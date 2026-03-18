Elindult a kakaskodás az ellenzékben: a Kutyapárt egyik első embere óva intett mindenkit attól, hogy a Tiszára szavazzon

Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója és listavezetője az ATV Mérleg című műsorában beszélt arról, hogy a pártjuk már nem ösztönzi szimpatizánsait arra, hogy egyéni körzetekben a Tisza Párt jelöltjeire szavazzanak. Mint mondta, ennek oka, hogy véleménye szerint Magyar Péter pártja megpróbálta ellehetetleníteni az indulásukat a választáson.

