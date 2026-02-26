Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
budapesti rendőr - főkapitányság támadás választási plakát kampány ellenzéki

Rendkívüli: elkapták a fideszes aktivistára támadó plakátrongálót (VIDEÓ)

2026. február 26. 08:39

F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

2026. február 26. 08:39
null

A terézvárosi rendőrök azonosították a férfit,  aki választási plakátokat vágott le, majd bántalmazta a szemtanút. Az esetről mobiltelefonnal felvétel készült – írja a Magyar Nemzet.  

A férfi sniccerrel vágott le választási plakátokat szerdán reggel hat óra körül a VI. kerületi Hunyadi téren, majd többször megütötte az esetet mobiltelefonnal rögzítő szemtanút – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A VI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói még aznap azonosították a feltételezett elkövetőt. A kerületben lakó harminchét éves F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Ezt követően őrizetbe vették, és kezdeményezték bíróság elé állítását. A gyanúsított beismerte a bántalmazást. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mint írtuk, szerdán a Mandinerhez is eljutott egy felvétel, melyen az látható, hogy egy plakátokat rongáló férfi rátámadt az őt kérdőre vonó sértettre. 

Ezt is ajánljuk a témában

Lapunk utolérte Bocskai Tamást, a megtámadott férfit, aki körzetfelelősként járta az utcákat hajnali öt óra körül, és ellenőrizte, hogy hol kell pótolni vagy cserélni a fideszes országgyűlési képviselőjelölt, Kovács Balázs Norbert plakátjait. Ekkor lett figyelmes egy kutyát sétáltatóra, aki egy sniccerrel vagdosta le a gyorskötözőkkel villanyoszlopokra erősített plakátokat.

A férfi ekkor elővette a telefonját, elindított egy videófelvételt, és megkérdezte a rongálót, hogy miért vagdossa le a plakátokat. Erre a másik férfi azt felelte ingerülten, hogy „mert átb@szták az országot”. Mikor észrevette, hogy Bocskai rögzíti a beszélgetést, már lendült is a karja. 

A körzetfelelős akkor még el tudott lépni az egyre agresszívebb támadótól, de mikor a kerítéshez ért, akkor már nem tudott védekezni, a rongáló kétszer orrba vágta.

 Bocskai földre került, a de férfi még meg is rángatta olyan erővel, hogy a kabátjának leszakadt a kapucnija. A támadást követően a körzetfelelős orvoshoz fordult, ahol CT-vizsgálat is készült, és kiderült, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Képernyőfotó: Facebook

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
2026. február 26. 09:45
Ha a kamerázó önvédelemből leverte volna a tiszás lumpenbolsi száját, már gyorsított eljárásban elítélte volna valamelyik belpesti, szarrá érzékenyített libsi bíró, homofőb vagy antiszemita bűncselekmény vádjával.
Válasz erre
12
0
Bitrex®
2026. február 26. 09:43
F. Péter: - Kérem szépen Tisztelt Bírónő, az úgy volt, hogy előző éjjel buliban vettem részt, még rendesen volt bennem alkohol, miegymás, de a kutyusom jelzett, hogy a dolgát kell intézni. Előtte birkózószart reggeliztem, és magamhoz vettem a sniccert, hogy azzal kaparjam össze az aszfaltra ragadt kutyaürüléket. Dehogy akartam én plakátokat rongálni, járókelőket bántalmazni. Csak az a fránya birkózószar nagyon erős cucc volt. Kérem, vegye figyelembe enyhítő körülményként.
Válasz erre
3
0
SyncBaer
2026. február 26. 09:41
Megboldogult öreg barátom mesélte, hogy a békeidőkben az ilyen erős, verekedős, botránykeltő mukikat bevitték a csendőrök egy rövid beszélgetésre az őrsre, mert nem volt érdemes az államigazgatás idejét, pénzét rájuk fordítani, illetve úgysem értenek az ilyenek a szépszóból. Két-három hét vér-pisálás és minden lépésnél a feljajdulás után - emlékeik révén - javult a viselkedésük.
Válasz erre
5
0
rasputin
2026. február 26. 09:40
Szerda reggelre a Pannónia utcai virágtartó oszlopokról eltűntek azok a fideszes plakátok, amelyek előző nap még pár méteres sűrűségben hirdették Kovács Balázs Norbert kormánypárti jelöltet. Kedden a Csanády és a Balzac utca közötti, nagyjából 150 méteres szakaszon 64 darab, Kovácsot bemutató plakátot számoltunk meg. A kerületi önkormányzat a plakátok miatt korábban több lakossági bejelentést is kapott, és a XIII. kerületi önkormányzat már kedden jelezte a Telexnek, hogy nem adtak engedélyt egy jelölő szervezetnek sem arra, hogy a tulajdonukban lévő virágtartó oszlopokra választási plakátokat rakjanak ki, ezért felszólítják majd a pártot az ilyen plakátok eltávolítására. Az önkormányzat szerdán ezt megerősítette: jelezték a Fidesznek, hogy szabálytalanok a virágtartókra kihelyezett plakátjaik, amelyeket így végül leszedtek.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!