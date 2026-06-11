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fidesz - kdnp országgyűlés migrációs paktum parlament

Fogjon össze a teljes parlament – egy teljes magyarságot érintő ügyben!

2026. június 11. 07:26

A Fidesz-KDNP képviselői országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be a migrációs paktum elutasításáról!

2026. június 11. 07:26
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Szűcs Gábor
Szűcs Gábor
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„Fogjon össze a teljes parlament – egy teljes magyarságot érintő ügyben!

A Fidesz-KDNP képviselői országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be a migrációs paktum elutasításáról!

Mondjuk ki közösen – kormánypárti és ellenzéki képviselők – az Országgyűlésben, hogy a kormány nem hajthatja végre a migrációs paktumot, és nem nyújthat be végrehajtási tervet az EU-hoz, hiszen ezek ellentétesek lennének hazánk Alaptörvényével, valamint – ami a legfontosabb – a magyarok érdekével!

Magyar Péter végre egyszer beszéljen nyíltan, őszintén, másra mutogatás nélkül: mi a tervük a migrációs paktummal? Amikor Ursula von der Leyen – mellette állva – azt mondta, hogy a magyar kormánnyal együtt dolgoznak a paktum végrehajtásán, Magyar egy szóval sem mondta, hogy nem így van. Amikor pedig arról beszél a kormányfő, hogy nem engednek be illegális migránsokat, az pusztán terelés, hiszen egy hatályos uniós norma (ilyen a migrációs paktum június 12-től) alapján be/áttelepített migránsok meg "legálisak" lesznek. A kulturális különbségek azonban megmaradnak. A magyarok biztonsága érdekében követeljük: a Tisza-kormány jelentse ki, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot!” 

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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. június 11. 08:00
A kólásdobozok értik egyáltalán mi történik a saját kis világukban? Mert ez azon túlmutat...
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0
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Búvár Kund
2026. június 11. 07:34
Jó kezdeményezés! Ki kell provokálni a színvallás belőlük! Nem sunyíthatnak!
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nuevas-reglas
2026. június 11. 07:32
Elutasitva A fideszes patkanyellenzek mar nem diszponal Ha el akarunk fogadni egy hatarozatot majd mi beterjesztjuk, nincs szuksegunk ehhez a ruszkiszopo ellensegre Baj ?
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