Közleményt adott ki a család: kiderült, mi okozta Diane Keaton halálát

A beszámolók szerint a Los Angeles-i tűzoltóság október 11-én reggel, 8:08 körül riasztást kapott Keaton otthonához, miután bejelentés érkezett egy „rosszul lévő személyről”. A mentők a helyszínre érkeztek, majd a színésznőt kórházba szállították, ahol később életét vesztette.

Diane Keaton mögött kivételesen gazdag életmű maradt: pályafutása során olyan ikonikus filmekben nyújtott felejthetetlen alakítást, mint az Annie Hall, a Keresztapa-trilógia, vagy a Minden Végzet Nehéz.

A színésznő két örökbefogadott gyermeket hagyott hátra: Dexter, 29 éves lánya és Duke, 25 éves fia gyászolja őt.

ANGELA WEISS / AFP

