Határozati javaslatban utasítaná el a Fidesz és a KDNP a migrációs paktumot
Az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein.
A Fidesz-KDNP képviselői országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be a migrációs paktum elutasításáról!
„Fogjon össze a teljes parlament – egy teljes magyarságot érintő ügyben!
A Fidesz-KDNP képviselői országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be a migrációs paktum elutasításáról!
Mondjuk ki közösen – kormánypárti és ellenzéki képviselők – az Országgyűlésben, hogy a kormány nem hajthatja végre a migrációs paktumot, és nem nyújthat be végrehajtási tervet az EU-hoz, hiszen ezek ellentétesek lennének hazánk Alaptörvényével, valamint – ami a legfontosabb – a magyarok érdekével!
Magyar Péter végre egyszer beszéljen nyíltan, őszintén, másra mutogatás nélkül: mi a tervük a migrációs paktummal? Amikor Ursula von der Leyen – mellette állva – azt mondta, hogy a magyar kormánnyal együtt dolgoznak a paktum végrehajtásán, Magyar egy szóval sem mondta, hogy nem így van. Amikor pedig arról beszél a kormányfő, hogy nem engednek be illegális migránsokat, az pusztán terelés, hiszen egy hatályos uniós norma (ilyen a migrációs paktum június 12-től) alapján be/áttelepített migránsok meg "legálisak" lesznek. A kulturális különbségek azonban megmaradnak. A magyarok biztonsága érdekében követeljük: a Tisza-kormány jelentse ki, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot!”
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Az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi