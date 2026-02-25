Révbe ért a gyűlöletkeltés: a nyílt utcán támadt az ellenzéki plakátrongáló (VIDEÓ)

Bocskai földre került, a de férfi még meg is rángatta olyan erővel, hogy a kabátjának leszakadt a kapucnija. Az esetnek szemtanúja is volt, a sértett alig pár méterre álló barátja. Bocskai azt is megjegyezte, hogy volt benne félelem amiatt is, hogy a támadója a snitzert is ellene fordítja.

A támadást követően a körzetfelelős orvoshoz fordult, ahol CT-vizsgálat is készült, és kiderült,

nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Bocskai Tamás lapunknak azt is elárulta, hogy a videófelvételt elküldte a rendőröknek, akik már keresik a férfit, és feljelentést tett a támadó ellen.

A támadásról készült felvételt alább tekintheti meg: