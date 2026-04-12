Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
fidesz - kdnp országgyűlési választás 2026 Orbán Viktor szavazás

Orbán Viktor: „A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam”

2026. április 12. 21:33

A miniszterelnök beszédet mondott a választások éjszakáján. Előtte felhívta Magyar Pétert és gratulált a győzelméhez.

2026. április 12. 21:33
Elismerte választási vereségét Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a Bálnában tartott fideszes eredményvárón úgy fogalmazott: „a választási eredmény, bár még nem teljes, érthető és világos, számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam”.

A miniszterelnök a beszéde előtt felhívta Magyar Pétert és gratulált a győzelméhez. Beszédében köszönetet mondott a kormánypártokra szavazókra, külön megköszönte a határon túli szavazók támogatását, mint mondta: továbbra is számíthatnak a Fidesz-KDNP-re. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Elmondta: 

„ellenzékből is a hazánkat, a magyar nemzetet szolgálják majd”.

Hozzátette: a feladat világos, a kormányzás súlya nem nyomja a vállaikat, így a közösségüket kell megerősíteni. 2,5 millió ember szavazott a Fidesz-KDNP-re, nem fogják őket cserben hagyni. 

Mi soha, soha nem adjuk fel

– emelte ki. Most a sebek gyógyítására van szükség, de utána indul a munka, amiben mindenkire, mind a 2,5 millió szavazóra számít a miniszterelnök. Beszédét úgy zárta, a mainál mindenkinek szebb estéket kíván.

 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 326 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
zabszem
2026. április 12. 23:31
B@szki! És ez az elmebeteg megköszönte a fiainak.... Gondolom örültek, amikor hallgatták, ahogy a fehér por mellett a "zsaroló, Tóni emberével" hegyegett.... Kac-kac...
Válasz erre
0
0
lqrooferibacsi
2026. április 12. 23:31
A kormány ha egyáltalán lesz , 1 év múlva fog távozni mert össze fog omlani a rendszer . Nem magyar sajátosság de minket fog érinteni legdurvábban.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. április 12. 23:30
Ez most olyan, mint mikor az oroszok rátették a kezüket az országra, csak most a másik irányból egy elnyomó birodalom.
Válasz erre
0
0
zabszem
2026. április 12. 23:29
Peti azt is megmondta "mindenki szabadon szerethet".... Ő már csak tudja...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!