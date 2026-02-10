Megcáfolták a Telex rémhírkeltéseit: jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy nincs semmilyen mérgezés a gödi Samsung gyár környékén

általuk is megismert, akkreditált laboratóriumban készült környezeti mérések nem mutattak ki NMP-szennyezést – ezt azonban a mérést megrendelő váci polgármester és a Telex is elhallgatták, és továbbra is „rémhírkeltő kommunikációt folytatnak”.

A VácOnline a baloldali polgármester által rendelt mérések jegyzőkönyveit – melyeket Matkovich Ilona nem volt hajlandó ismertetni a mai napig – nyilvánosságra is hozta: „a Vác Online összesen nyolc jegyzőkönyvet ismert meg, melyek csapadékvízből vett mintavételre, illetve környezeti levegőből történt mintavételre vonatkoznak. Az eredmények azt mutatják, hogy csapadékvízben 2024 június 26. és július 26. mért érték mindkét alkalommal minden mintánál az NMP esetében méréshatár alatti volt az eredmény”.

A jegyzőkönyvek ide kattintva tekinthetők meg.

