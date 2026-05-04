kenya new york times ukrajna oroszország

Dolgozni mentek, az ukrán fronton kötöttek ki a tőrbe csalt afrikaiak

2026. május 04. 12:36

Egyre több afrikai számol be arról, hogy Oroszországban munkát ígértek nekik, de végül a háborúba kényszerítették őket. Néhányan zsoldosként mennek, de sokkal többen tudtukon kívül kerülnek oda.

null

A New York Times bemutatta több afrikai férfi történetét, akiket az oroszok trükkökkel csaltak a harctérre. 

Egyre több afrikai kerül az Oroszország és Ukrajna közötti háború frontvonalába. 

Néhányan önként mennek oda zsoldosként, de sokkal többen vannak olyan fiatal férfiak, akiket a hétköznapi munkák ígéretével csábítottak oda, majd arra kényszerítik őket, hogy csatlakozzanak az orosz erőkhöz. Pontosan ez történt a kenyai James Kamau Ndunguval, aki azt gondolta mezőgazdasági munkát fog Oroszországban végezni. Az egyik barátja az amerikai lap riporterének elmondta: Kamau tavaly júniusban küldött egy fotót barátainak az isztambuli repülőtérről. Néhány héttel később újabb fotót küldött. Ezúttal katonai egyenruhát viselt, és fegyvert tartott a kezében. Augusztusban újra írt, hogy egy lövészárokban van Ukrajnában, és kérte imádkozzanak érte. Ez volt az utolsó hír, amit Kenyában hallottak róla.

Az egész kontinensen számos kétes hírű cég jött létre a férfiak toborzása céljából. Ezek a cégek gyakran utazási irodáknak vagy munkaerő-közvetítő cégeknek álcázzák magukat, és a WhatsAppon vagy a Telegramon hirdetnek.

A New York Times több áldozatot és toborzót is meginterjúvolt. Az interjúkból kiderül, hogy a toborzók nem közvetlenül a moszkvai Védelmi Minisztériummal dolgoznak együtt. A The Times által megtekintett szerződések orosz nyelvűek voltak, ami azt jelenti, hogy az afrikaiak nem tudták elolvasni őket.

Afrikában nincs elég munkahely, ezért a külföldi munkalehetőség ígérete hatalmas vonzerőt jelent. Sok fiatal munkanélküli, ami a kontinenst elsődleges célponttá teszi a toborzás számára. 

A lap szerint nem tudni pontosan hány férfit toboroztak be hamisan Afrikából, bár legalább kilenc ország hatóságai jelentettek ilyen eseteket. 

Kenyában pedig a Nemzeti Hírszerző Szolgálat megállapította, hogy eddig körülbelül 1000 kenyai utazott Oroszországba, akik végül Ukrajnában kötöttek ki. Közülük csak 30-an tértek vissza élve. 

Okoiti Andrew Omtatah, kenyai szenátor, így fogalmazta meg a helyzetet: 

Ha ma egy rabszolgahajó kötne ki Mombasában egy olyan transzparenssel, hogy »Rabszolgákat keresünk Nyugaton«  akkor nem lenne hely a hajón.”

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter márciusban elismerte, hogy külföldi zsoldosokat is alkalmaznak az orosz hadseregben. Arra a kérdésre, hogy vannak-e olyan afrikaiak, akik polgári munkára vonatkozó ígéret alapján utaztak Oroszországba, csakhogy aztán kényszerítették őket katonai szolgálatra, a Kreml szóvivője, Dmitrij S. Peszkov a múlt héten sajtószolgálatán keresztül a The Timesnak azt mondta: „Nincs tudomásunk ilyen esetekről.”

Egy apa az ukrán fronton megölt fiának a fotójával. Fotó: Tony KARUMBA /AFP

Kenya, Tanzánia, Zambia, Dél-Afrika, Nigéria, Ghána, Togo, Botswana és Mali mind arról számolt be, hogy férfiakat csalással toboroztak az orosz hadseregbe. A kenyai ügyészek februárban vádat emeltek egy férfi ellen, aki 22 kenyait toborzott Oroszországba. 

