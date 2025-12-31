Szép álmokat, jó utat az örökkévalóságba! – a legszerethetőbb fickótól is búcsúznunk kellett idén

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel örökre elaludt szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk, Balázs Péter” – jelentette be a szolnoki Szigligeti Színház a közösségi oldalán. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész olyan filmekben lopta be magát a magyarok szívébe, mint sok egyéb között az Égigérő fű, a Szeleburdi család, de a hangjáról is sokan ismerik, hiszen sok más mellett ő volt A nagy ho-ho-horgász és a Reszkessetek, betörők! című film fő gonoszának, Joe Pescinek szinkronhangja is.
A 82 éves korában elhunyt Balázs Pétertől a miniszterelnök is búcsúzott. „Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról. Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél. Mindent köszönünk!” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán.