feljelentés kovács balázs norbert rendőrség sértett támadás kampány Fidesz felvétel

Révbe ért a gyűlöletkeltés: a nyílt utcán támadt az ellenzéki plakátrongáló (VIDEÓ)

2026. február 25. 11:06

A sértett nyolc napon belül gyóyuló sérüléseket szenvedett és feljelentést tett támadója ellen.

2026. február 25. 11:06
null

Szerda hajnalban megvillant a „szeretetország” a fővárosban. A Mandinerhez is eljutott egy felvétel, melyen az látható, hogy egy plakátotkat rongáló férfi rátámadt az őt kérdőre vonó sértettre. 

Lapunk utólérte Bocskai Tamást, a megtámadott férfit, aki körzetfelelősként járta az utcákat hajnali öt óra körül, és ellenőrizte, hogy hol kell pótolni vagy cserélni a fideszes országgyűlési képviselőjelölt, Kovács Balázs Norbert plakátjait. Ekkor lett figyelmes egy kutyát sétáltatóra, aki egy snitzerrel vagdosta le a gyorskötözőkkel villanyoszlopokra erősített plakátokat.

A férfi ekkor elővette a telefonját, elindított egy videófelvételt, és megkérdezte a rongálót, hogy miért vagdossa le a plakátokat. Erre a másik férfi azt felelte ingerülten, hogy „mert átb@szták az országot”. Mikor észrevette, hogy Bocskai rögzíti a beszélgetést, már lendült is a karja. 

A körzetfelelős akkor még el tudott lépni az egyre agresszívebb támadótól, de mikor a kerítéshez ért, akkor már nem tudott védekezni, a rongáló kétszer orrba vágta.

Bocskai földre került, a de férfi még meg is rángatta olyan erővel, hogy a kabátjának leszakadt a kapucnija. Az esetnek szemtanúja is volt, a sértett alig pár méterre álló barátja. Bocskai azt is megjegyezte, hogy volt benne félelem amiatt is, hogy a támadója a snitzert is ellene fordítja.

A támadást követően a körzetfelelős orvoshoz fordult, ahol CT-vizsgálat is készült, és kiderült, 

nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Bocskai Tamás lapunknak azt is elárulta, hogy a videófelvételt elküldte a rendőröknek, akik már keresik a férfit, és feljelentést tett a támadó ellen.

A támadásról készült felvételt alább tekintheti meg:

Amint újabb információkat kapunk az esetről, cikkünket frissítjük.

Fotó: képmentés/Facebook

zsanett-kúnrum
2026. február 25. 12:59
pedig még a kutyut is ráúszíthatta volna
muanyag-tojas-23
2026. február 25. 12:54
Ez már a szeretetország?
tidal-wave-is-back
2026. február 25. 12:40
Azért ennek a hőbõrgő prolinak kitehetnék az arcképét, adatvédelem, GDPR ide vagy oda...
nzoltan-818
•••
2026. február 25. 12:36 Szerkesztve
Kétszeresen is büntetendő. Először, mert politikai indíttatásból beavatkozik a választási kampányba rongálással. Másodszor, mert garázdaságból verekedést kezdeményezett és súlyos fizikai sérelmet okozott. Legalább fél év letöltendőt és 4 évre minden közügytől való eltiltást érdemelne. Az alibi ejnye-bejnye kamu, felelősség alóli kibújást biztosító felfüggesztett börtönbüntetést törölni kéne még a köztudatból is, nem hogy büntető törvénykönyvből. Az egyszerűen a jog és büntetés nevetségessé tételére, meggyalázására alkalmas kiskapu, a bíróságok kezében!
