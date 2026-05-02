Ft
Ft
22°C
7°C
Ft
Ft
22°C
7°C
05. 02.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt állam feladat önkormányzat

Káosz vagy reform? Így írhatják át Magyar Péterék az állam működését!

2026. május 02. 12:08

A Tisza Párt kétharmados győzelme alapjaiban írhatja át a magyar közigazgatást. Marad a centralizált modell, vagy erősödik majd a helyi szereplők mozgástere? Megszűnhetnek a vármegyék, átalakulhat a járási rendszer, és akár uniós régiók is jöhetnek. Egy biztos: több a kérdés, mint a konkrét válasz az állam működésével kapcsolatban.

Kovács András
A Tisza Párt 2026. április 12-i fölényes választási győzelme a magyar közigazgatás jövőjével kapcsolatban is rengeteg kérdés merül fel. Vajon marad a mai rendszer, vagy teljesen felforgatja a kétharmados többség az elmúlt években kialakított államot? Kis változások jönnek, vagy éppen megszűnnek a megyék és jön az uniós régiós rendszer? Megpróbáljuk kibogozni a várható lépéseket. 

állam
Egyelőre nem tudunk sokat arról, hogyan kívánja az állam működését átalakítani az új kétharmados többség
Forrás: ecsed.hu

A 2010 után hatalomra kerülő Orbán Viktor vezette kormány egyik legfontosabb célja az állam „újjászervezése” volt.

Ennek jegyében létrejöttek a megyei (később vármegyei) kormányhivatalok 2011-ben, amelyek a korábban széttagolt államigazgatási szerveket integrálták területi szinten. A járási rendszer 2013-as visszaállítása tovább erősítette ezt a centralizációt: a járási hivatalok átvették az önkormányzatoktól számos államigazgatási feladat ellátását, például okmányügyeket, szociális igazgatási hatásköröket és egyes hatósági ügyeket. Ezzel párhuzamosan az önkormányzati rendszer is átalakult: a 2011-es új önkormányzati törvény szűkítette a települések feladatkörét, különösen az oktatás és az egészségügy területén, amelyeket fokozatosan állami kézbe vontak.


Oktatás és egészségügy 


Az oktatás államosítása különösen látványos változás volt: az iskolák fenntartása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (majd később annak utódszervezetei) kezébe került, míg az önkormányzatok szerepe nagymértékben csökkent. Az egészségügyben hasonló centralizáció ment végbe, ahol az állam fokozatosan átvette a kórházak fenntartását. Mindemellett a megyei önkormányzatok szerepe is jelentősen átalakult: korábbi intézményfenntartó funkciójuk megszűnt, és elsősorban területfejlesztési feladatokra korlátozódott.

A közigazgatási rendszer szintjei Magyarországon ma többlépcsősek. 

Legalsó szinten a települési önkormányzatok állnak (községek, városok, megyei jogú városok és a fővárosi kerületek), amelyek helyi közügyekkel foglalkoznak. Fölöttük helyezkednek el a vármegyék (korábban megyék), amelyek ma már korlátozott hatáskörrel rendelkeznek. Speciális helyzetben van Budapest, ahol kétszintű önkormányzati rendszer működik: a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok párhuzamosan látnak el feladatokat. Az államigazgatás területi szintjeit a kormányhivatalok és a járási hivatalok alkotják, amelyek a központi kormányzat végrehajtó szerveiként működnek.

Hogyan jöttek vissza a járások? 

A magyar közigazgatás egyik legjelentősebb, a mindennapi ügyintézést közvetlenül érintő átalakulása a járási rendszer 2013-as újjászervezése volt. Bár a járás mint közigazgatási egység nem új találmány, hanem történeti gyökerekkel rendelkezik, a 2010 utáni kormányzati reformok új tartalommal és funkcióval ruházták fel ezt az intézményt, szorosan illeszkedve az állam egészének centralizációs törekvéseihez.

A járások eredetileg a 19. századi magyar közigazgatás fontos területi egységei voltak, amelyek a vármegyék alá tagozódva láttak el igazgatási feladatokat. A rendszer a szocialista közigazgatási reformok során, 1983-ban megszűnt, és helyét egy tanácsi, majd később önkormányzati alapú struktúra vette át. A rendszerváltás után a hangsúly a települési önkormányzatokra került, amelyek széles körű autonómiát és feladatkört kaptak. Ez a modell azonban idővel egyre inkább széttöredezetté vált: az eltérő méretű és erőforrású önkormányzatok nem tudták egyenletes színvonalon ellátni az államigazgatási feladatokat.

A 2010-ben hatalomra kerülő Orbán Viktor vezette kormány egyik alapvető célja az volt, hogy ezt a széttagoltságot felszámolja, és egy egységesebb, hatékonyabb államigazgatási rendszert hozzon létre. 

Ennek részeként 2013. január 1-jével létrejöttek a járási hivatalok, amelyek a megyei (később vármegyei) kormányhivatalok alá rendelt területi szervekként működnek. 

A reform lényege az volt, hogy az önkormányzatoktól visszakerüljenek az államhoz azok a hatósági és igazgatási feladatok, amelyek egységes állami működést igényelnek.

Szemléletváltás

A járási hivatalok kialakítása nem pusztán intézményi átszervezést jelentett, hanem egyfajta szemléletváltást is. A kormányzat abból indult ki, hogy az államnak közvetlenebb módon kell jelen lennie a polgárok életében, különösen az alapvető ügyintézési szolgáltatások terén. Ennek megfelelően a járási hivatalok átvették például az okmányirodai feladatokat, a gyámügyi igazgatást, egyes szociális ellátások kezelését, valamint különféle hatósági ügyeket. A cél az volt, hogy az állampolgárok egységes színvonalú szolgáltatást kapjanak, függetlenül attól, hogy az ország mely részén élnek.

