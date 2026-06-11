Magyar Péter végre egyszer beszéljen nyíltan, őszintén, másra mutogatás nélkül: mi a tervük a migrációs paktummal? Amikor Ursula von der Leyen – mellette állva – azt mondta, hogy a magyar kormánnyal együtt dolgoznak a paktum végrehajtásán, Magyar egy szóval sem mondta, hogy nem így van. Amikor pedig arról beszél a kormányfő, hogy nem engednek be illegális migránsokat, az pusztán terelés, hiszen egy hatályos uniós norma (ilyen a migrációs paktum június 12-től) alapján be/áttelepített migránsok meg "legálisak" lesznek. A kulturális különbségek azonban megmaradnak. A magyarok biztonsága érdekében követeljük: a Tisza-kormány jelentse ki, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot!”