Rendkívüli: elkapták a fideszes aktivistára támadó plakátrongálót (VIDEÓ)

Lapunk utolérte Bocskai Tamást, a megtámadott férfit, aki körzetfelelősként járta az utcákat hajnali öt óra körül, és ellenőrizte, hogy hol kell pótolni vagy cserélni a fideszes országgyűlési képviselőjelölt, Kovács Balázs Norbert plakátjait. Ekkor lett figyelmes egy kutyát sétáltatóra, aki egy sniccerrel vagdosta le a gyorskötözőkkel villanyoszlopokra erősített plakátokat.

A férfi ekkor elővette a telefonját, elindított egy videófelvételt, és megkérdezte a rongálót, hogy miért vagdossa le a plakátokat. Erre a másik férfi azt felelte ingerülten, hogy „mert átb@szták az országot”. Mikor észrevette, hogy Bocskai rögzíti a beszélgetést, már lendült is a karja.

A körzetfelelős akkor még el tudott lépni az egyre agresszívebb támadótól, de mikor a kerítéshez ért, akkor már nem tudott védekezni, a rongáló kétszer orrba vágta.

Bocskai földre került, a de férfi még meg is rángatta olyan erővel, hogy a kabátjának leszakadt a kapucnija. A támadást követően a körzetfelelős orvoshoz fordult, ahol CT-vizsgálat is készült, és kiderült, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.