Veszett a világon és a Mulholland Drive-on át a The Straight Storyig, így összegezve az egyedülálló alkotói módszert: „Mintha Lynch egyenesen a tudatalattijából dolgozott volna. Valószínűleg abból is dolgozott. Filmjeiben a legritkább esetben látszik hagyományos értelemben vett narráció vagy történetmesélés, sokkal inkább asszociációs láncokról van szó.

A heavy metal zene úttörője volt” – írtuk a júliusban, 76 évesen elhunyt Ozzy Osbourne-ról. A Black Sabbath egykori frontembere, aki később szólóban is óriási népszerűségnek örvendett 2020-ban jelentett be, hogy Parkinson-kórral küzd, amely miatt különböző kezeléseket kap. 13. szólóalbuma Patient Number 9 címmel 2022-ben jelent meg. 2025-ös birminghami búcsúkoncertjére a jegyek 16 perc alatt elkeltek. Nem mindennapi életét, amibe még egy családos valóságshow is belefért, képekben is bemutattuk.

Sok más film mellett a Keresztapában és az Annie Hallban is emlékezetes alakítást nyújtott színésznő, Diane Keaton 79 évesen halt meg, a családi közlemény szerint tüdőgyulladásban. Családja, beleértve két örökbe fogadott gyermekét azt kérte, akik szeretnének megemlékezni róla, helyi élelmiszerbankoknak vagy állatmenhelyeknek ajánljanak fel adományt, ezzel is tisztelegve a színésznő életműve és értékrendje előtt.

A december megrendítő hírrel kezdődött: rövid lefolyású betegségben, 55 évesen hétfőn elhunyt Kálloy Molnár Péter, aki „kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, évtizedeken át meghatározó szereplője a magyar színházi és filmes életnek. Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást.”  

Kollégája, barátja, a Beugróban hosszú éveken át játszótársa, Rudolf Péter könnyek közt emlékezett rá egy tévéműsorban: „A legnagyobb színészek közé tartozott, a legszerethetőbb fickók egyike volt, akit valaha a deszkákon és a filmvásznon láthatott a néző. Nekünk fájt egyébként, hogy bizonyos szakmai visszajelzések nem érkeztek meg hozzá, de ha most itt van köztünk, és látja, hogy egy egész ország sírt fel, és gondolja ugyanazt, mint én, akkor talán nyugalom lesz benne.” 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel örökre elaludt szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk, Balázs Péter” – jelentette be a szolnoki Szigligeti Színház a közösségi oldalán. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész olyan filmekben lopta be magát a magyarok szívébe, mint sok egyéb között az Égigérő fű, a Szeleburdi család, de a hangjáról is sokan ismerik, hiszen sok más mellett ő volt A nagy ho-ho-horgász és a Reszkessetek, betörők! című film fő gonoszának, Joe Pescinek szinkronhangja is. 

A 82 éves korában elhunyt Balázs Pétertől a miniszterelnök is búcsúzott. „Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról. Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél. Mindent köszönünk!” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán.

Nyitókép: Kálloy Molnár Péter színművész búcsúztatása Budapesten, a Fiumei úti sírkertben 2025. december 19-én. (MTI/Balogh Zoltán)

