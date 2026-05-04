Szergej Lavrov orosz külügyminiszter márciusban elismerte, hogy külföldi zsoldosokat is alkalmaznak az orosz hadseregben. Arra a kérdésre, hogy vannak-e olyan afrikaiak, akik polgári munkára vonatkozó ígéret alapján utaztak Oroszországba, csakhogy aztán kényszerítették őket katonai szolgálatra, a Kreml szóvivője, Dmitrij S. Peszkov a múlt héten sajtószolgálatán keresztül a The Timesnak azt mondta: „Nincs tudomásunk ilyen esetekről.”

Egy apa az ukrán fronton megölt fiának a fotójával. Fotó: Tony KARUMBA /AFP

Kenya, Tanzánia, Zambia, Dél-Afrika, Nigéria, Ghána, Togo, Botswana és Mali mind arról számolt be, hogy férfiakat csalással toboroztak az orosz hadseregbe. A kenyai ügyészek februárban vádat emeltek egy férfi ellen, aki 22 kenyait toborzott Oroszországba.

A New York Times talált egy kenyai fiatalt, aki azon kevesek közé tartozott, akik élve tértek vissza a háborúból. Vincent Odhiambo Awiti a lapnak elmondta, hogy tavaly toborozta be egy ügynök, akivel Kenya fővárosának, Nairobi központjában találkozott az utcán. A férfi azt mondta neki, hogy a Global Faces Human Resources Agency-nek dolgozik, és munkát ígért Awitinak egy oroszországi üzletben. Awiti elmondása szerint a férfi fizette neki és négy másik férfinak a repülőjegyet Szentpétervárra.