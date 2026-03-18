Elindult a kakaskodás az ellenzékben: a Kutyapárt egyik első embere óva intett mindenkit attól, hogy a Tiszára szavazzon

„Nem szabad ennyit szívni!” – kijózanító pofon rántotta vissza a valóságba a drogpárti kutyapártos képviselőt (VIDEÓ)
Szentkirályi szerint aki a drog mellett érvel, az a gyerekeink jövőjét teszi kockára.
A Kutyapárt már nem ösztönzi szimpatizánsait arra, hogy a Tisza Párt jelöltjeire szavazzanak.
Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója és listavezetője az ATV Mérleg című műsorában beszélt arról, hogy a pártjuk már nem ösztönzi szimpatizánsait arra, hogy egyéni körzetekben a Tisza Párt jelöltjeire szavazzanak. Mint mondta, ennek oka, hogy véleménye szerint Magyar Péter pártja megpróbálta ellehetetleníteni az indulásukat a választáson.
Nagy Dávid sérelmezte, hogy a Tisza Párt és annak vezetője támadta az MKKP indulását.
„Azok után, hogy lefideszesezik a jelöltjeinket, azok után, hogy tizenkét év után a Fidesz jogi eszközeivel támadják az indulásunkat, amiről kiderült, hogy kamu volt, hiszen mindenki rendes aláírásokat adott le. Azok után, hogy mindezt a NER jogi eszközeivel teszik, ahogy 2014-ben ellehetetlenítette a Fidesz az indulásunkat a választáson, és most ugyanezt megpróbálta a legnagyobb ellenzéki párt, illetve egy magánszemély, nekem nem ad okot arra, hogy azt mondjuk: szavazzatok rájuk nyugodtan” – mondta.
Nyitókép: Facebook / Nagy Dávid