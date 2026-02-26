Ft
02. 26.
csütörtök
tisza párt mehringer plakát

Szeretetország: etikáról papol, közben plakátok letépkedésére buzdítja híveit Mehringer

2026. február 26. 10:57

„Magam tépném le mindegyiket saját kezűleg” – írta a választási plakátokkal kapcsolatban, tipikusan tiszás-plakátrongálós stílusban közösségi oldalán a fiatalok körében népszerű énekes.

2026. február 26. 10:57
Mehringer

Plakátrongálásra biztatja követőit Mehringer, aki a fiatalok körében népszerű énekesnek számít. 

Facebook-posztjában a tiszás-erőszakos plakátrongálók már ismert stílusában azt írta: 

nincs valami petíció, vagy valakinek valami őrült haverja, aki lenne arra, hogy országos szinten leszedje az összes ilyen szutykot egyetlen éjszaka alatt?”

Egy hozzászóló próbálta az énekest jobb belátásra bírni, azt írva neki: ha lehet, ne biztassa a rajongóit plakátok leszedésére. Mehringer erre reagálva azt állítja, hogy nem tett ilyet, ugyanakkor kijelenti azt is:

 „szívem szerint magam tépném le mindegyiket saját kezűleg.”

Egyúttal kiemelte önmaga „etikai” felelősségét, úgy fogalmazott: az ő feladata, hogy „az etikailag helyes dolgok mellé odaálljak, a helytelenek ellen pedig felszólaljak”.

Az övéhez hasonló, „etikailag helyes” indulatoknak köszönhetően

 számos esetben történtek plakátrongálások, sőt még erőszakos cselekmények is a Tisza Párt híveihez köthetően.

Mint arról a Mandineren hírt adtunk, a terézvárosi rendőrök csütörtökön azonosították a férfit, aki kormánypárti választási plakátokat vágott le, majd bántalmazta a szemtanút, de más plakátrongálásról is beszámoltunk már

Nyitókép: Facebook/Mehringer