A rendszer kiépítését kiegészítette a kormányablakok hálózatának bővítése, amelyek a „one-stop shop” elvét követve egy helyen biztosítják számos ügy intézését. Ezek az ügyfélszolgálati pontok a járási hivatalokhoz kapcsolódnak, és a közigazgatás „arcát” jelentik az állampolgárok felé. 

A járási rendszer így nemcsak szervezeti, hanem szolgáltatási reformként is értelmezhető.

Ugyanakkor a járási rendszer bevezetése nem volt mentes a vitáktól. Kritikusai szerint a reform túlzott centralizációt eredményezett, és jelentősen csökkentette a települési önkormányzatok mozgásterét. Az addig helyben intézhető ügyek egy része állami kézbe került, ami bizonyos esetekben növelte a bürokráciát és távolabb vitte a döntéshozatalt a helyi közösségektől. Mások viszont azzal érveltek, hogy a korábbi rendszer egyenlőtlenségeit éppen ez a centralizáció képes kiegyenlíteni.

A 2010 utáni járási reform tehát egyszerre jelentett visszatérést egy történeti modellhez és annak modernizált újraértelmezését. A járások nem a régi közigazgatási struktúra egyszerű másolatai lettek, hanem egy központosított államigazgatási rendszer alapegységeivé váltak. A jövő szempontjából kulcskérdés, hogy ez a rendszer mennyiben marad fenn változatlan formában, illetve hogy a politikai és szakmai viták nyomán milyen irányba fejlődik tovább: a további centralizáció, vagy éppen a decentralizáció felé.

A járások nem a régi közigazgatási struktúra egyszerű másolatai lettek
Forrás: szendro.hu

Mi következhet most? 

A 2020-as évek közepére egyre erősebb kritikák fogalmazódtak meg a túlzott centralizációval szemben. Ezek a kritikák részben a helyi autonómia csökkenésére, részben a rendszer rugalmatlanságára hívták fel a figyelmet. Ebben a politikai környezetben jelent meg alternatív programmal a Tisza Párt, amely több ponton is átalakítaná a közigazgatási rendszert.

A Tisza Párt elképzelései között hangsúlyos a decentralizáció és az önkormányzatiság megerősítése. Programjuk szerint visszaadnák a településeknek azokat a feladatokat és forrásokat, amelyeket az elmúlt másfél évtizedben az állam vont el, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén. Emellett a járási rendszer szerepét is felülvizsgálnák, és nagyobb döntési szabadságot adnának a helyi közösségeknek. Felmerült a vármegyei rendszer újragondolása is, akár a régiós szint megerősítésével, amely jobban illeszkedhetne az európai uniós fejlesztési struktúrákhoz.

A most kormányra készülő párt elképzelései azonban nem mutatnak koherenciát. Nincsen teljesen kiforrott elképzelés arról, milyen irányba is szeretnének menni. Egyik legjobb példa a koherencia hiányára, hogy mit jelentene az oktatási és egészségügyi intézmények visszaadása a településeknek. 

  • Vajon mekkora forrást jelentene ez számukra? 
  • Vajon mennyiben érintené ez országos egészségügyi és oktatási átalakításokat, ha helyben intézményeket kapnak az önkormányzatok? 
  • Ki gyakorolná az irányító felügyeletet? 
     

Szintén nem lehet sokat tudni arról, mi lesz a járási rendszerrel. Ennek a szintnek megszüntetése rövid távon mindenképpen komoly zavarokat okozna az állam működésében, mert ez szorosan kapcsolódik a kormányhivatalokhoz. Ennek alapján nem várható, hogy ezzel nyit majd az új kabinet. A vármegyék szerepe sem tisztázott, valamint a megyei jogú városok jövőbeli szerepéről sem beszéltek a leendő kormánypártban. 

És akkor még ott van Budapest kétszintű közigazgatási rendszere, amiről szintén nincsenek nyilatkozatok. 

Mindezek mellett pedig ismét napirendre kerülhet az uniós régiós rendszer átvezetése a magyar közigazgatásra. Ebben az esetben azonban a kistelepülések és a megyék szerepe szinte biztosan háttérbe szorulna. Rengeteg tehát a kérdés, de válaszok egyelőre még nincsenek. 

Összességében a 2010–2026 közötti időszak a magyar közigazgatás erőteljes központosításáról szólt, amely hatékonyabb állami működést kívánt létrehozni, de közben jelentősen szűkítette a helyi autonómiát. A jelenlegi politikai viták már inkább arról szólnak, hogy szükséges-e és milyen mértékben egyensúlyt teremteni a központi irányítás és a helyi önrendelkezés között. A jövő közigazgatási reformjai pedig rengeteg még a homály. 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. május 02. 12:46
Magyar Kakofón Köztársaság
Válasz erre
0
0
fintaj-2
2026. május 02. 12:43
Lesz itt rend rendesen, a Magyar féle önrendelkezés, amit én mondok, az lesz és amit a kihelyezett komiszárjaim megengednek.
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2026. május 02. 12:39 Szerkesztve
EZT akarta a gyűlölet mételyétől felizzított ifjúság? VÁLTOZÁST akart - rendből a káoszt. Békés polgári engedetlenségi mozgalmakkal meg lehet akadályozni a rendeletek végrehajtását.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2026. május 02. 12:37
Magyarország egy hánykolódó vitorláshajó lett, amelyiken lázadás után győztek a részeg matrózok, a kormányzáshoz senki sem ért, de állítólag az új kapitány tud a leghangosabban ordítani és nála van a raktárkulcs a rumoshordókhoz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.