Orbán Viktor: „A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam”

Elismerte választási vereségét Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a Bálnában tartott fideszes eredményvárón úgy fogalmazott: „a választási eredmény, bár még nem teljes, érthető és világos, számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam”.

A miniszterelnök a beszéde előtt felhívta Magyar Pétert és gratulált a győzelméhez. Beszédében köszönetet mondott a kormánypártokra szavazókra, külön megköszönte a határon túli szavazók támogatását, mint mondta: továbbra is számíthatnak a Fidesz-KDNP-re.