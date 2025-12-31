Szép álmokat, jó utat az örökkévalóságba! – a legszerethetőbb fickótól is búcsúznunk kellett idén

2025 januárjában, David Lynch halálakor Győrffy Ákos idézte fel a rendező különleges látásmódját és filmjeit. Elsőként a Twin Peaks című sorozattal, ami személyesen is óriási hatást gyakorolt rá: „Tizenhat éves voltam. Ez a sorozat nagyon erősen hatott rám, és akkor még finoman fogalmaztam. (…) Mintha egyszerre lennék szerelmes (nem tudom, kibe), depressziós, végtelenül szabad, dühös és boldog. Kis híján elbőgtem magam, de közben a nevetés kerülgetett” – írta Győrffy Ákos.

Majd sorra vette Lynch egyéb munkáit Az elefántembertől a Lost Highwayen, a Veszett a világon és a Mulholland Drive-on át a The Straight Storyig, így összegezve az egyedülálló alkotói módszert: „Mintha Lynch egyenesen a tudatalattijából dolgozott volna. Valószínűleg abból is dolgozott. Filmjeiben a legritkább esetben látszik hagyományos értelemben vett narráció vagy történetmesélés, sokkal inkább asszociációs láncokról van szó.”