A New York Times talált egy kenyai fiatalt, aki azon kevesek közé tartozott, akik élve tértek vissza a háborúból. Vincent Odhiambo Awiti a lapnak elmondta, hogy tavaly toborozta be egy ügynök, akivel Kenya fővárosának, Nairobi központjában találkozott az utcán. A férfi azt mondta neki, hogy a Global Faces Human Resources Agency-nek dolgozik, és munkát ígért Awitinak egy oroszországi üzletben. Awiti elmondása szerint a férfi fizette neki és négy másik férfinak a repülőjegyet Szentpétervárra.

Awiti elmondta, hogy érkezésükkor azt mondták nekik, írjanak alá szerződést az orosz hadseregbe való belépésről. Először nemet mondtak, de aztán azt közölték velük, hogy az egyetlen módja a Kenyába való visszatérésnek az, ha visszafizetik azt az összeget, amit az Oroszországba juttatásukra költöttek. Egyiküknek sem volt pénze. Végül mindannyian aláírták a szerződést.

A csoportot vonattal küldték el négy napos katonai kiképzésre egy táborba Shebekino városa közelében, az oroszországi Belgorodtól délre fekvő frontvonal közelében. 

Awiti elmondta, hogy a Harkivban megyében fekvő Vovchansk városa közelében küldték, ahol tavaly nyáron jelentős harcok folytak.

Osztaga azt a parancsot kapta, hogy két kis folyón és egy nyílt terepen átkelve jusson el egy lövészárokhoz. Elmondása szerint osztagparancsnokát még az első folyó elérése előtt megölték. Mire elérte a második folyót, elmondása szerint gyakorlatilag egyedül maradt. A csatatéren eltemetetlen holttestek hevertek, a halottak pedig „mint a tavirózsák” lebegtek a folyón. Húsz napot élt túl a fronton. 

Awiti elmondta, hogy egy orosz dezertőrrel szökött meg, aki meglőtte a saját lábát, hogy rokkantnak nyilvánítsák. Awiti elmondta, hogy Belgorodban kezelték a dróncsapás következtében szerzett kéz- és csípősebeit, majd Moszkvába szállították egy katonai kórházba. Az orvosok azt mondták neki, hogy felépülése után visszaküldik a frontra, de sikerült eljutnia a kenyai nagykövetségre, ahonnan repülővel visszavitték Nairobiba. Awiti a lapnak elmondta: jelenleg munkanélküli, pénztelen, sebesült és súlyosan traumatizált. „Jobb itt. Itt sok szabadságod van” – mondta, visszagondolva tapasztalataira. „Oroszországért harcoltam. Orosz egyenruhát viseltem. De a harc nem az enyém volt.

Nyitókép: kenyai asszonyok siratják az ukrán fronton elesett fiaikat/SIMON MAINA/AFP

Canadian
2026. május 04. 14:07
Két orosz propagandista, akik minden nap orosz propagandát tolnak, magyarul. Az új kormány majd bele fog nézni ezekbe. A neten majdnem lehetetlen a névtelenség, ezt a kettőt is majd beazonosítják. Nagy valószínűséggel Mockbából anyáznak és hányják a baromságaikat.
counter-revolution
2026. május 04. 14:00 Szerkesztve
A kanadai állat az alatt a cikk alatt nem volt ilyen aktív, amiben arról írt a Mandiner, hogy egy hozzá hasonló zsidóállat a földre lökött, majd megrugdosott egy apácát a Szentföldön. A cionista az emberiség pestise, állatember.
alenka
2026. május 04. 13:57
Cionista Canadai Rém: mi okból kell csendben maradni a választások után?????....
Canadian
2026. május 04. 13:57 Szerkesztve
Kenyai újságcikkek ugyanerről a témáról. Gondolom counter-revolution és alenka most azzal jön majd, hogy az egész világ hazudik, kivéve Moszkva. nation.africa/kenya/news/inside-the-secret-world-of-kenyans-fighting-for-russia-5230364#story nation.africa/kenya/news/18-kenyans-caught-up-in-ukraine-war-repatriated--5299890#story
