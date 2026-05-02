Káosz vagy reform? Így írhatják át Magyar Péterék az állam működését!

Legalsó szinten a települési önkormányzatok állnak (községek, városok, megyei jogú városok és a fővárosi kerületek), amelyek helyi közügyekkel foglalkoznak. Fölöttük helyezkednek el a vármegyék (korábban megyék), amelyek ma már korlátozott hatáskörrel rendelkeznek. Speciális helyzetben van Budapest, ahol kétszintű önkormányzati rendszer működik: a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok párhuzamosan látnak el feladatokat. Az államigazgatás területi szintjeit a kormányhivatalok és a járási hivatalok alkotják, amelyek a központi kormányzat végrehajtó szerveiként működnek.

Hogyan jöttek vissza a járások?

A magyar közigazgatás egyik legjelentősebb, a mindennapi ügyintézést közvetlenül érintő átalakulása a járási rendszer 2013-as újjászervezése volt. Bár a járás mint közigazgatási egység nem új találmány, hanem történeti gyökerekkel rendelkezik, a 2010 utáni kormányzati reformok új tartalommal és funkcióval ruházták fel ezt az intézményt, szorosan illeszkedve az állam egészének centralizációs törekvéseihez.

A járások eredetileg a 19. századi magyar közigazgatás fontos területi egységei voltak, amelyek a vármegyék alá tagozódva láttak el igazgatási feladatokat. A rendszer a szocialista közigazgatási reformok során, 1983-ban megszűnt, és helyét egy tanácsi, majd később önkormányzati alapú struktúra vette át. A rendszerváltás után a hangsúly a települési önkormányzatokra került, amelyek széles körű autonómiát és feladatkört kaptak. Ez a modell azonban idővel egyre inkább széttöredezetté vált: az eltérő méretű és erőforrású önkormányzatok nem tudták egyenletes színvonalon ellátni az államigazgatási feladatokat.

A 2010-ben hatalomra kerülő Orbán Viktor vezette kormány egyik alapvető célja az volt, hogy ezt a széttagoltságot felszámolja, és egy egységesebb, hatékonyabb államigazgatási rendszert hozzon létre.