Orbán Viktor: „A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam”

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A miniszterelnök beszédet mondott a választások éjszakáján. Előtte felhívta Magyar Pétert és gratulált a győzelméhez.
Elismerte választási vereségét Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a Bálnában tartott fideszes eredményvárón úgy fogalmazott: „a választási eredmény, bár még nem teljes, érthető és világos, számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam”.
A miniszterelnök a beszéde előtt felhívta Magyar Pétert és gratulált a győzelméhez. Beszédében köszönetet mondott a kormánypártokra szavazókra, külön megköszönte a határon túli szavazók támogatását, mint mondta: továbbra is számíthatnak a Fidesz-KDNP-re.
Elmondta:
„ellenzékből is a hazánkat, a magyar nemzetet szolgálják majd”.
Hozzátette: a feladat világos, a kormányzás súlya nem nyomja a vállaikat, így a közösségüket kell megerősíteni. 2,5 millió ember szavazott a Fidesz-KDNP-re, nem fogják őket cserben hagyni.
Mi soha, soha nem adjuk fel
– emelte ki. Most a sebek gyógyítására van szükség, de utána indul a munka, amiben mindenkire, mind a 2,5 millió szavazóra számít a miniszterelnök. Beszédét úgy zárta, a mainál mindenkinek szebb estéket kíván.
