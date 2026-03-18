Csak hogy Zelenszkij is értse: Orbán Viktor ismét üzent az ukrán elnöknek, ennél egyértelműbben már nem tud fogalmazni (VIDEÓ)

Ukrán támadások: Orbán Viktor veszélyben, példátlan biztonsági intézkedések fogadják Brüsszelben
Csak a német kancellár és a francia elnök kap hasonló bánásmódot.
„Amíg nincs olaj, nincs pénz!”
Orbán Viktor miniszterelnök ismét a Facebook-oldalán üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, bírálva az ígéreteit és azok gazdasági következményeit.
Zelenszkij ígéreteivel tele van a padlás. Ígéretekkel a magyarok nem tudnak sem fűteni, sem tankolni”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
A kormányfő szerdán Brüsszelbe utazik, hogy tárgyaljon az európai vezetőkkel az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelről, amelyet Magyarország nem hajlandó elfogadni addig, amíg Zelenszkijék nem nyitják meg a Barátság kőolajvezetéket.
„Amíg nincs olaj, nincs pénz!”
– tette hozzá a miniszterelnök, aki brüsszeli útja előtt még Dunaújvárosban tart fórumot.
Csak a német kancellár és a francia elnök kap hasonló bánásmódot.
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP