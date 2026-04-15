Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 15.
szerda
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt kiszelly zoltán fidesz vereség Magyar Péter választás orbán viktor

Tájkép csata után – az elemző szerint ezek lehettek a Fidesz vereségének okai (VIDEÓ)

2026. április 15. 08:57

„A Fidesz a protest hangulatot eddig az ellenzék ellen tudta fordítani” – mutatott rá Kiszelly a Mandiner Stratégában.

2026. április 15. 08:57
A Mandiner Stratéga legutóbbi adásának vendége Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója volt. A szakértő átfogó elemzést adott a választások utáni erőviszonyokról, a Tisza vidéki sikeréről és a pontatlan közvélemény-kutatásokról egyaránt. 

A beszélgetés elején Pócza István műsorvezető felidézte, hogy 

a vasárnapi választás kapcsán két megdöbbentő dolog van: a részvétel és a Tisza Párt kétharmados fölénye. 

Mit üzen mindez? – tette fel a kérdést. 

Kiszelly szerint annak mindenki örül, ha minél többen mondják el a véleményüket, annál teljesebb a kép, annál több hang folyik be a választásba, és nyilván a demokráciában a választás dönt: tehát el kell fogadni az eredményt.

A politikai elemzési igazgató szerint a magas részvétel azt mutatja, hogy fontos volt a választás, mind a két oldal tudott mozgósítani. Megjegyezte, hogy 

míg korábban a kistelepülések, falvak eddig a Fidesznek voltak a terepei, addig most kiegyenlítetté vált a helyzet. 

Kiszelly Zoltán részben egyetértett azzal, hogy ez a közösségi médiának is betudható, hiszen „sokan mondják, hogy a Facebook nyerte meg Magyar Péternek a választást”, majd megjegyezte, hogy az országjárás is hozzájárult mindehhez, hiszen a korábbi ellenzék nem nagyon fordított figyelmet a kistelepülésekre. Magyar ugyanakkor rá tudta tenni magát ezeknek a szavazóknak is a „térképére”.

Ezek lehettek a vereség okai

Pócza idézte a leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor szavait is, aki elmondta a választás után, hogy 2014-ben 2,5 millió szavazóval kétharmados többséget tudtak szerezni, de április 12-én ez „a tisztes helytállás csak a vereségre volt elég”

Ennek kapcsán kérdésre válaszolva Kiszelly Zoltán kijelentette, hogy a Fidesz-tábor konstans, ezután emlékeztetett, hogy 2006-ban is bőven kétmillió felett volt a Fidesz szavazóinak a száma. Kicsivel később hozzátette, hogy 2014-ben, majd 2018-ban is a Fidesz egy megosztott ellenzékkel állt szemben, míg 2026-ban azt láttuk, hogy az ő támogatóinak a száma összeadódott, a Fidesztől megközelítőleg elpártolt mintegy félmillió szimpatizáns, és belépett további félmillió új voksoló.

A fiatalok hatalmas számban mentek el szavazni. Volt egy koncert pénteken, ami felrázta őket, és ahogy említetted a közösségi média. S az elmúlt években felépített a túloldal olyan influenszereket, akiknek több százezres követői bázisa van”

– sorolta az elemző.

Magyar Péter válaszokat adott a problémákra, az más kérdés, mennyire hiteleseket

Kiszelly mindezek után szólt a protest hangulatról is. „A Fidesz a protest hangulatot eddig az ellenzék ellen tudta fordítani: 2014-ben a rezsicsökkentés kérdésével, '18-ban a migráció, az előző választáson a háború és a béke kérdésével. A szavazók akkor azt gondolták, hogy az ellenzék rossz válaszokat ad.”

Azzal folytatta, hogy a szavazók 2026-ban biztosra vették, hogy nincsenek migránsok, nincs háború, de 1944-ben sem gondolta senki, hogy idejön a front, így ezek hátrébb sodródtak a problématérképen. 

Míg az első hat pontra, mint többek között az oktatás, egészségügy, megélhetés, gazdaság stb. Magyar Péter valamilyen választ adott. Hogy az mennyire hiteles, az egy másik kérdés,

míg amiket a Fidesz tematizált, azok lent voltak a problématérképen, mert nem érezték az emberek ennek az aktulitását” – hívta fel a figyelmet. 

De az is elhangzott, hogy sokan úgy gondolták, hogy most kell leváltani Orbán Viktort, mert négy év múlva, 20 év egybefüggő kormányzás után szinte lehetetlen lenne. Erre utal az is, hogy a fiatalok sorra azt válaszolták a riporteri kérdésekre, hogy változás kell – magyarázta Kiszelly Zoltán.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pankotaidili-2
•••
2026. április 15. 09:58 Szerkesztve
Nem érdekel a 200. elemzés a miért buktuk el a választásokat dologról. Sokkal de sokkal beszédesebb hogy egy sort se írt egy jobboldali portál sem a leleplezett csalásokról, az újraszámolt körzetekben a fordulatról. Mindenki, de tényleg mindenki látja hogy a Fidesz hagyta elcsalni a választást.. lényegében át lettünk teljesen verve. Köszönjük a következő 4-8-12.. fasz tudja hány év szenvedést egy pszichopata vezetése alatt.
Válasz erre
0
0
nanemane-0
2026. április 15. 09:57
Az egyik mai cikk: /Elmondta a véleményét Magyar Péterről, két napra rá kirúgták/ Orbánt lehetet gecizni, nem történt semmi. Ha Fideszes vétkezett egyből lecsapott rá a törvény keze. A Fidesz a sajátjait büntette.( Varga-Novák) A Fidesz nem védte meg a sajátjait. Ezt látták az emberek.
Válasz erre
0
0
somfas
•••
2026. április 15. 09:50 Szerkesztve
szim-patikus 2026. április 15. 09:32 • Szerkesztve "EU-s pénzek nyereségvágyából elkövetett művereség? Hamiszászlós rókát tyúkól élére ültetve és már a választás elején leköszönve. Ha Orbánc nem megy a böribe, akkor más bújt a róka bőribe." Engem is elgondolkodtatott a hamar történt vereségelismerésén túl az hogy MITŐL OLYAN BIZTOS ORBÁN abban, HOGY Ő maga NEM MEGY RÖVIDESEN a BÖRTÖNBE?
Válasz erre
0
0
Cogito ergo sum
2026. április 15. 09:48
Magyar kártyában a Fidesz betlire játszott, de terített betlije lett. Csak az a bajom, hogy az ellenfél ÜRES lapokkal nyert.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!