Révbe ért a gyűlöletkeltés: a nyílt utcán támadt az ellenzéki plakátrongáló (VIDEÓ)

A sértett nyolc napon belül gyóyuló sérüléseket szenvedett és feljelentést tett támadója ellen.
Szerda hajnalban megvillant a „szeretetország” a fővárosban. A Mandinerhez is eljutott egy felvétel, melyen az látható, hogy egy plakátotkat rongáló férfi rátámadt az őt kérdőre vonó sértettre.
Lapunk utólérte Bocskai Tamást, a megtámadott férfit, aki körzetfelelősként járta az utcákat hajnali öt óra körül, és ellenőrizte, hogy hol kell pótolni vagy cserélni a fideszes országgyűlési képviselőjelölt, Kovács Balázs Norbert plakátjait. Ekkor lett figyelmes egy kutyát sétáltatóra, aki egy snitzerrel vagdosta le a gyorskötözőkkel villanyoszlopokra erősített plakátokat.
A férfi ekkor elővette a telefonját, elindított egy videófelvételt, és megkérdezte a rongálót, hogy miért vagdossa le a plakátokat. Erre a másik férfi azt felelte ingerülten, hogy „mert átb@szták az országot”. Mikor észrevette, hogy Bocskai rögzíti a beszélgetést, már lendült is a karja.
A körzetfelelős akkor még el tudott lépni az egyre agresszívebb támadótól, de mikor a kerítéshez ért, akkor már nem tudott védekezni, a rongáló kétszer orrba vágta.
Bocskai földre került, a de férfi még meg is rángatta olyan erővel, hogy a kabátjának leszakadt a kapucnija. Az esetnek szemtanúja is volt, a sértett alig pár méterre álló barátja. Bocskai azt is megjegyezte, hogy volt benne félelem amiatt is, hogy a támadója a snitzert is ellene fordítja.
A támadást követően a körzetfelelős orvoshoz fordult, ahol CT-vizsgálat is készült, és kiderült,
nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Bocskai Tamás lapunknak azt is elárulta, hogy a videófelvételt elküldte a rendőröknek, akik már keresik a férfit, és feljelentést tett a támadó ellen.
A támadásról készült felvételt alább tekintheti meg:
Amint újabb információkat kapunk az esetről, cikkünket frissítjük.
Fotó: képmentés/Facebook