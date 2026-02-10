Közleményt adott ki a Samsung: minden előírásnak megfelel a gödi üzem, beperelhetik a Telexet

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
A Samsung hangsúlyozza, hogy nem riadnak vissza súlyosabb jogi lépésektől a továbbra is hamis információkkal élő sajtóorgánumok ellen.
A Samsung SDI Magyarország gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, működése átlátható – közölte a társaság kedden az MTI-vel.
A Samsung kijelenti, hogy a hírekben számos hamis adat és félrevezető információ jelent meg, és amennyiben ez nem változik, megvizsgálják a szükséges jogi lépéseket az érintett sajtóorgánumokkal kapcsolatban.
A cég a korábbiakhoz hasonlóan a jövőben is együttműködik a hatóságokkal, fenntartja a helyi közösségekkel kialakult szoros együttműködést, tovább erősítve a társadalmi szerepvállalásait – olvasható a közleményben.
(MTI)
Nyitókép forrása: Kocsis Zoltán