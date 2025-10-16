Ft
Közleményt adott ki a család: kiderült, mi okozta Diane Keaton halálát

2025. október 16. 10:10

A Keresztapa és az Annie Hall ikonikus sztárja 79 évesen hunyt el – családja azt kéri, jótékonysággal emlékezzenek rá.

2025. október 16. 10:10
Mély megrendüléssel fogadta a világ a hírt, miszerint Diane Keaton, az amerikai színésznő, 2025. október 11-én elhunyt. A 79 éves Oscar-díjas művész halálának okát most a családja hozta nyilvánosságra: Diane tüdőgyulladásban hunyt el.

A Keaton család a PEOPLE magazinnak adott közleményében fejezte ki háláját a rajongók felé:

Nagyon hálásak vagyunk az elmúlt napokban érkező rendkívüli szeretetteljes és támogató üzenetekért kedves Dianénk nevében, aki október 11-én tüdőgyulladásban hunyt el.”

A család kérte, hogy akik szeretnének megemlékezni róla, helyi élelmiszerbankoknak vagy állatmenhelyeknek ajánljanak fel adományt, ezzel is tisztelegve Diane életműve és értékrendje előtt.

A beszámolók szerint a Los Angeles-i tűzoltóság október 11-én reggel, 8:08 körül riasztást kapott Keaton otthonához, miután bejelentés érkezett egy „rosszul lévő személyről”. A mentők a helyszínre érkeztek, majd a színésznőt kórházba szállították, ahol később életét vesztette.

Diane Keaton mögött kivételesen gazdag életmű maradt: pályafutása során olyan ikonikus filmekben nyújtott felejthetetlen alakítást, mint az Annie Hall, a Keresztapa-trilógia, vagy a Minden Végzet Nehéz.

A színésznő két örökbefogadott gyermeket hagyott hátra: Dexter, 29 éves lánya és Duke, 25 éves fia gyászolja őt.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

***

