01. 05.
hétfő
01. 05.
hétfő
budapest airport airbus a320 közlemény repülőgép

Nagy riadalom támadt Budapesten: lecsúszott egy Airbus A320 repülőgép a kifutóról

2026. január 05. 20:02

Isztambulba indult volna a járat.

2026. január 05. 20:02
null

A Pegasus Airlines PC332 járatszámú Budapest-Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt – tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Budapest Airport.

A közlemény szerint 

személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.

A repülőtér-üzemeltető megkezdte az elakadás elhárítását, a helyzet a repülőtér forgalmában nem okoz fennakadást, a légikikötő biztonságosan üzemel – jegyezték meg.

A repülőtér környezetében is erőteljes a havazás, a Budapest Airport havas flottája folyamatosan takarítja a futópályákat, gurulóutakat és előtereket. Egyes járatok esetében minimális késések előfordulhatnak a gépek jégtelenítési eljárása és az Európa-szerte tapasztalható időjárási problémák miatt.

A Budapest Airport az utasok türelmét és megértését kéri – zárták a közleményt.

(MTI) 

Nyitókép: Facebook

