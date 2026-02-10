Megcáfolták a Telex rémhírkeltéseit: jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy nincs semmilyen mérgezés a gödi Samsung gyár környékén

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Baloldali polgármester rendelte a vizsgálatokat, amik szerint nem mutatható ki mérgezés a gödi Samsung gyár környékén.
A Telex hétfői írásában azt állította, hogy a gödi Samsung gyár környékén súlyos vegyianyag-szennyezés (N-Metil-2-Pirrolidon, röviden NMP) mutatható ki az ivóvízből. A VácOnline a cikkre reagálva felhívta rá a figyelmet, hogy abban nem szerepelnek a baloldali váci polgármester, Matkovich Ilona által rendelt mérés adatai.
A Matkovich vezette Vác feltehetően azután rendelt meg légszennyezettségi méréseket 2024-ben, hogy bizonyítani próbálja a Samsung SDI gödi gyára miatt kibocsátott NMP levegőben lévő jelenlétét. Matkovich Ilona a mai napig nem ismertette a kedvező eredményt”
– írja a hírportál.
A VácOnline közölte:
általuk is megismert, akkreditált laboratóriumban készült környezeti mérések nem mutattak ki NMP-szennyezést – ezt azonban a mérést megrendelő váci polgármester és a Telex is elhallgatták, és továbbra is „rémhírkeltő kommunikációt folytatnak”.
A VácOnline a baloldali polgármester által rendelt mérések jegyzőkönyveit – melyeket Matkovich Ilona nem volt hajlandó ismertetni a mai napig – nyilvánosságra is hozta: „a Vác Online összesen nyolc jegyzőkönyvet ismert meg, melyek csapadékvízből vett mintavételre, illetve környezeti levegőből történt mintavételre vonatkoznak. Az eredmények azt mutatják, hogy csapadékvízben 2024 június 26. és július 26. mért érték mindkét alkalommal minden mintánál az NMP esetében méréshatár alatti volt az eredmény”.
A jegyzőkönyvek ide kattintva tekinthetők meg.
