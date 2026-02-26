Szeretetország: etikáról papol, közben plakátok letépkedésére buzdítja híveit Mehringer

Révbe ért a gyűlöletkeltés: a nyílt utcán támadt az ellenzéki plakátrongáló (VIDEÓ)
A sértett nyolc napon belül gyóyuló sérüléseket szenvedett és feljelentést tett támadója ellen.
„Magam tépném le mindegyiket saját kezűleg” – írta a választási plakátokkal kapcsolatban, tipikusan tiszás-plakátrongálós stílusban közösségi oldalán a fiatalok körében népszerű énekes.
Plakátrongálásra biztatja követőit Mehringer, aki a fiatalok körében népszerű énekesnek számít.
Facebook-posztjában a tiszás-erőszakos plakátrongálók már ismert stílusában azt írta:
nincs valami petíció, vagy valakinek valami őrült haverja, aki lenne arra, hogy országos szinten leszedje az összes ilyen szutykot egyetlen éjszaka alatt?”
Ezt is ajánljuk a témában
A sértett nyolc napon belül gyóyuló sérüléseket szenvedett és feljelentést tett támadója ellen.
Egy hozzászóló próbálta az énekest jobb belátásra bírni, azt írva neki: ha lehet, ne biztassa a rajongóit plakátok leszedésére. Mehringer erre reagálva azt állítja, hogy nem tett ilyet, ugyanakkor kijelenti azt is:
„szívem szerint magam tépném le mindegyiket saját kezűleg.”
Egyúttal kiemelte önmaga „etikai” felelősségét, úgy fogalmazott: az ő feladata, hogy „az etikailag helyes dolgok mellé odaálljak, a helytelenek ellen pedig felszólaljak”.
Az övéhez hasonló, „etikailag helyes” indulatoknak köszönhetően
számos esetben történtek plakátrongálások, sőt még erőszakos cselekmények is a Tisza Párt híveihez köthetően.
Mint arról a Mandineren hírt adtunk, a terézvárosi rendőrök csütörtökön azonosították a férfit, aki kormánypárti választási plakátokat vágott le, majd bántalmazta a szemtanút, de más plakátrongálásról is beszámoltunk már.
Ezt is ajánljuk a témában
F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.
Ezt is ajánljuk a témában
Van, aki derűvel, sőt, humorral kezeli a vandalizmust.
Nyitókép: Facebook/Mehringer