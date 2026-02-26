Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt závecz tibor cseke balázs fidesz telex

„Majd a Megafon fogja bevágni” – még a Telex stúdiójában is kételkednek a Tisza Párt győzelmében

2026. február 26. 10:13

Miközben a magukat függetlennek mondó, valójában ellenzéki közvélemény-kutatók hatalmas, akár 20 százalékos Tisza-előnyről beszélnek, valójában egyik sem zárja ki a Fidesz sikerét.

2026. február 26. 10:13
null

A Telex podcastjában Cseke Balázs – a portál újságírója – friss Medián-mérésekre és „kormánytól független” közvélemény-kutatásokra hivatkozva kijelentette: a számok szerint semmilyen jel nem mutat arra, hogy „nagyon vezetne a Fidesz”. 

Ennek ellenére később, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

mintegy kihátrálva a kijelentéséből, hozzáteszi: nem állítja, hogy „ez egy lefutott meccs”, és az sem biztos, hogy „biztosan nyer a Tisza”.

A műsorvezető, Fábián Tamás felé fordulva azt mondta: „lehet, hogy ezt a videót majd jól be tudjuk vágni április 13-án” – Fábián erre nevetve azzal kontrázott, hogy „vagy majd a Megafon fogja bevágni”. 

Ez utóbbi kijelentés is egy Fidesz-győzelem forgatókönyvét vetíti előre a Telex műsorában. 

Ám nem csak a Telex újságírói keverednek önellentmondásba a pártversenyt illetően. Érdemes felidézni: a Závecz-kutatások rendre a Tisza Párt nagy arányú előnyét hozzák ki, Závecz Tibor ugyanakkor már kijelentette: méréseiknek nem rontaná a hitelességét egy Fidesz-győzelem sem.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: videórészlet/Telex

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 26. 11:44
lassan mondom ,hogy mindenki ertse : SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!