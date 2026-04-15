Tájkép csata után – az elemző szerint ezek lehettek a Fidesz vereségének okai (VIDEÓ)

A politikai elemzési igazgató szerint a magas részvétel azt mutatja, hogy fontos volt a választás, mind a két oldal tudott mozgósítani. Megjegyezte, hogy

míg korábban a kistelepülések, falvak eddig a Fidesznek voltak a terepei, addig most kiegyenlítetté vált a helyzet.

Kiszelly Zoltán részben egyetértett azzal, hogy ez a közösségi médiának is betudható, hiszen „sokan mondják, hogy a Facebook nyerte meg Magyar Péternek a választást”, majd megjegyezte, hogy az országjárás is hozzájárult mindehhez, hiszen a korábbi ellenzék nem nagyon fordított figyelmet a kistelepülésekre. Magyar ugyanakkor rá tudta tenni magát ezeknek a szavazóknak is a „térképére”.

Ezek lehettek a vereség okai

Pócza idézte a leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor szavait is, aki elmondta a választás után, hogy 2014-ben 2,5 millió szavazóval kétharmados többséget tudtak szerezni, de április 12-én ez „a tisztes helytállás csak a vereségre volt elég”.