02. 10.
kedd
samsung samsung sdi magyarország mti közlemény hamis telex

Közleményt adott ki a Samsung: minden előírásnak megfelel a gödi üzem, beperelhetik a Telexet

2026. február 10. 16:42

A Samsung hangsúlyozza, hogy nem riadnak vissza súlyosabb jogi lépésektől a továbbra is hamis információkkal élő sajtóorgánumok ellen.

2026. február 10. 16:42
null

A Samsung SDI Magyarország gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, működése átlátható – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

A Samsung kijelenti, hogy a hírekben számos hamis adat és félrevezető információ jelent meg, és amennyiben ez nem változik, megvizsgálják a szükséges jogi lépéseket az érintett sajtóorgánumokkal kapcsolatban.

A cég a korábbiakhoz hasonlóan a jövőben is együttműködik a hatóságokkal, fenntartja a helyi közösségekkel kialakult szoros együttműködést, tovább erősítve a társadalmi szerepvállalásait – olvasható a közleményben.

(MTI)

Nyitókép forrása: Kocsis Zoltán

bagoly-29
2026. február 10. 18:26
Írt valaha is igazat ez a szennylap?
a-gyar-2
2026. február 10. 18:24
Soha ne felejtsük el, ha Mészáros Lőrinc cége felvette volna Petit jó pénzért akkor Peti még most is Orbánt szopná.
johannluipigus
2026. február 10. 18:17
#csipkejozsika "Csak nem magadra ismertél,tükörbe néztél és egy moslékot láttál?😁" Várom a változást, balfasz.
totumfaktum-2
2026. február 10. 18:17
Milyen szomorú, hogy ennyire idegbe' van a kivezényelt tiszás siserehad. Ezek szerint nem is tudják, hogy a gyár ügyében pár napja a Kúria döntött? Vagy akkora bajban van a hétvégi dupla KO után Peti, hogy már a rapid lebukás sem számít?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!