Tájkép csata után – az elemző szerint ezek lehettek a Fidesz vereségének okai (VIDEÓ)

A miniszterelnök beszédet mondott a választások éjszakáján. Előtte felhívta Magyar Pétert és gratulált a győzelméhez.
„A Fidesz a protest hangulatot eddig az ellenzék ellen tudta fordítani” – mutatott rá Kiszelly a Mandiner Stratégában.
A Mandiner Stratéga legutóbbi adásának vendége Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója volt. A szakértő átfogó elemzést adott a választások utáni erőviszonyokról, a Tisza vidéki sikeréről és a pontatlan közvélemény-kutatásokról egyaránt.
A beszélgetés elején Pócza István műsorvezető felidézte, hogy
a vasárnapi választás kapcsán két megdöbbentő dolog van: a részvétel és a Tisza Párt kétharmados fölénye.
Mit üzen mindez? – tette fel a kérdést.
Kiszelly szerint annak mindenki örül, ha minél többen mondják el a véleményüket, annál teljesebb a kép, annál több hang folyik be a választásba, és nyilván a demokráciában a választás dönt: tehát el kell fogadni az eredményt.
A politikai elemzési igazgató szerint a magas részvétel azt mutatja, hogy fontos volt a választás, mind a két oldal tudott mozgósítani. Megjegyezte, hogy
míg korábban a kistelepülések, falvak eddig a Fidesznek voltak a terepei, addig most kiegyenlítetté vált a helyzet.
Kiszelly Zoltán részben egyetértett azzal, hogy ez a közösségi médiának is betudható, hiszen „sokan mondják, hogy a Facebook nyerte meg Magyar Péternek a választást”, majd megjegyezte, hogy az országjárás is hozzájárult mindehhez, hiszen a korábbi ellenzék nem nagyon fordított figyelmet a kistelepülésekre. Magyar ugyanakkor rá tudta tenni magát ezeknek a szavazóknak is a „térképére”.
Pócza idézte a leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor szavait is, aki elmondta a választás után, hogy 2014-ben 2,5 millió szavazóval kétharmados többséget tudtak szerezni, de április 12-én ez „a tisztes helytállás csak a vereségre volt elég”.
Ennek kapcsán kérdésre válaszolva Kiszelly Zoltán kijelentette, hogy a Fidesz-tábor konstans, ezután emlékeztetett, hogy 2006-ban is bőven kétmillió felett volt a Fidesz szavazóinak a száma. Kicsivel később hozzátette, hogy 2014-ben, majd 2018-ban is a Fidesz egy megosztott ellenzékkel állt szemben, míg 2026-ban azt láttuk, hogy az ő támogatóinak a száma összeadódott, a Fidesztől megközelítőleg elpártolt mintegy félmillió szimpatizáns, és belépett további félmillió új voksoló.
A fiatalok hatalmas számban mentek el szavazni. Volt egy koncert pénteken, ami felrázta őket, és ahogy említetted a közösségi média. S az elmúlt években felépített a túloldal olyan influenszereket, akiknek több százezres követői bázisa van”
– sorolta az elemző.
Kiszelly mindezek után szólt a protest hangulatról is. „A Fidesz a protest hangulatot eddig az ellenzék ellen tudta fordítani: 2014-ben a rezsicsökkentés kérdésével, '18-ban a migráció, az előző választáson a háború és a béke kérdésével. A szavazók akkor azt gondolták, hogy az ellenzék rossz válaszokat ad.”
Azzal folytatta, hogy a szavazók 2026-ban biztosra vették, hogy nincsenek migránsok, nincs háború, de 1944-ben sem gondolta senki, hogy idejön a front, így ezek hátrébb sodródtak a problématérképen.
Míg az első hat pontra, mint többek között az oktatás, egészségügy, megélhetés, gazdaság stb. Magyar Péter valamilyen választ adott. Hogy az mennyire hiteles, az egy másik kérdés,
míg amiket a Fidesz tematizált, azok lent voltak a problématérképen, mert nem érezték az emberek ennek az aktulitását” – hívta fel a figyelmet.
De az is elhangzott, hogy sokan úgy gondolták, hogy most kell leváltani Orbán Viktort, mert négy év múlva, 20 év egybefüggő kormányzás után szinte lehetetlen lenne. Erre utal az is, hogy a fiatalok sorra azt válaszolták a riporteri kérdésekre, hogy változás kell – magyarázta Kiszelly Zoltán.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila
