Samsung ivóvíz mérgezés telex Vác Göd

Megcáfolták a Telex rémhírkeltéseit: jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy nincs semmilyen mérgezés a gödi Samsung gyár környékén

2026. február 10. 15:35

Baloldali polgármester rendelte a vizsgálatokat, amik szerint nem mutatható ki mérgezés a gödi Samsung gyár környékén.

2026. február 10. 15:35
null

A Telex hétfői írásában azt állította, hogy a gödi Samsung gyár környékén súlyos vegyianyag-szennyezés (N-Metil-2-Pirrolidon, röviden NMP) mutatható ki az ivóvízből. A VácOnline a cikkre reagálva felhívta rá a figyelmet, hogy abban nem szerepelnek a baloldali váci polgármester, Matkovich Ilona által rendelt mérés adatai.

A Matkovich vezette Vác feltehetően azután rendelt meg légszennyezettségi méréseket 2024-ben, hogy bizonyítani próbálja a Samsung SDI gödi gyára miatt kibocsátott NMP levegőben lévő jelenlétét. Matkovich Ilona a mai napig nem ismertette a kedvező eredményt”

– írja a hírportál.

A VácOnline közölte: 

általuk is megismert, akkreditált laboratóriumban készült környezeti mérések nem mutattak ki NMP-szennyezést – ezt azonban a mérést megrendelő váci polgármester és a Telex is elhallgatták, és továbbra is „rémhírkeltő kommunikációt folytatnak”.

A VácOnline a baloldali polgármester által rendelt mérések jegyzőkönyveit – melyeket Matkovich Ilona nem volt hajlandó ismertetni a mai napig – nyilvánosságra is hozta: „a Vác Online összesen nyolc jegyzőkönyvet ismert meg, melyek csapadékvízből vett mintavételre, illetve környezeti levegőből történt mintavételre vonatkoznak. Az eredmények azt mutatják, hogy csapadékvízben 2024 június 26. és július 26. mért érték mindkét alkalommal minden mintánál az NMP esetében méréshatár alatti volt az eredmény”.

A jegyzőkönyvek ide kattintva tekinthetők meg.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

totumfaktum-2
2026. február 10. 18:42
Nikikém az hogy hisztikéztetek, az benneteket minősít. Senki mást.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. február 10. 18:36
Melyik barom fideszektás politikus mondta, hogy az akkugyárakból a nikkel segít a depresszió ellen? Ott helyben kinevették a marha szektást.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2026. február 10. 18:35
Kis adalék ehhez a hétvégi dupla pofáraesés utáni kármentő kísérlethez: Valami "civil" szervezet végzett korábban állítólagos vizsgálatokat, és egy közmeghallgatáson előadták az erről készült "komoly szakmai anyagukat". A hölgy akinek fel kellett volna olvasni nekik tulajdonított anyagot, rendre belesült az olvasásba. A mellette álló, addig garde dame-ot játszó Szabó Tímea egyszer csak kivette a kezéből, és hibátlanul felolvasta a szöveget. Youtube-on bárki megnézheti.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
•••
2026. február 10. 18:34 Szerkesztve
A vállalat lobbiereje és az idióta kormány idióta beteges akkunagyhatalmi ambíciói felülírják a tényeket. De azért csak mérgezzétek magatokat nikkellel!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!