Rendkívüli: elkapták a fideszes aktivistára támadó plakátrongálót (VIDEÓ)

Révbe ért a gyűlöletkeltés: a nyílt utcán támadt az ellenzéki plakátrongáló (VIDEÓ)
A sértett nyolc napon belül gyóyuló sérüléseket szenvedett és feljelentést tett támadója ellen.
F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.
A terézvárosi rendőrök azonosították a férfit, aki választási plakátokat vágott le, majd bántalmazta a szemtanút. Az esetről mobiltelefonnal felvétel készült – írja a Magyar Nemzet.
A férfi sniccerrel vágott le választási plakátokat szerdán reggel hat óra körül a VI. kerületi Hunyadi téren, majd többször megütötte az esetet mobiltelefonnal rögzítő szemtanút – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A VI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói még aznap azonosították a feltételezett elkövetőt. A kerületben lakó harminchét éves F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Ezt követően őrizetbe vették, és kezdeményezték bíróság elé állítását. A gyanúsított beismerte a bántalmazást.
Mint írtuk, szerdán a Mandinerhez is eljutott egy felvétel, melyen az látható, hogy egy plakátokat rongáló férfi rátámadt az őt kérdőre vonó sértettre.
Lapunk utolérte Bocskai Tamást, a megtámadott férfit, aki körzetfelelősként járta az utcákat hajnali öt óra körül, és ellenőrizte, hogy hol kell pótolni vagy cserélni a fideszes országgyűlési képviselőjelölt, Kovács Balázs Norbert plakátjait. Ekkor lett figyelmes egy kutyát sétáltatóra, aki egy sniccerrel vagdosta le a gyorskötözőkkel villanyoszlopokra erősített plakátokat.
A férfi ekkor elővette a telefonját, elindított egy videófelvételt, és megkérdezte a rongálót, hogy miért vagdossa le a plakátokat. Erre a másik férfi azt felelte ingerülten, hogy „mert átb@szták az országot”. Mikor észrevette, hogy Bocskai rögzíti a beszélgetést, már lendült is a karja.
A körzetfelelős akkor még el tudott lépni az egyre agresszívebb támadótól, de mikor a kerítéshez ért, akkor már nem tudott védekezni, a rongáló kétszer orrba vágta.
Bocskai földre került, a de férfi még meg is rángatta olyan erővel, hogy a kabátjának leszakadt a kapucnija. A támadást követően a körzetfelelős orvoshoz fordult, ahol CT-vizsgálat is készült, és kiderült, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
